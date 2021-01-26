8 вещей, на которые стоит раскошелиться, даже если жить приходится от зарплаты до зарплаты

Способность отказаться от ненужной на первый взгляд покупки очень похвальна, поскольку бережет ваши деньги. Однако далеко не на каждом товаре стоит экономить. В лучшем случае придется убедиться в истинности поговорки «Скупой платит дважды», а в худшем может пострадать здоровье — как ваше, так и ваших близких.

AdMe.ru ратует за разумные траты, поэтому мы составили небольшой список вещей, экономить на которых себе дороже.

8. Фильтр для воды

Употребление нефильтрованной воды из-под крана может поставить под угрозу ваше здоровье. Разумеется, можно покупать питьевую воду в супермаркете, однако в итоге это влетит в копеечку. К тому же мало приятного в мысли, что вы вносите немалый вклад в загрязнение планеты, каждый раз приобретая пластиковые бутылки. Лучший выход из ситуации — покупка питьевого фильтра. При этом брать модель наугад, разумеется, не стоит — необходимо досконально разобраться в том, какие системы фильтрации есть и в каких нуждаетесь именно вы. Также нужно быть готовым к тому, что хорошее устройство будет стоит немалых денег.

7. Обувь для занятий спортом

Если вы активно занимаетесь спортом (например, ходите в зал или бегаете по утрам), вам необходима специальная обувь. Это позволит предотвратить возможные травмы, которые несложно получить во время занятий, а также позитивно повлияет на здоровье в долгосрочной перспективе. Например, кроссовки, созданные для бегунов, поглощают часть ударной нагрузки, за счет чего снимается дополнительная нагрузка на суставы. Такая обувь не обязательно будет стоить целое состояние. Можно отыскать в магазинах брендовые коллекции прошлых лет — так вы получите отличные кроссовки по вполне приемлемой цене.

6. Чемодан

Чем дешевле чемодан, тем больше вероятность, что он сделан из материала, который через 2–3 поездки потрескается, порвется, а то и просто рассыплется. Как правило, поломки происходят не на ваших глазах, а во время погрузки чемоданов в багажное отделение — вещи могут повредиться и даже потеряться. Лучшим материалом считается алюминий: во-первых, вес сумки будет небольшим, а во-вторых, этот металл довольно прочен. Также особое внимание нужно уделить колесикам и ручкам. Чем больше колеса чемодана, тем удобнее будет им управлять, особенно на мощеных улицах или по разбитому асфальту. Ручка же должна быть очень прочной и не болтаться из стороны в сторону.

5. Посуда

При покупке посуды необходимо обратить внимание на 2 вещи: материал и теплопроводность. Некоторые материалы, например алюминий, медь, сталь и железо, вступают в химическую реакцию с пищей, которую вы готовите, что в итоге может изменить ее вкус, цвет и запах. Другие материалы (допустим, керамика или нержавеющая сталь) ни в какую реакцию с едой не вступают. Что касается теплопроводности, то все, опять же, зависит от материала: медь — отличный проводник тепла, как и алюминий или нержавеющая сталь. Все эти и многие другие факторы влияют на конечную стоимость посуды. Покупая дешевое изделие, не стоит ждать чудес: вещь наверняка вскоре выйдет из строя, да и вряд ли, пользуясь ею, можно освоить вершины кулинарного искусства.

4. Защитное спортивное снаряжение

Если вы катаетесь на велосипеде или роликах по городу, то это не повод отказываться от защитного снаряжения. Выбирать что-то очень дорогое вовсе не обязательно: по идее, вся экипировка вне зависимости от цены имеет сертификат безопасности. Дорогие модели обычно изготовлены из более прочных материалов и имеют дополнительные преимущества — лучшую вентиляцию, меньший вес и так далее. Какой бы выбор для себя вы ни сделали, но раскошелиться на защитное снаряжение необходимо, поскольку это инвестиция в собственное здоровье.

3. Детское сиденье для автомобиля

Далеко не всегда дорогостоящие модели стоят своих денег, однако задумайтесь: покупая не самое дешевое автокресло, вы на самом деле заботитесь о здоровье ребенка. Никто, к сожалению, не застрахован от несчастных случаев на дороге, а потому имеет смысл отдать предпочтение моделям, безопасность которых не вызывает никаких сомнений. К тому же дорогие кресла обычно трансформируемые: их можно использовать как для перевозки младенцев, так и для детей постарше. То есть вам не придется ежегодно приобретать новую модель, отвечающую параметрам ребенка.

2. Корм для животных

Большинство людей покупает корм для собак или кошек в супермаркете и обычно по довольно низкой цене. К сожалению, в такой пище нет витаминов и минералов, которые необходимы питомцу. Животное, которое в течение длительного времени питается дешевым кормом, скорее всего, заболеет и раньше уйдет из жизни. Просто представьте, что вы годами едите лапшу быстрого приготовления или самые дешевые сосиски: что стало бы с вашим организмом?

1. Туалетная бумага

Люди, которые особо заботятся о гигиене и комфорте, отдают предпочтение влажной туалетной бумаге. Помимо того, что такие салфетки позволяют удалить намного больше загрязнений, чем бумага, они еще и дезинфицируют кожу. В конечном счете вы чувствуете себя чистым и свежим. Можете провести небольшой эксперимент: разлейте немного топленого шоколада на пол и вытрите его туалетной бумагой. А потом сделайте то же влажными салфетками. Разница видна сразу.