8 простых и эффективных упражнений, которые можно делать прямо на рабочем месте

К концу рабочего дня, который мы проводим часто исключительно сидя, хочется немного размяться, подвигаться. Но не всегда есть возможность прогуляться или сделать гимнастику в офисе.

Именно по этой причине мы в AdMe.ru подобрали упражнения, которые можно делать, не вставая с рабочего места и не сильно отвлекаясь от работы.

Растяжка трицепса

Как делать:

  • Поднимаем левую руку, согнув ее в локте, как на картинке.
  • Правой рукой тянем за локоть левой руки.
  • Меняем руки.

Наклоны головы

Как делать:

  • Садимся на стул, выпрямляем спину.
  • Наклоняем голову поочередно: вправо, влево, вперед, назад.
  • Повторяем несколько раз.

Повороты головы

Как делать:

  • Поворачиваем голову вправо, насколько это возможно.
  • Затем поворачиваем голову влево.
  • Повторяем несколько раз.

Вращение плечами

Как делать:

  • Кладем ладони на плечи.
  • Вращаем локтями вперед.
  • Затем повторяем движения в противоположном направлении.

Растягивание грудных мышц

Как делать:

  • Разводим руки в стороны.
  • Сводим лопатки, отводя руки назад.
  • Повторяем несколько раз.

Тяга вверх

Как делать:

  • Поднимаем руки.
  • Спину держим ровно, тянемся руками вверх.
  • Повторяем несколько раз.

Наклоны корпуса

Как делать:

  • Поднимаем левую руку.
  • Наклоняем корпус вправо, повторяем несколько раз.
  • Делаем то же самое в другую сторону.

Повороты корпуса

Как делать:

  • Вытягиваем руки вперед и скрепляем их в замок.
  • Поворачиваем корпус влево, затем вправо.
  • Повторяем несколько раз.

Иллюстратор Marat Nugumanov специально для AdMe.ru

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  • 2 августа 2017
  • 12942

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