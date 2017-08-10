8 проверенных способов убить запах пота, если нет возможности принять душ

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Несмотря на множество средств борьбы с потоотделением и запахом пота, мы иногда сталкиваемся с тем, что при стрессе, физических нагрузках или в жару под мышками расплываются мокрые пятна, да и пахнуть от нас может не очень-то хорошо. AdMe.ru расскажет, что делать, чтобы избавиться от этого неприятного явления, а в качестве бонуса — о том, как спасти любимую одежду от желтых пятен под мышками.

8. Антибактериальный гель для рук

Если запах пота уже появился, а принять душ возможности нет, тщательно протрите подмышки влажными салфетками и нанесите антибактериальный гель для рук — он убьет бактерии, которые вызывают запах.

7. Перекись водорода

Перекись водорода — антисептическое средство, которое борется с бактериями и помогает избежать неприятного запаха в течение дня. Смешайте 1 чайную ложку перекиси водорода и полстакана воды и наносите по утрам на чистую сухую кожу подмышек.

6. Сода

Если вам важно пользоваться только натуральными средствами, можете попробовать в качестве антиперспиранта обычную соду: нанесите ее утром на слегка влажную кожу, затем стряхните лишнее. Если вам предстоит трудный день с физическими нагрузками, да еще в жару, уменьшить потоотделение поможет самостоятельно сделанный «изотоник»: 2 ст. л. соды

1 ч. л. соли

1 ч. л. сахара

1 л воды. Выпейте 1 стакан утром или, если сразу выпить такой напиток сложно, пейте его понемногу в течение дня.

5. Кора дуба

Кора дуба продается в аптеке и считается эффективным средством от чрезмерной потливости. Вы можете ополаскивать отваром из дубовой коры подмышки после душа или заморозить его в виде кубиков и протирать ими кожу по утрам. Рецепт отвара: 5 ложек измельченной коры

1 л воды Залейте кору кипятком и варите на слабом огне 30 минут. Настаивайте 2 часа, затем процедите.

4. Алунит

Минеральный дезодорант-кристалл — это натуральный аналог обычных антиперспирантов. Он ничем не пахнет, не оставляет следов на одежде и состоит из квасцов (они же кристаллы алунита). Этот минерал обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, благодаря им кожа тонизируется, диаметр потовых желез уменьшается, а запах исчезает. Чтобы воспользоваться кристаллом, нужно смочить его водой и протереть подмышечные впадины. Он не забивает поры, а хватает его на 1–2 года.

3. Хлорид алюминия

Если потоотделение очень обильное, ищите антиперспиранты с повышенным содержанием хлорида алюминия — например, Dry Dry, Odaban, Maxim, — они значительно сокращают количество пота даже в жару. Многие слышали о том, что соединения алюминия могут провоцировать рак молочной железы, но исследования подтверждают, что никакой связи между ними нет.

2. Ботокс

Если мокрые пятна под мышками беспокоят вас постоянно, можно сделать инъекцию ботулотоксина. Им лечат гипергидроз — повышенное потоотделение. Токсин блокирует нервные импульсы к потовым железам, и пот не выделяется. Действия инъекции хватает на 6–12 месяцев.

1. Лазер

Когда не помогают никакие антиперспиранты, нужно выяснять причину с врачом. Если диагноз — гипергидроз, то на потовые железы можно воздействовать лазером: это прекращает их работу навсегда. Так как потоотделение участвует в терморегуляции и выводит из организма ненужные вещества, лазером воздействуют только на области повышенного потоотделения, которые определяются пробой Минора (йодо-крахмальным тестом).

Повышенное потоотделение может быть симптомом серьезных заболеваний, таких как сердечная недостаточность и сахарный диабет. Поэтому, если вы заметили, что стали потеть сильнее обычного, обратитесь к врачу.

Бонус

Иногда от пота и антиперспирантов светлая одежда желтеет под мышками. Чтобы избавиться от желтизны, нанесите на пятно зубную пасту, густо присыпьте содой, залейте перекисью водорода, а затем постирайте. Подробности смотрите в нашем видео: