8 способов выманить у вас деньги, которые используют профессиональные попрошайки

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В последний раз глобальное исследование количества бездомных людей в мире было проведено в 2005 году Организацией Объединенных Наций (ООН). Тогда было установлено, что порядка 100 млн человек во всем мире не имеют крыши над головой. Еще около 1,6 млрд живут в ужасных условиях. Всем этим людям требуется помощь и поддержка. И существует множество благотворительных фондов, которые ее оказывают. Но иногда случается так, что недобросовестные люди пытаются воспользоваться сложившийся ситуацией, чтобы нажиться на чужом горе. Мы в AdMe.ru решили рассказать об основных типах профессиональных попрошаек, которых ежедневно можно встретить на улице, в метро и другом общественном транспорте. А в конце вас ждет небольшая инструкция о том, как отличить благотворительный фонд, который действительно помогает людям, от мошеннической организации.

1. Инвалиды войны

Эту группу попрошаек можно разделить на два типа: люди, которые прикидываются военными с увечьями, и люди, которые исполняют песни в военной форме. Первые давят на жалость своими травмами, которые они якобы получили, защищая страну, а вторые играют на чувстве патриотизма. Чаще всего в обоих ситуациях попрошайки не имеют никакого отношения к военным, очерняя эту на самом деле сложную и опасную профессию.

2. Просто инвалиды

Часто такие люди пользуются инвалидной коляской, намеренно прихрамывают, притворяются слепыми или немыми, показывая всем видом свои страдания. Но на деле может оказаться, что такой человек хорошо ходит и даже быстро бегает, при этом он прекрасно видит и говорит. Проверить честность таких людей сложно. Но подобных попрошаек уже не раз ловили на лжи. Поэтому будьте внимательны и несколько раз подумайте, прежде чем отдать такому человеку свои деньги.

3. Ограбленные

Таких людей можно встретить в метро или на железнодорожных вокзалах. Часто они носят с собой сумку или чемодан, который должен вас убедить в том, что человек действительно собирался уехать, но его ограбили. Теперь же он собирает деньги на билет. Попрошайки этого типа часто пользуются табличками, чтобы их не приняли за обычных людей. В этом случае проверить честность персонажа довольно сложно. И даже если вы самостоятельно купите ему билет, где гарантия, что попрошайка не сдаст его через 10 минут и не присвоит ваши деньги. Остается только покупать билет, сажать на поезд и махать на прощание рукой. Только в этом случае вы будете уверены, что помогли человеку, который действительно попал в беду.

4. Молодые мамы

Этот тип профессиональных мошенников больше прочих привлекает внимание, потому что перед вами либо беременная женщина, либо женщина с ребенком. Она плачет и просит о помощи. Как тут отказать? Но на деле огромный живот оказывается накладным, и попрошайка «вынашивает» его уже третий год. А укутанный ребенок — это кукла. И хорошо, если все так и есть. Ведь такие женщины могут использовать настоящих детей. В этом случае не раздумывайте и обращайтесь в полицию. Ведь ребенок может быть украден.

5. Попрошайки с животными

Они могут собирать деньги для приюта или просить их на корм для животного, которое обычно находится рядом с попрошайкой. Стоит задуматься о том, что люди, которые на самом деле любят животных и пытаются им помочь, не будут сидеть на морозе в обнимку с собакой. Те, кто собирает не на приют, а «на корм», зачастую накачивают животных снотворным, чтобы они вели себя тихо. Ведь ни один здоровый щенок или кот не сможет просидеть без движения в коробке целый день. Не забывайте, что таких мошенников почти всегда можно привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными. Поэтому не проходите мимо, а обращайте внимание на таких людей. Но не чтобы дать им денег, а чтобы пожаловаться в полицию.

6. На лечение больным детям

Этих попрошаек, как и всех прочих, бывает очень жаль. Любой родитель приложит все усилия, чтобы вылечить своего ребенка. Но часто подобные люди — мошенники. Они могут представляться не только родителями больных детей, но и волонтерами какого-то благотворительного фонда. Прежде чем дать им денег, проверьте документы и убедитесь, что больной малыш на самом деле существует. Скорее всего, если ситуация действительно серьезная, а фонд или родители настоящие, вы найдете много информации в достоверных источниках и сможете перечислить деньги на специальный счет. Поэтому нет необходимости отдавать их на улице достаточно убедительному первому встречному.

7. Музыканты / учителя / рукодельницы

Таких людей тоже можно встретить повсюду. Но, строго говоря, они не попрошайки в чистом виде. Ведь взамен они предлагают вам свои услуги или продукцию: вязаные вещи, обучение игре в шахматы или приятную слуху мелодию. Вы можете просто пройти мимо или дать им немного денег. Все же почти каждый из этих людей может найти и обычную работу. Поэтому поощрять их не стоит.

8. Шутники

Шутники — это люди, которые придумывают какие-то забавные причины, по которым им нужны деньги. Они могут не нуждаться в них на самом деле. Часто основная цель этих людей — развлечь публику, получить свою минуту славы. Деньги в этом случае — лишь приятный бонус. Поощрять ли таких попрошаек, решать только вам.

Бонус: как отличить благотворительный фонд от мошенников

Часто мошенники маскируются под благотворительные фонды, что подрывает доверие к последним. Вот несколько пунктов, которые помогут вычислить обманщиков: название фонда редко или совсем не употребляется в СМИ, он ни с кем не сотрудничает;

фонд не публикует отчетность и всю остальную документацию держит в секрете;

у фонда нет официальных банковских реквизитов;

минимальный взнос пожертвования слишком велик;

чтобы узнать историю болезни человека, вас просят отправить СМС или авторизоваться. Конечно, этими признаками отличия не ограничиваются, но это те маркеры, на которые точно стоит обратить внимание.

Расскажите, приходилось ли вам сталкиваться с профессиональными попрошайками?