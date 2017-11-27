8 полезных советов, которые помогут поддержать кожу в чудесном состоянии даже зимой

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С наступлением холодов и отопительного сезона многие из нас испытывают дискомфорт от того, что кожа становится сухой и чувствительной.

AdMe.ru делится полезными советами, которые помогут сохранить вашу кожу в превосходном состоянии даже зимой.