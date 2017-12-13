8 интересных фишек в телефоне, которые вам пригодятся

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AdMe.ru собрал полезные советы для самых популярных мессенджеров, которые помогут удивить онлайн-собеседников и упростят твою жизнь.

1. Видеть инфракрасное излучение

Теперь вы можете смело проверять работоспособность пульта от телевизора. Или создать фонарик из пультов, подсвечивать секретные моменты на любой вечеринке и снимать видео! Камера любого смартфона видит ИК-лучи (которые связывают телевизор и лампочку на пульте).

2. Снимать городские пейзажи из окна авто

Не всегда есть время рассматривать пейзажи во время путешествий? Тогда смело делайте панорамный снимок во время движения и рассматривайте детали позже. Переведите камеру в режим панорамы и удерживайте девайс в одной плоскости во время движения машины или автобуса.

3. Создать себе брата-близнеца

Ну, или сестру. И, к сожалению, только на фотографии. Для этого выберите панорамный режим, отдайте телефон другу. Когда он начнет движение и съемку, бегите на другую сторону панорамы (вы должны добежать быстрее объектива!). На фото получится два человека. Или даже три!

4. Включать гостевой режим

Особенно помогает в том случае, если мама одолжила телефон на пару минут. К сожалению, функция доступна только для Android 5.0 и выше. Нажмите на панели уведомления ваш аватар в верхнем правом углу, после чего откроется меню для добавления «гостя» (а также функций, которые он может использовать на телефоне).

5. Превратить телефон в очки

Сработает для тех, кто страдает близорукостью. Включите камеру и поднесите телефон к тексту. Вы увидите очень четкое увеличенное изображение (не забудьте рассказать про эту фишку своей бабушке!). А еще при помощи камеры очень круто смотреть спортивные матчи на стадионе или концерты — можно увидеть все детали даже с самых дальних рядов.

6. Создать авторазблокировку телефона, когда вы дома или в гостях у друга

И забыть о пинах, рисунках на экране и прочих отвлекающих вещах. При наличии Android 5.0 и выше просто перейдите в настройки Smart Lock («Безопасность и месторасположение») и добавьте свое «Безопасное место», в котором телефон будет постоянно разблокирован автоматически.

7. Уменьшить излучение синего света телефона

Именно Blue Light часто мешает глубокому сну, а также вредит нашим глазам, когда мы используем телефон в темноте. Для того чтобы устранить эту проблему, были разработаны специальные программы (Blue Light Filter), которые фильтруют поток голубого света, излучаемого экраном после захода солнца, и синхронизируют яркость и настройки цвета экрана. Просто скачайте одну их них (например, здесь) и наслаждайтесь глубоким сном, а обладатели последних версий Android (выше 5.0) могут просто включить эту функцию в настройках.

8. Сделать ультрафиолетовый фонарик

Возьмите телефон со вспышкой, скотч, синий и фиолетовый фломастеры. Наклейте слой канцелярского прозрачного скотча и закрасьте глазок вспышки синим. Затем наклейте еще один слой скотча и закрасьте синим опять. Последний третий слой скотча нужно закрасить фиолетовым. Когда вы включите фонарик в темноте, то сможете увидеть... что-то интересное (включая микробов на всех поверхностях!).