8 советов, которые помогут сохранить обувь такой же белой, как в день покупки

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Белая обувь — идеальный выбор для лета. Но мало кому удается проносить ее больше одного сезона. Пятна, пыль, неправильный уход — все это делает ее тусклой и малопривлекательной. Ухаживать за белыми кроссовками и босоножками действительно сложнее, чем за обувью других цветов. Но при должной заботе вполне реально сохранить ее в первозданном виде на несколько сезонов.

Мы в AdMe.ru собрали советы по уходу за белой обувью. Они помогут ей дольше сохранять такой же цвет, как в день покупки. Также мы расскажем, как очистить пятна с уже подпорченных вещей.

1. После покупки обработайте обувь воском или спреем

Новые ботинки превращаются из белых в серые из-за невидимой пыли, которая оседает на них. К счастью, белую обувь придумали уже давно, как и средства для ее защиты. Специальные пропитки и спреи создадут на поверхности вещи непроходимый для загрязнений слой. Такая простейшая процедура надолго сохранит цвет. Средство выбирайте в зависимости от материала обуви.

2. Не наносите чистящие средства прямо на обувь

Если кроссовки или ботинки все-таки запачкались и вы купили средство для их чистки, не размазывайте его по поверхности обуви. На белом цвете могут остаться пятна или потеки, вывести которые потом будет практически невозможно. Наносить любые средства на белую обувь нужно с помощью губки, щетки или мягкой тряпочки. Так его излишки впитаются в материал и не повредят поверхность изделия.

3. Не храните белую обувь вместе с цветной

Если ваша обувь вся вместе стоит в коридоре — это ничего. Но если вы складываете белые ботинки вместе с черными и коричневыми в одну коробку или пакет — велика вероятность, что на следующий год белыми они уже не будут. Краска, невидимые остатки средства для чистки обуви и пыль — все это изменит цвет белых ботинок не в лучшую сторону. Чтобы цвет сохранился, складывайте белую обувь в отдельную коробку или хотя бы храните вместе с ботинками того же цвета.

4. Выбирайте щетку для обуви в зависимости от материала

Несложно догадаться, что чистить белые ботинки той же щеткой, что и черные, — плохая идея. Но это не единственный нюанс, здесь все зависит от материала изделия. Если ботинки или кроссовки сделаны из гладкой кожи или кожзама, то подойдет любая мягкая тряпочка. Чтобы сохранить структуру шлифованных моделей, лучше выбирать креповую щетку. Если ее нет, очистить материал поможет ластик. Для замши подойдет только специальная щетка.

5. Используйте вазелин, чтобы убрать пятна от воды

Из-за неправильного мытья на белой обуви могут остаться некрасивые разводы. Их станет видно, когда обувь высохнет. Не пытайтесь убрать их с помощью чистящих средств. Вместо этого используйте вазелин: его нужно нанести на пятна и оставить на ночь (на 7–8 часов). К утру пятна исчезнут, лишний вазелин можно будет снять, а обувь обработать кремом.

6. Застарелые пятна выводите бензином

Проще всего очистить обувь от свежей грязи. Но даже если вы запачкали белые туфли в прошлом сезоне, не спешите их выбрасывать. Попробовать оттереть старые пятна можно с помощью бензина. Его нужно смешать в любой емкости с небольшим количеством порошка магнезии. Смочите тряпочку в растворе и протрите ею поверхность с пятнами.

7. Чистите обувь зубной пастой

Совсем необязательно покупать дорогое средство для обуви, чтобы содержать белые ботинки в чистоте. Эффективно с этим справятся и подручные средства. Зубной пастой можно вывести с обуви небольшие загрязнения. Нанесите ее на старую щетку и вотрите в поверхность. Удалить пасту можно смоченной мягкой тряпочкой.

8. Кроссовки можно отмыть шампунем, средством для мытья посуды или жидким мылом

Ткань кроссовок часто более устойчива к загрязнениям, поэтому отмыть их легче. Использовать можно любые жидкие чистящие средства: шампунь, жидкое мыло или средство для посуды. Кроссовки нужно окунуть в раствор со средством, протереть губкой и сполоснуть чистой теплой водой. Если вы хотите постирать кроссовки в машинке, не забудьте вынуть шнурки и положить обувь в специальный мешок для стирки. Сушить обувь нужно на свежем воздухе, набив изнутри бумагой.

Ухаживать за белой обувью довольно просто, главное — делать это регулярно и сразу же удалять загрязнения, чтобы они не успели въесться. А как вы боретесь с пятнами на белых ботинках?