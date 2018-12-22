8 способов снизить расходы, не меняя свой образ жизни

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С деньгами можно обращаться двумя способами: либо тратить все, либо грамотно расходовать средства, чтобы хватало на путешествия, подарки и другие приятные вещи. К сожалению, далеко не все люди умеют распоряжаться своими финансами. Часто даже те, кто неплохо зарабатывает, чувствуют, что денег всегда впритык.

Мы в AdMe.ru любим находить простые решения, в том числе и по обращению с деньгами. Мы собрали советы, которые помогут вам неплохо сэкономить на повседневных тратах, сохранив привычный уровень жизни.

1. Автоматическая оплата услуг

Интернет, сотовая связь, коммунальные платежи — в нашей жизни довольно много расходов, которые повторяются ежемесячно. И нередко мы вспоминаем о них, только когда получаем уведомления о просрочке. Оплачивать все заранее — это значит не только избавиться от штрафов за просрочку. Многие компании предлагают скидки и бонусы тем, кто оплачивает их услуги вовремя. Один раз привязав все ежемесячные платежи к собственной карте, вы не только сэкономите время, но и сможете использовать программы лояльности.

2. Не покупать абонементы

С абонементом каждое занятие действительно дешевле. Но уверены ли вы, что посетите все оплаченные тренировки? Для человека, который только начал заниматься спортом, часто тяжело ходить на занятия систематически. В итоге пропущенные уроки просто «сгорают». Если вы недавно решили освоить танцы, плавание или другую физическую активность, начните с разовых посещений. Так вы поймете, сколько раз в неделю вам комфортно заниматься этим видом спорта, и сможете решить, нужен ли вам полный абонемент.

3. Использовать бесплатные и недорогие аналоги привычных развлечений

Большинству людей сложно отказаться от привычного досуга ради экономии. Поэтому гораздо проще не забыть о любимых делах, а найти им более выгодную замену. Например, вы часто ходите в кино. Потратьте немного времени на анализ цен в кинотеатрах: многие из них предлагают скидки в определенные дни или на некоторые сеансы. Так можно сэкономить до 50 %. Покупайте билеты на концерты и фестивали заранее, чтобы сэкономить, ходите на бесплатные мастер-классы и другие мероприятия вместо платных курсов. Так досуг станет более выгодным, но не менее насыщенным.

4. Подобрать капсульный гардероб

Почти у всех есть вещи, которые надевались 1–2 раза, а может быть, вообще никогда. За год вместо покупки этой одежды можно было бы накопить немалую сумму. Мы покупаем лишнее в том числе потому, что просто толком не помним всю одежду, которая у нас есть. Выход из этой ситуации — капсульный гардероб. Он поможет сократить количество одежды и подобрать ее так, чтобы каждый наряд сочетался с другим. Так вам всегда будет что надеть: хоть на работу, хоть на свидание. Покупать одежду станет проще, и вы точно не потратите деньги на наряд, который будет просто висеть в шкафу.

5. Покупать товары онлайн

Торговые центры делают все, чтобы их клиентам было приятно проводить там время. Из-за расслабленности, заманчивой рекламы и множества красивых вещей мы покупаем то, что нам, в принципе, не нужно, и тратим больше, чем хотели. На экране компьютера одежда, обувь и даже продукты выглядят не так заманчиво, как в реальности. Покупая онлайн, гораздо проще сохранить трезвый ум и заказать только необходимое. Плюс в интернете нет фуд-кортов, кинотеатров и других интересных мест, куда можно заглянуть во время шопинга. Главное, выбирайте онлайн-магазины, в которых предусмотрен возврат, — внешний вид вещей на экране не всегда соответствует действительности.

6. Продавать то, чем не пользуетесь

Во многих домах можно найти нераспакованные соковыжималки, наборы инструментов, фены и другую мелкую технику, которой никто не пользуется. Не говоря уже об одежде, игрушках и других мелочах. Все это не нужно вам, но вполне может пригодиться другим. Продать лишнее имущество можно на гаражных распродажах или с помощью досок объявлений. Проводите ревизию вещей хотя бы раз в год — наверняка каждый раз вы будете находить что-то, что вам уже не нужно, но еще может использоваться кем-то другим.

7. То, что нужно временно, арендовать или покупать подержанное

Многие вещи нам нужны совсем ненадолго. Коляска, в которой малыш проездит всего лишь полгода, или даже настольная игра, в которую вы поиграете один или два вечера, прежде чем уберете на полку. Подобные траты вполне можно оптимизировать: ребенок вряд ли заметит, что ездит в качественной, но подержанной коляске. А поиграть в настольные игры с друзьями можно в специальном кафе — это будет ничуть не менее весело, но гораздо выгоднее.

8. Использовать сервисы поиска попутчиков

Чтобы доехать до соседнего города, люди либо покупают билет на автобус, либо едут на своей машине. Но и в этом случае можно неплохо сэкономить. Сервисы по поиску попутчиков позволяют водителю отбить деньги за бензин, набрав людей, которым нужно в тот же город. А для пассажиров такие поездки обходятся на 30–50 % дешевле, чем на автобусе. Плюс это почти всегда комфортнее и гораздо быстрее, ведь водитель едет без остановок.