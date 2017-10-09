8 вещей, которые случатся с вероятностью 80 %, если вы прекратите снимать макияж

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Все наверняка знают, что засыпать с макияжем очень вредно для кожи. Но мало кто задумывается над тем, к каким последствиям это может привести. AdMe.ru собрал несколько фактов, после которых вы вряд ли еще когда-нибудь ляжете в постель хоть с граммом косметики. Проверим?

Появятся воспаления и угри

Каждый день на коже остаются частички пыли, грязи и выхлопных газов. Вместе с остатками макияжа, потом и жиром, выделяемым кожей, эта смесь закупоривает поры, что приводит к образованию воспалений. В составе большинства тональных средств содержатся масла, которые при слишком долгом воздействии на кожу тоже могут привести к закупориванию пор. Ночь — идеальное время для передышки от таких плотных текстур, а оставляя макияж на ночь, вы лишаете свое лицо отдыха.

Кожа станет сухой

Если вы регулярно перестанете снимать макияж, то заметите, что очень скоро кожа начнет стремительно терять влагу. Увлажняющие средства, которые вы наносите перед сном, помогают коже восстанавливаться, а остатки макияжа создадут барьер для их проникновения. Кожа попытается вернуть баланс и самовосстановиться, но из-за отсутствия питательных веществ в результате можно получить настоящее обезвоживание.

Губы станут шелушиться, а вокруг могут появиться черные точки

Лечь в кровать с накрашенными губами — очень плохая идея, особенно если это стойкая матовая помада. Такие средства очень сушат губы, поэтому удаление остатков помады перед сном и нанесение увлажняющего бальзама очень важно. Если же вы пользуетесь жирными помадами, то учтите, что их состав при длительном воздействии забивает поры нежной кожи вокруг губ, поэтому там очень быстро могут появиться черные точки.

Кожа вокруг глаз будет выглядеть хуже

Во-первых, утром вы наверняка увидите в зеркале «глаза панды» — размазанные тени и тушь вряд ли сделают кого-то красивее. Во-вторых, из-за отсутствия питания и влаги больше всего пострадает самая чувствительная зона лица — кожа вокруг глаз. Морщинки станут гораздо заметнее, к тому же и новые не заставят себя долго ждать.

Начнется преждевременное старение кожи

Если сон с косметикой на лице становится для вас привычкой, то будьте готовы и к тому, что старение кожи ускорится, а цвет лица станет тусклым. Дело в том, что клетки кожи становятся активными ночью, а макияж препятствует этому процессу. К тому же плотные тональные текстуры и пудра, оставленные на ночь, лишают кожу влаги и очень сушат ее, что приводит к образованию морщин. Особенно вредно это может оказаться для возрастной кожи, которая и без того склонна к пересыханию.

Ресницы станут хрупкими

Оставленная на ночь тушь постепенно начнет сушить ресницы, и со временем они станут более хрупкими. Если пренебрегать снятием макияжа, ресницы могут начать ломаться и даже выпадать. Слишком высокая цена ради лишних 5 минут сна, согласны?

Сон ухудшится

Многие женщины замечали, что в те дни, когда они не успевали снять макияж, они спали намного хуже. Возможно, это связано с тем, что перед сном вы лишили себя ежедневной рутины по уходу. Как и любые другие отрицательные эмоции, этот сбой наверняка заставит вас беспокоиться во сне. Плюс добавьте дискомфорт, который вы испытываете, засыпая с макияжем на лице, и беспокойство, что вы можете испачкать постель.

Повысится риск инфекции глаз