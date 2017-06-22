8 способов обмана при приеме на работу, чтобы меньше вам платить

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Каждый, кто однажды искал хорошую работу, знает, как искусно работодатели умеют приукрашивать действительность. Из-за таких хитростей найти достойную вакансию с каждым днем становится все труднее. Мы в AdMe.ru решили узнать, какие уловки использует начальство на собеседованиях и как это помогает экономить на сотрудниках.

Зарплата

Обман: на собеседовании озвучили зарплату, но не сказали, что из нее вычтут налоги. Что делать: всегда уточняйте, сумму до или после вычета налогов вам назвали.

Карьерный рост

Обман: обещали за усердную работу карьерный рост, а продвигают только своих. Что делать: узнайте правду о перспективах у будущих коллег.

Материальная ответственность

Обман: на вас «повесили» материальную ответственность за долги бывших сотрудников, которую вычтут из вашей зарплаты. Что делать: не подписывайте материальную ответственность за то, что не посчитали и за что не можете отвечать.

Офис

Обман: собеседование проходило в красивом головном офисе, а работать вам придется в промзоне, в полуподвале. Что делать: не стесняйтесь просить показать ваше рабочее место.

Должность

Обман: устраиваетесь руководителем, а в трудовой написали «специалист». И зарплату вам потом выдадут как специалисту. Что делать: важно проверять соответствие должности той работе, которую вы будете выполнять.

Штрафы

Обман: получили зарплату в несколько раз меньше, потому что из нее вычли штрафы за опоздания, перекуры, кофе и «неправильную» одежду. Что делать: требовать урезанную часть зарплаты, ведь подобные штрафы незаконны.

Переработки

Обман: обещали восьмичасовой рабочий день, а по факту вы работаете ежедневно по 10–12 часов, и никто вам за это доплачивать не собирается. Что делать: единственный способ узнать о постоянных переработках — поговорить с бывшими и нынешними сотрудниками компании.

Оклад и премия

Обман: обещанную зарплату делят на маленький оклад и большую премию, а выплачивают «голый» оклад. Что делать: все премии должны быть оформлены письменно. Вы должны четко понимать, сколько и за что вам причитается.

Вывод

Работодатели не думают о том, как улучшить ваши условия труда. Им нужно нанять лучшего человека за меньшие деньги. Поэтому обязательно: читайте документы, которые вы подписываете;

просите все обещанное оформлять письменно;

общайтесь с будущими коллегами.

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