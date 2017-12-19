8 трюков от компаний, которые заставляют нас купить ненужный товар

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Интернет-пользователи поделились опытом о том, как магазины, рестораны и даже продавцы комнатных растений обманывают своих клиентов. Тема оказалась настолько актуальной, что свои истории об уловках в сферах продаж и услуг рассказали десятки тысяч людей. При этом многие из них побывали по ту сторону прилавка, то есть были не клиентами, а маркетологами или рядовыми продавцами. AdMe.ru решил рассказать о самых распространенных обманных схемах, которые применяют компании, чтобы с максимальной выгодой для себя продать нам свой товар или услугу.

1. Объем блюда

У рестораторов много уловок, о которых мы даже не подозреваем. Но самая распространенная из них — продавать один и тот же объем блюда по разной стоимости. Дело в том, что если налить, к примеру, суп в чашку, то визуально кажется, что его не слишком много. Но если перелить эту же порцию супа в миску, она будет заполнена до краев. При этом миска супа стоит обычно на порядок дороже, чем чашка. Поэтому, заказывая блюдо, обращайте внимание не только на стоимость, но и на его объем. Внимательность поможет сэкономить.

2. Блюдо дня

Это также один из самых популярных трюков. Иногда в ресторанах и кафе блюдо дня делают из продуктов, срок годности которых вот-вот закончится. Чтобы не терять деньги на испортившейся еде, рестораторы снижают стоимость и продают ее вам. Да, заказав блюдо дня, вы сэкономите, но существует вероятность, что при этом вы съедите что-то несвежее.

3. Колбасные и сырные нарезки

Эта схема аналогична той, что мы описали выше, но используется в магазинах. Нарезка привлекательнее для покупателя, потому что ему нужно будет приложить меньше усилий, чтобы что-то приготовить. Поэтому сотрудники магазинов используют для нарезки колбасы или сыры, срок годности которых еще не истек, но уже близок к этому. Не стоит покупать такие продукты. Но если вы все же купили их, не стесняйтесь вскрыть упаковку сразу после оплаты и вернуть колбасу или сыр, если вы почувствуете, что продукты все же успели испортиться.

4. Натуральность

Некоторые компании говорят, что их товары безвредны для окружающей среды, полностью натуральны, созданы из переработанного сырья или не содержат ГМО. Но проверить честность продавца прямо в магазине вы не сможете. И эта проблема касается как продуктов питания, так и бытовой химиии, техники, косметики и многих других вещей. Стоит знать, что существует не очень много официальных органических сертификатов. И все они распространены, а потому знакомы. Если же вы встречаете какой-то незнакомый символ на упаковке, лучше узнайте о нем подробнее. Не стоит верить производителю на слово.

5. Гарантия самой низкой цены

Подобная акция распространена во многих странах мира. Иногда продавцы действительно предлагают вам товар по самой низкой цене. Разница при этом может быть мизерной, но все же она есть. Однако существует и другая категория продавцов. Интернет-пользователи рассказали, что магазины, продающие матрасы и бытовую технику, специально договариваются с производителями, чтобы модели, которые поступают к ним в продажу, имели эксклюзивное название. Вы не найдете более дешевый товар, потому что вообще не найдете матрас или пылесос с таким наименованием в другом магазине.

6. Вечноцветущие растения

Цветочные магазины тоже иногда идут на уловки. Покупая цветущие комнатные растения, обращайте внимание на бутоны. Многие интернет-пользователи столкнулись с тем, что им продали кактусы с приклеенными цветами. При этом продавец заявлял, что растение будет цвести весь год. Будьте внимательны: если вы видите, что на растении есть нераспустившиеся бутоны, это говорит о том, что, скорее всего, оно цветет по-настоящему.

7. Красивые манекены

Магазины одежды тоже могут вами манипулировать. Одна из уловок заключается в том, что вещи, которые нужно продать, надевают на красивые манекены. Покупатель видит, как хорошо сидит и удачно сочетается между собой эта одежда, а потому шанс на покупку увеличивается. В этом случае обязательно примеряйте вещи, чтобы понять, насколько они вам подходят. А если есть возможность услышать мнение кого-то еще (не продавца-консультанта, конечно), воспользуйтесь ею. Это поможет купить одежду, которая вам действительно идет.

8. Последний шанс

Еще одна уловка — акцент на том, что предложение в ближайшее время перестанет действовать или товар скоро закончится. Ее можно встретить как в магазинах одежды, так и в магазинах бытовой техники или, например, мебели. Суть данной уловки сводится к тому, чтобы не дать вам времени подумать и, возможно, найти более выгодные предложения. Поэтому всегда, когда встречаете подобную акцию, спрашивайте себя, насколько вам в принципе необходима вещь. И потом все же взгляните на ее стоимость в других магазинах, прежде чем купить «по очень выгодной цене».

Бонус: заниженные и завышенные цены

Один из интернет-пользователей пояснил, что при поисках подрядчика опасаться стоит как излишне заниженных цен, так и слишком высоких. И если с низкими ценами все понятно (вам просто предлагают некачественную услугу или товар), то с высокими логика кажется странной. На самом деле подрядчик, который на порядок завышает цену, скорее всего, просто пытается вам отказать. Он не может сказать: «Мы не будем этого делать». Такое заявление считается непрофессиональным. И тогда подрядчик намеренно завышает стоимость услуг, чтобы вы не обратились к нему. Причин для такого поведения может быть множество. Главная из них — не разозлить клиента, но при этом отказать ему.

А с какими маркетинговыми уловками сталкивались вы? Делитесь своими историями в комментариях.