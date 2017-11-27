8 полезных советов, которые помогут поддержать кожу в чудесном состоянии даже зимой
С наступлением холодов и отопительного сезона многие из нас испытывают дискомфорт от того, что кожа становится сухой и чувствительной.
AdMe.ru делится полезными советами, которые помогут сохранить вашу кожу в превосходном состоянии даже зимой.
Кремы
- Внимательно подходите к выбору крема на холодное время года. В его составе не должно быт минерального масла (Mineral oil), вазелина (Vaseline/ Petrolatum) и парафина (Liquid paraffin). Хорошо, если средство будет содержать такие компоненты, как витамин E, витамин D, масло ши, масло авокадо.
- Если ваша кожа склонна к проявлению сосудистых звездочек — отдайте предпочтение крему с витамином K в составе.
- Если у вас очень сохнет кожа, но вы никак не можете обойтись без тонирующего средства, — просто добавьте в него немного увлажняющего крема перед использованием и обязательно нанесите его не позже, чем за полчаса до выхода на улицу.
Макияж
- Если вы каждый день делаете макияж, то в холодную погоду отдавайте предпочтение жидким средствам, а не сухим. Используйте кремовые румяна, жидкую подводку, кремообразные тени, а перед выходом на улицу слегка припудрите лицо.
Увлажнение
- Если чувствуете, как с наступлением отопительного сезона в квартире становится очень сухо и ваша кожа, волосы в ответ на это тоже сохнут, — стоит приобрести увлажнитель воздуха. Этот прибор нормализует уровень влажности в помещении.
Средства ухода
- Средства ухода за кожей в осенне-зимний период отличаются от тех, которые подходят для теплого времени года. Летом хороши гели для умывания, скрабы. С наступлением холодов их лучше заменить на различные пенки, мягкие пилинги, молочко, тоники для чувствительной кожи.
Питание
- Добавьте в свой рацион рыбу, орехи, авокадо, оливковое и льняное масло. В них очень много полиненасыщенных жирных кислот, которые очень полезны для кожи, особенно зимой.
- Зеленые овощи и цитрусы — в них очень высокое содержание витамина С, который поможет организму вырабатывать коллаген в больших количествах.