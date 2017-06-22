8 способов обмана при приеме на работу, чтобы меньше вам платить
Каждый, кто однажды искал хорошую работу, знает, как искусно работодатели умеют приукрашивать действительность. Из-за таких хитростей найти достойную вакансию с каждым днем становится все труднее.
Мы в AdMe.ru решили узнать, какие уловки использует начальство на собеседованиях и как это помогает экономить на сотрудниках.
Зарплата
Обман: на собеседовании озвучили зарплату, но не сказали, что из нее вычтут налоги.
Что делать: всегда уточняйте, сумму до или после вычета налогов вам назвали.
Карьерный рост
Обман: обещали за усердную работу карьерный рост, а продвигают только своих.
Что делать: узнайте правду о перспективах у будущих коллег.
Материальная ответственность
Обман: на вас «повесили» материальную ответственность за долги бывших сотрудников, которую вычтут из вашей зарплаты.
Что делать: не подписывайте материальную ответственность за то, что не посчитали и за что не можете отвечать.
Офис
Обман: собеседование проходило в красивом головном офисе, а работать вам придется в промзоне, в полуподвале.
Что делать: не стесняйтесь просить показать ваше рабочее место.
Должность
Обман: устраиваетесь руководителем, а в трудовой написали «специалист». И зарплату вам потом выдадут как специалисту.
Что делать: важно проверять соответствие должности той работе, которую вы будете выполнять.
Штрафы
Обман: получили зарплату в несколько раз меньше, потому что из нее вычли штрафы за опоздания, перекуры, кофе и «неправильную» одежду.
Что делать: требовать урезанную часть зарплаты, ведь подобные штрафы незаконны.
Переработки
Обман: обещали восьмичасовой рабочий день, а по факту вы работаете ежедневно по 10–12 часов, и никто вам за это доплачивать не собирается.
Что делать: единственный способ узнать о постоянных переработках — поговорить с бывшими и нынешними сотрудниками компании.
Оклад и премия
Обман: обещанную зарплату делят на маленький оклад и большую премию, а выплачивают «голый» оклад.
Что делать: все премии должны быть оформлены письменно. Вы должны четко понимать, сколько и за что вам причитается.
Вывод
Работодатели не думают о том, как улучшить ваши условия труда. Им нужно нанять лучшего человека за меньшие деньги.
Поэтому обязательно:
- читайте документы, которые вы подписываете;
- просите все обещанное оформлять письменно;
- общайтесь с будущими коллегами.
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Иллюстратор Natalia Kulakova специально для AdMe.ru