8 вещей, которые не стоит дарить чужим детям (Их родители не скажут вам спасибо)

Дарить подарки детям сложнее, чем взрослым, ведь надо угодить не только адресату, но и его родителям. И вот вы преподносите малышу, казалось бы, самую крутую игрушку в мире, его глаза светятся от счастья, а выражения лиц его мамы и папы такие, будто они вас готовы съесть.

Каждый в AdMe.ru хоть раз да ошибался в этой важной миссии — правильно поздравить маленького именинника. Поэтому мы решили посоветоваться с родителями и составить небольшую инструкцию на тему того, чего точно нельзя выбирать в подарок ребенку.

«Ватрушка» (тюбинг)

Катание на мягких надувных «ватрушках» стало одной из самых любимых зимних забав, но именно оно — причина самых тяжелых травм. При спуске тюбинг набирает скорость гораздо выше обычных санок — около 40 км/ч, — и управлять им практически невозможно. В итоге и взрослые, и дети очень часто получают травмы при катании, особенно при подпрыгивании на кочках. По данным травматологов, на первом месте по обращениям среди «ватрушечников» — компрессионный перелом позвоночника. Далеко не каждый родитель будет рад такому подарку.

Гуляли с подругой по парку, на дворе декабрь, дети катаются с горок, новогодняя атмосфера. Ксюша долго допытывалась, что подарить моему сыну на Новый год, а я искренне не знала, что ей посоветовать. И тут ее осенило: «Я куплю ему „ватрушку“!» К счастью, Ксения озвучила эту идею вслух, потому что я категорически против таких игрушек. В итоге сын получил лего, все счастливы.

Что подарить взамен? Эксперты называют самым безопасным приспособлением для катания с горки обычные санки. Ими можно рулить и тормозить ногами, есть возможность контролировать направление движения, чтобы избежать опасного столкновения, можно просто завалиться на бок. Когда ребенок катится с горы на санках, он принимает анатомически правильную позу, это тоже снижает вероятность травм.

Интерактивные игрушки

Малыши любят интерактивные игрушки, с удовольствием нажимают на кнопочки, после чего начинает играть песенка. Но многие родители согласны со специалистами, которые не рекомендуют покупать детям такие забавы. Многие эксперты считают, что поющие зверушки и говорящие куклы тормозят речевое развитие ребенка. Кроме того, громкий звук и постоянно повторяющиеся стишки и мелодии могут вывести из себя даже лучшую мать в мире. Мой брат живет в другом городе, поэтому мою дочь он увидел уже 7-месячной. И привез ей в подарок игрушечный синтезатор. Ребенок был в восторге, но как же я устала слушать песенку про Лунтика! Но судьба дала мне шанс отомстить: у брата родился сын. Я уже готовилась покупать барабан, но милосердие одержало верх, поэтому племянник получил развивающий бизи-борд. Что подарить взамен? Для маленького ребенка до 2 лет лучше взять развивающие игры со шнуровками и рамками-вкладышами. Еще хороший вариант — сюжетные игрушки: набор доктора или парикмахера, кукла с коляской, чемоданчик с инструментами и так далее.

Конструктор из магнитных шариков

Неокуб — это конструктор, состоящий из 216 одинаковых шарообразных магнитов (сплав неодима, железа и бора). Малышам такие игрушки не дарят, обычно их покупают для детей старше 7 лет. Если в семье есть еще младший ребенок в возрасте до 3 лет или собака, то неокуб становится очень опасен, ведь маленькие шарики легко проглотить. Один шарик вреда не причинит, но если их будет больше, то они будут магнититься друг к другу прямо в организме проглотившего, а это чревато очень серьезными повреждениями пищеварительной системы. Некоторые родители отмечают, что игрушка опасна и для старших детей, ведь детальки очень сильно притягиваются друг к другу, и отделять их порой приходится зубами, а это увеличивает возможность проглотить их. Что подарить взамен? Любой качественный конструктор, подходящий по возрасту.

