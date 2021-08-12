8 растений, к которым опасно прикасаться, и способы их распознать

Некоторые растения на первый взгляд могут показаться привлекательными, но не каждое из них можно трогать. Иногда растения оказываются ядовитыми и могут вызвать раздражение на коже, которое может длиться вплоть до нескольких месяцев, несмотря на то, что с виду их плоды кажутся съедобными и даже вкусными.

Мы в AdMe.ru заботимся о здоровье наших читателей, поэтому подготовили несколько советов о том, как распознать 8 растений, которые не стоит трогать. В конце статьи также есть бонус, не забудьте с ним ознакомиться.

1. Гигантский борщевик

У гигантского борщевика глубоколопастные и резные листья, достигающие 1,5 м в ширину. Его стебель ярко-зеленого цвета с ворсинками, окруженными темно-красными пятнами. Цветки могут быть белыми или зеленовато-белыми, а соцветие напоминает зонтик. Если сок листьев гигантского борщевика попадет на кожу, а затем она подвергнется воздействию солнечного света, это может привести как к легкому покраснению, так и к появлению волдырей и ожогов. Попадание сока в глаза может привести к раздражению слизистой и даже повреждению органа зрения. Цветки борщевика можно легко спутать с дикой морковью, они очень похожи. Поэтому вы должны соблюсти все предосторожности, если вам нужно прикоснуться к этому растению.

2. Манцинелловое дерево

Манцинелла, также известная, как «пляжное яблоко», имеет блестящие зеленые листья, мелкие зеленовато-желтые цветки и красновато-серую кору. Плоды могут быть зелеными или зеленовато-желтыми. Они очень похожи на яблоки. Все части растения содержат токсины, и при попадании его сока на кожу он может вызвать аллергический дерматит.

3. Ядовитый дуб

Ядовитый дуб содержит маслянистое вещество под названием урушиол, легко передающееся людям и животным. При контакте с соком напрямую через растение или через другие предметы на коже могут появиться зудящие волдыри. Это растение относится к кустарникам, а его листья густо покрыты ворсинками. Обычно они имеют лопастную или округлую форму. Листья ядовитого дуба можно принять за листья белого дуба (неядовитое растение). Листья обоих растений очень похожи, но у белого дуба они одиночные, а у ядовитого дуба они растут по 3 штуки.

4. Ядовитый сумах

Прикосновение к ядовитому сумаху может вызвать сыпь, которая не проходит в течение нескольких дней или даже недель. Его вы можете идентифицировать по красноватому стеблю, на котором находится от 7 до 13 листьев, расположенных попарно. Существует также неядовитый сумах, отличить его можно по ягодам: у ядовитого растут грозди зеленых ягод, а у безобидного — красных.

5. Книдосколус жгучеволосый

Контакт с этой безобидной с виду травкой может вызвать сильный зуд и покалывание. Это растение можно распознать по чередующимся листьям, состоящим из 3–5 зубчатых долей. У него белые цветы с 5 лепестками, распускающиеся весной и летом.

6. Жалящее дерево

Это растение можно распознать по крупным листьям в форме сердца с широкими зубцами по краям. Кроме того, стебель, плоды, ветви, листва и черешки жалящего дерева покрыты обжигающими волосками. Прикоснувшись к этому растению, человек мгновенно почувствует сильное покалывание и жжение, которое может длиться несколько дней или даже месяцев.

7. Жгучая крапива

Листья и стебель крапивы покрыты небольшими волосками, которые при прикосновении выделяют раздражители, вызывающие болезненное покалывание. Ее листья мягкие и зеленые, цветки небольшие, коричневатые или зеленоватые, в густых пазушных соцветиях.

8. Ядовитый плющ

Листья, стебли и корни ядовитого плюща выделяют маслянистый сок. Он вызывает сильный зуд, покраснение и воспаление на коже, которое может выглядеть как бугорки или волдыри. Ядовитый плющ бывает похож на лозу или кустарник с листьями, сгруппированными по 3 штуки. Иногда можно встретить ядовитый плющ, растущий среди ежевики, что может быть одной из причин, по которой вы можете случайно до него дотронуться — его листья имеют очень похожую форму. Вы можете отличить их по шипам, растущим на стебле ежевики, а у ядовитого плюща их нет.

Бонус: как определить ядовитые растения по их общим признакам

Хотя не существует универсального способа определить, является ли растение опасным, есть несколько общих признаков, которые помогут отличить потенциально опасные виды. У растения блестящие листья.

Оно выделяет молочный сок.

У растения желтые или белые ягоды.

Растение имеет цветы или листья в форме зонта, либо все соцветие напоминает зонтик. Имейте в виду, что эти характеристики относятся не ко всем токсичным растениям, но, безусловно, помогут вам избежать контакта с большим их количеством.