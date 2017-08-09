8 водительских привычек, которые убивают авто и опустошают кошелек

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С увеличением водительского стажа появляется и больше разных привычек, которые, к сожалению, не всегда хорошие. Более того, чем опытнее водитель, тем сложнее от них избавляться. Мы в AdMe.ru решили описать несколько вредных привычек водителей, зная которые, вы сможете избежать преждевременных, а где-то и вовсе не нужных затрат.

1. Опираться рукой на рычаг коробки передач

У многих есть привычка класть руку на рычаг коробки передач, будто это подставка. Этого не стоит делать хотя бы потому, что за руль следует держаться обеими руками. От такой незначительной, но постоянной нагрузки в коробке, будто в шейкере бармена, смешиваются синхронизаторы с шестеренками, что ухудшает переключение передач.

2. Заправляться, только когда бак почти пустой

Когда машина простаивает, в топливном баке скапливаются механические примеси, появляется осадок на дне. Эта грязь попадает в топливный насос, причиняя вред ему и фильтрам. Зимой необходимо оставлять минимум полбака топлива во избежание образования большого количества конденсата. Вода в баке зимой может привести к его деформации и другим неприятностям.

3. Часто притормаживать

Соблюдать дистанцию и двигаться со скоростью потока — то, чему учат в автошколах. Но если вы постоянно притормаживаете без необходимости, готовьтесь к регулярной замене тормозных колодок и дисков. Чтобы избежать неприятной ситуации на дороге, нужно своевременно заменять тормозные шланги и следить за уровнем тормозной жидкости.

4. Игнорировать неестественные звуки

Незначительный скрип, необычные шумы — это сигнал о какой-то неисправности. Многие игнорируют подобные знаки, и, как следствие, с автомобилем случается что-то неприятное в неподходящий момент. Если машина издает неестественные для нее звуки, нужно провести диагностику для устранения проблемы.

5. Не использовать ручной тормоз

Если вы ставите машину с автоматической коробкой передач на скатах, вся нагрузка приходится на замок шестерни выходного вала коробки. Чтобы удачно припарковаться на уклоне, удерживайте ногой педаль тормоза, затем переключите коробку в режим парковки, поднимите ручник и только потом плавно отпустите педаль тормоза.

6. Выжимать высокие обороты на непрогретом двигателе

Большинству современных двигателей не требуется прогрев. Но стоит помнить, что пока стрелка не поднимется до рабочей температуры, нельзя выжимать больше 2 тыс. оборотов. В минусовую температуру можно подождать 1–2 минуты после того, как вы завели авто, и начинать движение.

7. Постоянно держать ногу на тормозе на склонах

Многие все время держат ногу на педали тормоза во время движения вниз, чтобы быть готовыми затормозить в любой момент. Это приводит к перегреву в тормозной системе и износу тормозных колодок и дисков. Вместо этого нужно переключиться на более низкую передачу, чтобы произошло торможение двигателем.

Бонус: Почему нужно обойти автомобиль вокруг, прежде чем закрыть его

Новая фишка воришек — вскрывать авто при помощи монеты. Они вставляют монету в дверную ручку со стороны пассажира, так как водители редко обращают на нее внимание, когда одни. Позже, когда вы будете закрывать авто, брелок сработает, но центральный замок не заблокируется и машина останется открытой. Будьте внимательны и осторожны.