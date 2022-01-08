8 загадочных мелочей в самолетах, которые очень важны для вашей безопасности

Путешествие на самолете — это, пожалуй, самый безопасный способ передвижения, и тому есть объяснение. Авиакатастрофы очень редки по сравнению с авариями на других видах транспорта. Самолет оснащен множеством устройств, которые отвечают за нашу безопасность, и часто мы о них даже не подозреваем.

AdMe.ru решил пролить свет на 8 деталей, о назначении которых мы не догадывались.

1. Маленькие треугольные наклейки над определенными местами

Эти маленькие треугольники обычно бывают красного или черного цвета, они указывают на место, где расположены крылья снаружи самолета. Вот почему, если экипажу нужно проверить крылья, он будет знать, откуда лучше всего выполнить эту задачу. Окна, помеченные треугольниками, выходят прямо на крылья, поэтому бортпроводникам не нужно беспокоить других пассажиров.

2. Багажные полки оснащены поручнями

Перемещаясь по салону самолета, бортпроводники иногда держатся руками за багажные полки. Дело в том, что прямо под крышками располагается поручень, который помогает им сохранять равновесие. Этим поручнем, а не впереди стоящим креслом, также должны пользоваться пассажиры, которые хотят встать, чтобы не беспокоить других пассажиров. Теперь вы знаете, что делать в следующий раз, чтобы сохранить равновесие.

3. С помощью кнопки можно поднять подлокотник

Если вы сидите у прохода и отчаянно нуждаетесь в дополнительном пространстве, эта кнопка может вам помочь. Нащупайте под подлокотником небольшую кнопку или рычаг. Нажав ее, вы поднимете подлокотник. Не во всех самолетах доступна эта опция, но попытаться стоит. Однако при взлете и посадке из соображений безопасности бортпроводники попросят вас вернуть подлокотники в исходное положение.

4. Ваше сиденье сделано из огнеупорных материалов

Несколько десятилетий назад Федеральное управление гражданской авиации США установило правило, согласно которому все оснащение салона пассажирского самолета должно быть сделано из огнестойких материалов. Подушки сидений иногда делают полностью из самозатухающих материалов. Это означает, что даже при воздействии пламени они не загорятся и, наоборот, потушат огонь.

5. Вместо наручников в самолете есть кабельные стяжки

Кабельная стяжка — это то, что могут использовать члены экипажа, если им нужно связать пассажира. Это крайняя мера, которую они будут вынуждены применить, если кто-то выйдет из-под контроля. Например, однажды пассажиру связали руки после того, как он попытался открыть дверь кабины и начал вести себя агрессивно. Мужчину держали связанным до тех пор, пока самолет не приземлился и полиция не арестовала его.

6. Маленький желтый крючок на крыле выполняет определенные функции

В случае аварийной посадки пассажирам, сидящим в середине самолета, скорее всего, придется выходить через запасные двери. Однако прыгать на землю — слишком высоко и опасно. Поэтому бортпроводники проденут веревку из салона через эти крючки. Таким образом, каждый сможет безопасно выйти из самолета, не получив травму при падении или прыжке.

7. Панель над вашей головой забита химикатами

В самолетах нет баллонов с кислородом для снабжения пассажиров в случае разгерметизации салона. Вместо этого над каждым сиденьем находится смесь химикатов, которая при сгорании выделяет кислород. Если вы когда-нибудь надевали кислородную маску в самолете, то наверняка чувствовали запах гари — это были химические вещества, создающие кислород. Кислорода выделяется немного — в количестве, достаточном для того, чтобы вы могли дышать в течение нескольких минут, пока самолет не снизится.

8. В самолете есть гудок

Да, в самолетах есть гудок. Он располагается на панели инструментов в кабине пилотов. При нажатии он звучит как гудок парохода. Во время полета гудок выключен, пилоты используют его только на земле в качестве средства коммуникации. У них есть несколько разных сирен, которые сигнализируют об определенных проблемах. Так механикам в аэропорту проще понять, что не так с самолетом.