Одежда

Многие дети не воспринимают одежду как подарок, ведь это вещь первой необходимости. Исключение составляют разве что какие-то особые вещи, о которых ребенок мечтает, например костюм любимого персонажа. Если речь идет о младенцах, которые пока индифферентны к подаркам, то все равно лучше не дарить костюмчики и платьица. Ведь не факт, что вы угадаете с размером и вкусами мам и пап. К тому же не стоит лишать родителей удовольствия самим выбрать одежду чаду.

Нам свекровь на каждый праздник дарит одежду. С одной стороны, это круто, мы благодарны, но с другой — хочется самим выбирать одежду хоть иногда. Ну вот хоть иногда. У сына одежды намного больше, чем у нас всех, вместе взятых, и если мы будем еще дополнительно покупать то, что нам нравится, то будет целый склад.

Игрушки кислотных цветов

Многие родители стремятся ограждать детей от игрушек неестественных цветов. И психологи их в этом поддерживают, потому что малыш с помощью игры познает мир, изучает цвета и формы предметов. Зайцы кислотного цвета или котята с детскими лицами мешают формированию реалистичной картины мира. Кроме того, в игрушках ярких оттенков более высокое содержание свинца, а это вредно для здоровья ребенка. Что подарить взамен? Более реалистичную игрушку спокойных цветов.

Огромные игрушки

Если вы идете в гости к семье, которая живет в огромной квартире или просторном коттедже, то гигантский медведь, шалаш, занимающий полкомнаты, или огромная железная дорога порадуют и ребенка, и малыша. Но у большинства апартаменты не самые большие, поэтому, скорее всего, подарок принесет радость только ребенку, а вот мама и папа будут недовольны, ведь презент просто негде будет разместить.

Не знаю, что такого плохого я сделала нашей няне: на Новый год она подарила моей дочке дом, для которого нужен отдельный дом. 31 декабря муж собирал его и раскрашивал одну из стен... И это был не его выбор. Кроме того, вот уже 15 дней, как у меня больше нет одной комнаты, потому что там живет картонный ДОМ, который дочь наотрез отказывается убрать. © Анна Денисова / «Яндекс.Дзен»

Мягкие бортики для младенцев

Очаровательные подушечки, привязывающиеся к стенкам младенческой кроватки, выглядят очень уютно и защищают малыша от ударов о жесткие ограждения. Но одновременно они несут в себе серьезную опасность. Бортики ухудшают вентиляцию и могут стать причиной избыточного содержания углекислого газа в кроватке. Кроме того, в раннем младенчестве ребенок еще не умеет переворачиваться, поэтому рискует уткнуться в бортики носом и задохнуться. Что подарить взамен? Да хотя бы упаковку подгузников.

Угощения

У ребенка может быть аллергия на вкусную еду, которую вы хотите ему подарить. Даже если нет аллергии, возможно, именно сейчас малышу надо держать диету, связанную с лечением, а тут добрый вы приносите ему красивый торт. А родителю приходится объяснять, что подарок он не получит. В общем, так себе сюрприз будет.

Моему, например, нельзя шоколад ни в каком виде. И еще несколько продуктов из тех, которые считаются общепризнанными детскими вкусняшками. И вот теперь представьте: вы ребенок, вам дарят гигантскую красивую и явно вкусную штуку, прям в руки дают, вы ее держите, смотрите, уже мысленно разворачиваете. И тут папа/мама отбирает ее у вас. © Strmbrd / Pikabu

Как-то мы гуляли с нашими полуторагодовалыми двойняшками и встретили знакомого. Он так умилился детям, что тут же бросился в ближайший магазин и купил им... чупа-чупсы! Которые им, естественно, нельзя в силу возраста. И вручил угощение прямо в руки девочкам. В общем, фразу «просто, как отобрать у ребенка конфетку» придумал тот, кто никогда не пытался отобрать у ребенка конфетку.