8 секретов красоты японок, которые помогут в 40 лет выглядеть на 20
Женщины всего мира с восхищением смотрят на вечно молодых японок и задаются всего лишь одним вопросом: как им удается сохранять привлекательность и красивую кожу в течение долгих лет?
AdMe.ru провел небольшое расследование и нашел несколько простых, но эффективных секретов, которые доступны абсолютно каждой девушке.
Тщательно очищайте кожу
Очищение кожи японки привыкли осуществлять в 2 этапа: для начала на лицо наносится очищающее средство (лосьон, сыворотка или гидрофильное масло), которым следует несколько минут мягко массировать лицо. На 2-м этапе используется средство для умывания без мыла.
Умываться необходимо не только перед сном, но и утром: здесь 1-й этап очищения можно пропустить.
Не забывайте про массаж лица
Женщины в Японии относятся к уходу, словно к ритуалу: касаются лица только теплыми руками, разогревая в них средство перед нанесением. Очищение и увлажнение кожи часто сочетают с легким массажем лица: его регулярное применение улучшает кровоток и активирует естественные процессы восстановления кожи.
Никогда не трите кожу, а вместо круговых движений попробуйте легкие шлепки — это еще один хороший способ улучшить кровообращение.
Не бойтесь масел
Японки часто используют для ухода за кожей натуральные масла, делая единственное исключение для минеральных масел (они забивают поры и вызывают воспаления).
Масла не делают жирную кожу еще жирнее, а, напротив, эффективно растворяют другие масла (макияж, кожное сало, солнцезащитный крем) и таким образом чудесно чистят поры.
Используйте лосьоны-маски для увлажнения
Тонеры (что-то среднее между тоником и лосьоном) — популярное в Японии средство для увлажнения. Известная бьюти-гуру Чизу Саеки придумала, как сделать их действие еще более эффективным: она советует из подручных средств делать лосьоны-маски.
Хлопковые салфетки (их продают в магазинах) нужно смочить водой, а затем пропитать тонером и оставить на лице на 3–5 минут. Такое увлажнение намного эффективнее, чем протирание лица ватным диском, — попробуйте сами.
Не усердствуйте с уходом
Чрезмерное количество «волшебных» кремов и сывороток может даже навредить вашей коже. Не перегружайте кожу, выбросите все лишнее и оставьте только то, чем действительно пользуетесь.
В вашем арсенале обязательно должны быть солнцезащитное средство, очищающее средство и средство для умывания, сыворотка, тоник (или тонер) и увлажняющий крем.
Помните про сбалансированное питание и витамины
Питание было и остается одним из ключевых факторов для красивой и гладкой кожи. В рационе жителей Страны восходящего солнца много овощей, злаков, бобовых и морепродуктов, в то же время они стараются не переедать.
Прием витаминов, подобранных косметологом, также часто практикуется и может положительно сказаться на состоянии кожи.
Пользуйтесь уходом с витамином С в составе
Как известно, в Азии издавна царит культ светлой кожи (что, между прочим, очень здорово, учитывая вред, который ей наносит солнце). Витамин С полезен тем, что не только выравнивает тон кожи, помогает осветлить постакне и пигментацию, но и обладает антиоксидантным эффектом и повышает выработку коллагена.
Выбирайте средства с узким горлом и в темной упаковке, а после вскрытия используйте не более нескольких месяцев: витамин С очень нестабилен и теряет свои полезные свойства из-за воздействия солнца и воздуха.
Регулярно проверяйте состояние кожи
Чизу Саеки советует внимательно следить за изменениями кожи и принимать необходимые меры как можно скорее. К примеру, если пальцы немного приклеиваются, когда вы дотрагиваетесь до кожи, то увлажнения достаточно. Эластичность проверяется щипком на щеке: кожа должна быстро вернуть исходную форму.
Если вы посмотрите в зеркало, наклонив голову вперед, то увидите свое отражение примерно на 10 лет старше и заметите возможные проблемы, которые еще успеете предотвратить.
Фото на превью risa_hirako / instagram.com