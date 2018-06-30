8 способов узнать, что в доме кто-то был без вашего ведома

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В нынешнем году японская полиция арестовала молодого человека, который целых полгода жил на 2-м этаже частного дома. 90-летняя хозяйка попросту не замечала жильца, хотя он особо и не прятался, даже ставил обувь у порога. Обнаружил нового «соседа» пожилой женщины ее сын. Подобное, конечно, случается редко, но вот визиты в отсутствие хозяев вполне вероятны, особенно в сезон отпусков и затяжных командировок.

Для всех, кто подозревает, что дом навещают тайные гости, AdMe.ru нашел простые способы, которые помогут расставить точки над «и».

1. Нитка поперек двери

Один из самых простых способов — протянуть тонкую незаметную нить внизу двери. Когда дверь откроется, нить порвется и останется лежать на полу. Обратите внимание, что выходить из дома придется очень аккуратно, иначе вы рискуете испортить собственную ловушку. Разумеется, этот способ сработает, только если дверь открывается внутрь помещения.

2. Бисер

Если поставить перед входом стаканчик, наполненный бисером, то он непременно опрокинется при открывании двери. Дверь, конечно, должна открываться внутрь дома. Скорее всего, незваный гость попытается собрать бисер, поэтому заранее пересчитайте все бусины — вряд ли он отыщет их все.

3. Печенье под ковриком

Еще один «классический» способ — оставить крекер под дверным ковриком в прихожей. Кто бы к вам ни заявился, он обязательно раздавит тонкое сухое печенье и ничего не заметит.

4. Фото «до»

Современные технологии значительно упростят такое дело, как выслеживание тайного визитера. К примеру, если вы подозреваете, что кто-то роется в ваших ящиках, просто сфотографируйте их содержимое перед отъездом, а по возвращении сверьте снимок с реальностью.

5. Приложение для записи шума

Сегодня во многих домах найдется простенький смартфон, которым больше никто не пользуется. Установите на него приложение, записывающее только звуки, и спрячьте гаджет в прихожей. Конечно, этот способ сработает, только если вы уходите ненадолго, потому что через несколько часов непрерывной работы приложения у смартфона наверняка сядет аккумулятор.

6. Бесцветная краска

Приоткройте входную дверь, натрите до блеска дверную ручку и по всей ее поверхности распылите бесцветную краску. Так как дверь вы оставили открытой, то без труда покинете дом, а вот посетитель непременно оставит отпечатки на ручке. Вы сможете увидеть их под ультрафиолетом.

7. Стакан с водой

Все, что нужно сделать, — это оставить стакан с водой прямо перед дверью. Открывшись, она опрокинет стакан, и вода впитается в дверной коврик. Через несколько часов коврик, скорее всего, высохнет, поэтому такой способ стоит применять, если вы уходите ненадолго.

8. Видеоняня

Если установить скрытую камеру вам не по карману, то благодаря обычной видеоняне вы все равно сможете узнать о непрошеных гостях в режиме онлайн. Просто спрячьте камеру в прихожей, а сами наблюдайте за происходящим из соседской квартиры или комнаты, если дом у вас достаточно просторный.

А вам когда-нибудь казалось, что кто-то приходит к вам в дом без вашего ведома?