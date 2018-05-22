8 малозаметных деталей, на которые нужно обратить внимание при покупке мебели

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Внешний вид мебели бывает обманчив. Может оказаться, что у дорогого и нового шкафа или дивана уже через пару месяцев начинает отходить задняя стенка или портится обивка. От красивого выставочного образца не остается и следа. Цель производителей — продать товар, о его изъянах же они часто предпочитают умолчать.

Мы в AdMe.ru собрали список неочевидных деталей, о которых легко забыть, выбирая мебель. Но именно от них зависит, насколько долго она прослужит.

1. Наличие чехлов на мебель

Обивка мягкой мебели приходит в негодность быстрее всего. У качественных моделей есть съемный чехол — если он запачкается или порвется, его легко можно заменить на новый, не меняя саму мебель. Некоторые фабрики продолжают выпускать чехлы даже спустя несколько лет после снятия модели с продажи. Выбирая их, вы сможете пользоваться своим диваном на несколько лет дольше и заметно сэкономить, ведь новый чехол в разы дешевле нового дивана.

2. Качество крепления деталей

Показатель качественной продукции — наличие фурнитуры на местах крепления. Хороший производитель заменяет гвозди на евровинты — они крепче и служат дольше. Фурнитура — это все дополнительные детали: уголки, стяжки, пряжки, ножки. Они делают мебель крепче и улучшают ее внешний вид. Вся фурнитура должна быть плотно закреплена, между ней и материалом не должно быть зазоров. При правильном закреплении поверхность вокруг будет гладкой, без вмятин и следов деформации.

3. Качество стыков материалов

Все стыки должны быть гладкими и ровными, без необработанных спилов и срезов. Края стыков должны плотно прилегать друг к другу, чтобы не было зазоров и следов клея. Для проверки можно использовать любой достаточно тонкий предмет, например зубочистку. Если она свободно проходит в зазор между стыками — выбирать такую мебель не стоит. Проверьте каждый стык: на качественной мебели все их размеры совпадают, при этом они не слишком крупные и заметные.

4. Тип крепления и материал внутренних стенок

Задняя стенка отвечает за форму мебели и удерживает ее в нужном положении. Она может быть съемной и фиксированной. Стенки на гвоздях и шурупах со временем начинают отходить, и отремонтировать такую мебель довольно сложно. Разумнее выбирать съемную стенку. Ее вставляют в готовую мебель и по мере износа заменяют на новую. Съемные стенки делают разных цветов, благодаря этому мебель выглядит интереснее. Материал внутренних стенок должен быть таким же, что и у внешних. Желательно, чтобы ширина полок не слишком уступала ширине внешних стенок, тогда они будут прочными и долговечными.

5. Тип направляющих у выдвижных ящиков

Есть 2 основных типа направляющих: шариковые и роликовые. С шариковыми ящики будут выдвигаться беззвучно, полностью и выдерживать вес до 60 кг. Роликовые выдерживают только 25 кг, не выдвигаются полностью и издают шум. Но стоят дешевле. А звук можно уменьшить, если ролики будут обрезиненными. У обоих направляющих ширина должна быть не менее 1 см, тогда у ящиков не будет проблем с открыванием и прослужат они дольше. С любым типом направляющих ящики должны выдвигаться свободно, независимо от степени заполненности. Чтобы проверить модель, можно положить внутрь ящика что-то тяжелое, а потом открыть и закрыть его.

6. Обивка мягкой мебели

Материал обивки зависит от назначения мебели. Если вам нужен диван для сна, выбирайте обивку с натуральными тканевыми волокнами: лен, хлопок, шенилл. Для гостиной подойдут ткани с высокой износостойкостью: микрофибра, замша, флок. Обивки с узором дольше сохраняют внешний вид, чем однотонные модели. Также нужно обратить внимание на пропитку или напыление. Они могут защитить материал от пыли, грязи и даже возгорания. Узнайте, можно ли протирать ткань влажной губкой (такой способ облегчает ее чистку). У хорошей обивки должна быть высокая износостойкость — от 20 циклов на истирание по тесту Мартиндейла. Все эти данные можно узнать из паспорта качества мебели.

7. Наполнитель мягкой мебели

От наполнителя мягкой мебели зависит, насколько она будет мягкой или жесткой и как долго будет держать форму. Быстрее всего проминаются диваны с поролоновым наполнителем. Если спать на нем ежедневно, то уже через полгода на мебели появятся вмятины в местах наибольшей весовой нагрузки. Более упруги и устойчивы к воздействию холкон и латекс. Оба материала хорошо держат форму и обладают повышенной упругостью, но диван с латексным наполнением будет стоить дороже. Выбор наполнителя зависит и от назначения. Если диван для сна, лучше выбирать наиболее жесткий и крепкий наполнитель — латекс. Мебель для сидения может быть с любым наполнителем в зависимости от личных предпочтений и от бюджета.

8. Тип каркаса

Есть 3 типа каркасов: из металла, дерева, брусьев ДСП. Самые долговечные — металлические. Дольше прослужат модели, скрепленные сварочным аппаратом, а не болтами. Дополнительный плюс таких каркасов — съемная обивка. Деревянные модели также долговечны, но тут многое зависит от породы древесины. Диван с каркасом из ясеня, ореха или дуба простоит дольше, чем из березы, пихты и других хвойных деревьев. Правда, и стоимость его будет выше. Любое дерево должно быть гладким, ровным и сухим: это показатель качества. Каркасы из ДСП самые недорогие и недолговечные, хотя и они при качественной сборке и обработке могут прослужить довольно долго.

А на что вы обращаете внимание в первую очередь, когда покупаете мебель?