8 вещей, которые лучше купить с рук и сэкономить половину семейного бюджета

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Покупка вещей, бывших в употреблении, не имеет ничего общего с жадностью. Например, актриса Сара Джессика Паркер не стыдится покупать своему сыну подержанную одежду, а Дрю Бэрримор вышла на красную дорожку в платье, купленном в секонд-хенде за $ 25. Это не просто способ здорово сэкономить, но и возможность внести свой вклад в борьбу за экологию. Однако есть товары, которые с рук лучше не покупать, — они могут нанести большой вред здоровью или оказаться пустой тратой денег.

Мы в AdMe.ru составили список, который поможет вам сориентироваться в целом океане объявлений на сайтах и не пропустить самые выгодные предложения.

1. Надувной матрас для сна

Надувной матрас для сна — недорогая замена полноценной кровати. А если покупать его с рук, получится двойная экономия. Разве не к этому мы стремимся? Он легко моется, удобен в перевозке и хранении и на какое-то время может заменить матрас настоящий. Предупреждение: Откажитесь от покупки пружинных матрасов с рук: во-первых, всегда существует вероятность, что матрас заражен пылевыми клещами или бактериями, а во-вторых, при долгом использовании он теряет анатомически правильную форму и может вызвать боли в спине.

2. Свадебные платья и нарядная одежда

Выпускной бал, званый ужин и свадьба — в любой из этих дней хочется выглядеть потрясающе (и не только девушкам), но тратить целое состояние на вещи, которые будут надеты один раз, очень жалко. Джози Дага, основатель сайта, торгующего подержанными свадебными платьями, говорит, что экономия при покупке платья, надевавшегося всего раз, составляет до 50 %, а если платье не носили, экономия все равно получается существенной — 30−40 %. Однако есть одежда, которую не стоит покупать с рук: Ношеная обувь может быть деформирована или иметь скрытые дефекты, например поврежденный супинатор.

Купальники — предмет индивидуального пользования, и ни одна химчистка не сможет его «реабилитировать».

Головные уборы — их покупка негигиенична, а следовательно, опасна для здоровья.

3. Посуда

Покупая посуду с рук, вы можете сэкономить до 80 % на этой статье своего бюджета. Главное, убедиться в отсутствии трещин и сколов, потому что в них могут поселиться болезнетворные бактерии. Предупреждение: Никогда не покупайте подержанную посуду с антипригарным покрытием. Скорее всего, она покрыта тефлоном, а царапины и повреждения могут привести к тому, что вредные химические вещества из покрытия попадут в еду.

4. Детские вещи и игрушки

Одежда для новорожденных, прогулочные коляски, игрушки и детская мебель — все, что нужно ребенку, можно купить с рук. Дети растут очень быстро, и вещи просто не успевают износиться или выйти из строя, а молодые мамы покупают так много, что излишки приходится продавать. Миллионы родителей обмениваются детскими вещами в отличном состоянии. При покупке товаров для детей необходимо убедиться в их безопасности и проверить, насколько легко они моются, ведь дезинфекция приобретенных товаров — важное условие. Предупреждение: Под запретом находятся бутылочки, молокоотсосы, игрушки для ванной и мягкие игрушки. Все они могут быть потенциальными переносчиками бактерий или спор плесневых грибов.

5. Велосипед

Часто люди решают вести здоровый образ жизни, покупают велосипед и постепенно охладевают к этой затее. Это прекрасный шанс купить почти новую модель велосипеда со значительной экономией. Предупреждение: Не покупайте шлем с рук. Большинство велосипедных шлемов сконструированы таким образом, что могут выдержать только один серьезный удар. После этого ответственный велосипедист купит новый шлем, а безответственный продаст его на сайте. Велосипедный шлем — тот предмет, на котором ни в коем случае нельзя экономить.

6. Бижутерия и ювелирные украшения

Качественная бижутерия ценится почти так же высоко, как драгоценные ювелирные изделия. На сайтах объявлений можно найти как настоящие винтажные редкости, так и стильные новинки. Если вы все же решитесь на покупку драгоценностей, совершайте ее только в ломбардах и комиссионных магазинах с хорошей репутацией. Предупреждение: Отличить настоящий бриллиант от подделки может только настоящий знаток камней. Как бы ни была привлекательна цена украшения, лучше не рисковать. А если продавец честен и в объявлении указал, что камень синтетический, например фианит, то, по сути, бояться нечего.

7. Тренажеры и спортивное оборудование

Беговые дорожки, степперы и велотренажеры — это настоящий памятник лени, от которого прежний хозяин поспешит избавиться. Ну кому понравится напоминание о том, что спортом он так и не начал заниматься? Иногда выгодно покупать подержанное спортивное оборудование, особенно если вид спорта для вас новый и вы не уверены в том, что будете заниматься им долгие годы. Лыжи, сноуборды, хоккейное снаряжение — вот лишь малая часть спортивных товаров, на покупке которых можно значительно сэкономить. Предупреждение: Будьте внимательны при покупке технически сложных товаров, буквально начиненных электроникой. Стоимость ремонта может быто сопоставима с суммой, которую вы заплатили за их покупку.

8. Музыкальные инструменты

Музыкальные инструменты с историей могут звучать гораздо лучше новых. А про экономию и говорить не приходится. Гитары, фортепиано и усилители часто встречаются в соответствующих разделах на сайтах по продаже подержанных вещей. К тому же винтажные музыкальные инструменты пользуются большим спросом у коллекционеров — кто знает, может быть, через пару десятков лет вы сможете продать их за баснословные деньги. Предупреждение: Покупка цифрового фортепиано гораздо безопаснее покупки молоточного. Просто потому, что второе требует аккуратного обращения, бережной перевозки и последующей настройки, иначе звучание может быть некорректным.

Как вы относитесь к покупке подержанных вещей? Случалось ли вам покупать что-нибудь на популярных сайтах или блошиных рынках? Расскажите о своих способах экономии.