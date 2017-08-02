8 простых и эффективных упражнений, которые можно делать прямо на рабочем месте
К концу рабочего дня, который мы проводим часто исключительно сидя, хочется немного размяться, подвигаться. Но не всегда есть возможность прогуляться или сделать гимнастику в офисе.
Именно по этой причине мы в AdMe.ru подобрали упражнения, которые можно делать, не вставая с рабочего места и не сильно отвлекаясь от работы.
Растяжка трицепса
Как делать:
- Поднимаем левую руку, согнув ее в локте, как на картинке.
- Правой рукой тянем за локоть левой руки.
- Меняем руки.
Наклоны головы
Как делать:
- Садимся на стул, выпрямляем спину.
- Наклоняем голову поочередно: вправо, влево, вперед, назад.
- Повторяем несколько раз.
Повороты головы
Как делать:
- Поворачиваем голову вправо, насколько это возможно.
- Затем поворачиваем голову влево.
- Повторяем несколько раз.
Вращение плечами
Как делать:
- Кладем ладони на плечи.
- Вращаем локтями вперед.
- Затем повторяем движения в противоположном направлении.
Растягивание грудных мышц
Как делать:
- Разводим руки в стороны.
- Сводим лопатки, отводя руки назад.
- Повторяем несколько раз.
Тяга вверх
Как делать:
- Поднимаем руки.
- Спину держим ровно, тянемся руками вверх.
- Повторяем несколько раз.
Наклоны корпуса
Как делать:
- Поднимаем левую руку.
- Наклоняем корпус вправо, повторяем несколько раз.
- Делаем то же самое в другую сторону.
Повороты корпуса
Как делать:
- Вытягиваем руки вперед и скрепляем их в замок.
- Поворачиваем корпус влево, затем вправо.
- Повторяем несколько раз.
Иллюстратор Marat Nugumanov специально для AdMe.ru