8 уловок, которые позволят заряжать гаджеты раз в несколько дней

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Если вы из тех людей, кому вечно не хватает заряда телефона, который не выдерживает даже одного дня, то вынуждены признать: частично эта проблема провоцируется вами самими. Чаще всего это связано с неправильным подходом к зарядке и использованием некоторых хитрых функций, которые незаметно истощают аккумулятор, не принося особой пользы.

Если вы хотите продлить срок службы батарей в своих устройствах и перестать переживать по поводу нехватки заряда на телефоне, AdMe.ru предлагает вам ознакомиться и прислушаться к советам из данной статьи.

8. Узнайте, что расходует батарею больше всего

К вашему удобству, у современных смартфонов изначально есть быстрая и простая опция, которая поможет посмотреть, какое приложение истощает батарею больше всего. В разных телефонах эта функция спрятана по-разному, но общая суть в том, что нужно открыть настройки и найти в них пункт «Аккумулятор». Там будут продемонстрированы приложения и процессы и их уровень потребления мощности аккумулятора. Наибольшая утечка, как правило, почти всегда связана с экраном, так как включение подсветки требует много энергии, а запускаем мы телефон очень часто: чтобы посмотреть время, прочитать сообщение или включить музыку. Лучший совет тут — уменьшить яркость или включить автоматический режим, а также не забывать выключать экран, когда музыка уже включена и необходимости в нем больше нет.

7. Не оставляйте телефон подключенным к розетке, когда он полностью заряжен

Вообще не советуем дожидаться полной зарядки. Но оставлять телефон подключенным, когда он полностью заряжен, в том числе по ночам, особенно плохо для батареи. Даже когда смартфон достигает 100 %-ного заряда, он продолжает получать энергию, в итоге это держит батарею в состоянии высокого напряжения и изнашивает ее. Чтобы избежать нудных научных объяснений, в каком-то смысле это можно сравнить с перенапряжением мышц: если часами и без остановок заниматься на тренажерах, несложно представить, как будет чувствовать себя тело. Здесь то же самое, поэтому лучше отключать гаджет, чтобы дать его внутренним деталям отдохнуть.

6. Отключите ненужные пуш-уведомления

Кажется, что почти все приложения теперь постоянно находятся в поисках обновлений, новостей, сообщений и другой информации. Когда что-то появляется, приложение выводит уведомление, из-за этого включаются экран, вибрация, звук, может даже все вместе. В конечном счете эти действия потребляют много энергии. По понятным причинам нам не хочется выключать оповещения о сообщениях и вызовах (хотя в некоторых мессенджерах это сделать можно, например у почты, если срочный ответ там в основном не требуется) либо полностью отключать интернет. Но отключение зачастую бесполезных уведомлений от приложений лишним не будет и поможет вашей батарее продержаться немного дольше.

5. Подзаряжайте устройство несколько раз в день

Этот пункт может показаться неуместным в контексте данной статьи, но дело в том, что он работает в долгосрочной перспективе. Оказывается, периодическая подзарядка полезна для батарей: благодаря этой практике, со временем они начинают работать лучше и дольше держат заряд. Конечно, это не значит, что нужно лезть вон из кожи и теперь всюду искать розетки, если у вас, например, нет внешнего аккумулятора. Но когда такая возможность есть, вспомните этот трюк.

4. Не игнорируйте режимы энергосбережения

В зависимости от марки телефона вы можете найти предустановленные режимы работы. Каждый из этих режимов отвечает за некоторые функции смартфона, которые потребляют больше всего энергии, и заставляет их работать в особенном режиме. Они могут блокировать автообновления приложений, приглушить яркость, изменить тайм-аут задержки экрана, выключать функции GPS, Bluetooth и интернет, когда телефон находится в спящем режиме, и многое другое. Как правило, один из таких режимов включается автоматически, когда процент заряда доходит до критически низкой отметки. Каждый из них отключает определенное количество функций, от чего зависит, насколько увеличится продолжительность работы гаджета.

3. Не позволяйте гаджету перегреваться

Наши смартфоны сконструированы таким образом, чтобы работать хорошо в широком диапазоне температур. Но идеальная комфортная температура для них — от +16 до +22 °C, при этом важно не подвергать устройства температуре выше +35 °C. Все дело в том, что батареи в смартфонах очень чувствительны к перегревам, которые впоследствии сильно изнашивают их и наносят урон по емкости. Поэтому важно помнить простые правила: лучше всего снимать с телефона чехол, когда вы ставите его на зарядку (так как вы наверняка замечали, что гаджет и без него слегка перегревается в процессе);

на солнце же, напротив, лучше не оставлять смартфон без этой минимальной защиты.

2. Отключите автосинхронизацию

Существует множество приложений и сервисов, которые автоматически синхронизируются с онлайн-серверами, обмениваясь информацией. Эти процессы съедают большое количество энергии даже в автономном режиме. Не поленитесь зайти в настройки, посмотреть, каким приложениям разрешена синхронизация, и отключить те, которые для вас не очень важны.

1. Не заряжайте телефон в автомобиле

Во-первых, USB-порты в автомобилях, как правило, обеспечивают меньше электроэнергии, чем нужно вашему телефону, чтобы зарядиться. В результате смартфон подпитывается совсем чуть-чуть либо и вовсе не заряжается. В то же время использование прикуривателя в качестве зарядки, напротив, может подавать слишком много энергии. Это опасно тем, что неисправное или поврежденное зарядное устройство может обеспечить нестабильную мощность, которая в итоге может вызвать перегрев гаджета и даже повреждение его внутренних компонентов. Поэтому для подзарядки эффективнее и безопаснее использовать все-таки внешние аккумуляторы, если вы в дороге, и розетки, когда есть возможность.