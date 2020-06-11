8 упражнений, чтобы избавиться от обвисших щек и изменить овал лица

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Когда дело доходит до тренировки, мы крайне редко вспоминаем о лице. Щекам, как и любой другой части тела, необходимы упражнения, чтобы поддерживать форму. Хотя генетика существенно влияет на нашу внешность и можно заранее определить, будут ли у нас острые скулы Анджелины Джоли, все же регулярные тренировки мышц лица помогут нам выглядеть моложе.

AdMe.ru перечислил 8 шагов, которые помогут придать пухлым щечкам более четкие очертания.

1. «Уточка»

Начнем занятия с работы над центральными мышцами щек. Соберите губы вместе, откройте и закройте рот. Губы при этом должны выворачиваться наружу, а вы — хорошо чувствовать напряжение мышц. 15 повторов

2. «Неловкость»

Представьте себе ужасно неловкую ситуацию. Отодвиньте угол рта в сторону и вниз, напрягая мышцы шеи. Если в зеркале вы видите проступившие на шее линии, значит, все делаете правильно. 15 повторов

3. «Рыбка»

Все знают, как сделать эту рожицу. Втяните щеки и соберите губы. Затем отклоните голову назад и потянитесь к потолку подбородком, чтобы дополнительно потянуть мышцы шеи и подбородка. 15 повторов по 10 секунд

4. «Скульптор скул»

Высокие скулы придадут пухлому лицу больше четкости. Растяните рот в овальной улыбке, прижав губы к зубам, поднесите пальцы к скулам и тяните их мышцы вверх, как бы подтягивая лицо. Удерживайте 30 секунд

5. Зажмуривание

Хотите верьте, хотите нет, но можно сжигать жир на щеках, просто зажмуривая глаза. Так что закрывайте глаза как можно крепче и хорошенько прочувствуйте напряжение во всем лице. 15 повторов по 3 секунды

6. Подъем подбородка

Подбородок тоже может «отжиматься». Поднимите нижнюю губу вверх над верхней и подтягивайте подбородок как можно выше. 15 повторов

7. Поцелуй в сторону

Представьте, что вы приветствуете своих друзей-французов. Соберите губы вместе и двигайте ими слева направо. Старайтесь соединить губы как можно крепче и заводить их как можно дальше. 15 повторов

8. Отвисшая челюсть

Это не только отличная растяжка, но и эффективный способ сжечь жир на щеках. Прижмите язык к задней части нижних передних зубов и опустите челюсть как можно ниже. 15 повторов

Бонус: языковая «осанка»

Как и тело, язык может обладать плохой «осанкой». Неправильное положение языка способно даже повлиять на то, как выглядит ваше лицо. Например, возможно появление двойного подбородка и пухлости. Убедитесь, что в расслабленном состоянии язык и зубы находятся в правильном положении. Ваш язык должен полностью дотрагиваться до неба, а зубы — слегка соприкасаться.