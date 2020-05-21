8 секретов, которые помогут заполучить модную одежду и не тратить кучу денег

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Ежегодно в одном только Гонконге выбрасывают 110 тысяч тонн текстиля. Поэтому многие сейчас стремятся к разумному потреблению и минимизируют покупки одежды. Ведь для того, чтобы обновить наряды, не обязательно бежать в магазин и скупать последние коллекции. Нужно просто под другим углом посмотреть на свой гардероб.

Мы в AdMe.ru точно знаем, как выглядеть потрясающе, не потратив при этом ни копейки.

Замените фурнитуру

Чтобы привычная одежда смотрелась по-новому, более дорого и привлекательно, достаточно просто сменить на ней фурнитуру. Пластмассовые пуговицы — на костяные, керамические или металлические. Крашеные желтые молнии под золото — на молнии из белого металла или потайные. Поискать красивые винтажные пуговицы можно на блошиных рынках или на старой одежде из бабушкиного сундука.

Соберите монохромный образ

Чтобы выглядеть дорого, не нужно приобретать новые вещи. Вам поможет монохром. Образ, собранный в одном цвете, всегда смотрится выигрышно и стильно. Недаром подобные комплекты часто можно видеть на модных показах. Чтобы монохромный ансамбль не выглядел скучно, разбавьте его аксессуарами или выбирайте ткани разной фактуры.

Миксуйте вещи разных сезонов

Не обязательно покупать сезонные теплые или легкие вещи. Можно создать новые многослойные комплекты из имеющейся одежды. Например, летнее платье отлично впишется в осенне-зимний гардероб. Наденьте под него водолазку или свитер сверху. А теплое платье-рубашку можно носить вместо кардигана. Если не получается самостоятельно и кажется, что идеи иссякли, пригласите подругу, маму или сестру. Разберите вместе гардероб и попросите помочь вам составить новый образ и подобрать к нему аксессуары.

Аксессуары решают все

Даже самый скучный образ могут разбавить аксессуары. Не нужно скупать всевозможные колечки, кулоны и браслетики. Сочетайте то, что у вас уже есть. Попробуйте носить цепочку вместо браслета, обернув ее вокруг запястья. Примерьте на себя тренд на асимметричные серьги. Миксуйте их из разных комплектов. Одна сережка может быть крупной, а вторая — маленьким гвоздиком. Вплетите в волосы платок или украсьте прическу бархатной или атласной лентой.

Из базовых вещей — в акцентные

Надоевшую однотонную футболку или свитшот можно обновить с помощью акриловых красок. Если вы не умеете рисовать, то на помощь приходят трафареты, которые можно купить в магазинах для творчества или вырезать самим.

Займитесь перекраской

С помощью красителя для ткани дайте второй шанс поношенным, выцветшим вещам с пятнами и потертостями. Например, превратите неактуальные выбеленные джинсы с оранжевой строчкой в новые однотонные. Купить пигменты можно в текстильном магазине. Они бывают универсальными или делятся по видам ткани: шерсть, хлопок, деним, синтетика и т. д. Перекрасить можно не только одежду, но и обувь — специальным средством из баллончика.

Дайте вторую жизнь

Попробуйте реанимировать одежду с ржавчиной, пятнами или потертостями. Помимо красок по ткани и акрила, есть еще несколько способов превратить испорченную вещь в новую. Самый простой способ — купить в магазине готовые нашивки или пришить аппликацию из плотного кружева. Способ сложнее — вышивка нитками, бисером или крупными бусинами. А дыры и пятна на футболке можно замаскировать с помощью накладного кармана. Еще один способ превратить базовую вещь в акцентную — использовать отбеливатель. Сверните футболку улиткой, закрепите резинками и спрысните отбеливателем. Не забывайте соблюдать технику безопасности. Работайте в хорошо вентилируемом помещении, используйте перчатки и не вдыхайте пары отбеливателя.

Подружитесь с иголкой и ниткой

Переделка уже готовых вещей зовется модным словом «апсайклинг». Необязательно быть хорошей портнихой, чтобы перешить свой гардероб. Для начала можно просто подогнать по фигуре вытянувшиеся вещи, заменить сломанные молнии, превратить платье в юбку, а джинсовую куртку — в жилетку. Попробуйте превратить лиф в кружевной топ, который можно надеть под жакет или свитер с глубоким вырезом, обшив его плотным однотонным кружевом.

Еще несколько советов

Сходите в секонд-хенд или на барахолку. Там можно купить неплохие базовые вещи, аксессуары или приобрести вещи для апсайклинга.

Посетите своп-вечеринку или устройте ее с подругами. Обменяйтесь одеждой и аксессуарами, которые вы не носите долгое время.

Прошерстите гардероб мужа или молодого человека. Из мужского одежды позаимствуйте однотонные базовые рубашки оверсайз, кардиганы, свитера, худи и даже пиджак.

Эту шапку я связала из какого-то шарфа, купленного на распродаже. Получилась хорошая базовая шапка.

Обратите внимание на бабушкин сундук. У многих мам и бабушек остались вещи их молодости. Постирайте, поменяйте фурнитуру и молнию. Старое платье можно перешить в юбку или декорировать тесьмой и кружевом.

Не покупайте супертрендовые вещи. Лучше вложить финансы в хорошие базовые вещи, обувь или сумку.

Попробуйте самостоятельно сделать аксессуары: собрать браслет, сделать из старого свитера шапку или переделать мамины бусы.