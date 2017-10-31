8 секретов красоты японок, которые помогут в 40 лет выглядеть на 20

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Женщины всего мира с восхищением смотрят на вечно молодых японок и задаются всего лишь одним вопросом: как им удается сохранять привлекательность и красивую кожу в течение долгих лет? AdMe.ru провел небольшое расследование и нашел несколько простых, но эффективных секретов, которые доступны абсолютно каждой девушке.

Тщательно очищайте кожу

Очищение кожи японки привыкли осуществлять в 2 этапа: для начала на лицо наносится очищающее средство (лосьон, сыворотка или гидрофильное масло), которым следует несколько минут мягко массировать лицо. На 2-м этапе используется средство для умывания без мыла. Умываться необходимо не только перед сном, но и утром: здесь 1-й этап очищения можно пропустить.

Не забывайте про массаж лица

Женщины в Японии относятся к уходу, словно к ритуалу: касаются лица только теплыми руками, разогревая в них средство перед нанесением. Очищение и увлажнение кожи часто сочетают с легким массажем лица: его регулярное применение улучшает кровоток и активирует естественные процессы восстановления кожи. Никогда не трите кожу, а вместо круговых движений попробуйте легкие шлепки — это еще один хороший способ улучшить кровообращение.

Не бойтесь масел

Японки часто используют для ухода за кожей натуральные масла, делая единственное исключение для минеральных масел (они забивают поры и вызывают воспаления). Масла не делают жирную кожу еще жирнее, а, напротив, эффективно растворяют другие масла (макияж, кожное сало, солнцезащитный крем) и таким образом чудесно чистят поры.

Используйте лосьоны-маски для увлажнения

Тонеры (что-то среднее между тоником и лосьоном) — популярное в Японии средство для увлажнения. Известная бьюти-гуру Чизу Саеки придумала, как сделать их действие еще более эффективным: она советует из подручных средств делать лосьоны-маски. Хлопковые салфетки (их продают в магазинах) нужно смочить водой, а затем пропитать тонером и оставить на лице на 3–5 минут. Такое увлажнение намного эффективнее, чем протирание лица ватным диском, — попробуйте сами.

Не усердствуйте с уходом

Чрезмерное количество «волшебных» кремов и сывороток может даже навредить вашей коже. Не перегружайте кожу, выбросите все лишнее и оставьте только то, чем действительно пользуетесь. В вашем арсенале обязательно должны быть солнцезащитное средство, очищающее средство и средство для умывания, сыворотка, тоник (или тонер) и увлажняющий крем.

Помните про сбалансированное питание и витамины

Питание было и остается одним из ключевых факторов для красивой и гладкой кожи. В рационе жителей Страны восходящего солнца много овощей, злаков, бобовых и морепродуктов, в то же время они стараются не переедать. Прием витаминов, подобранных косметологом, также часто практикуется и может положительно сказаться на состоянии кожи.

Пользуйтесь уходом с витамином С в составе

Как известно, в Азии издавна царит культ светлой кожи (что, между прочим, очень здорово, учитывая вред, который ей наносит солнце). Витамин С полезен тем, что не только выравнивает тон кожи, помогает осветлить постакне и пигментацию, но и обладает антиоксидантным эффектом и повышает выработку коллагена. Выбирайте средства с узким горлом и в темной упаковке, а после вскрытия используйте не более нескольких месяцев: витамин С очень нестабилен и теряет свои полезные свойства из-за воздействия солнца и воздуха.

Регулярно проверяйте состояние кожи