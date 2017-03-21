8 простых узлов, которые выручат в любой ситуации

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В жизни случается всякое. Скажем, вам нужно забраться на небольшую высоту, привязать груз или вытащить машину из ямы. В подобных случаях не обойтись без правильно связанной веревки, поэтому умение вязать надежные узлы — крайне полезный навык. AdMe.ru решил помочь вам освоить 8 самых простых и полезных узлов, которые пригодятся в любой ситуации.

Затягивающий узел

Как делать. Берем край веревки и складываем его буквой «Z». Коротким концом делаем 3–4 оборота вокруг веревки и продеваем его в нижнюю петлю. Затягиваем веревку с помощью верхней, рабочей петли. Где применить. Такой узел удобно крепить к различным предметам. Например, поднимать или опускать предметы с узким горлышком.

Связывание шестов

Как делать. Для начала делаем обычный узел на одной из планок. Затем прикладываем к ней вторую и делаем 5–8 оборотов вокруг. Оставшимся концом стягиваем обвязку, продевая его между жердей. Где применить. Такие обвязки довольно прочные и могут быть использованы для получения одного длинноного шеста, устранения перелома или простого связывания двух и больше палок.

Узел «Констриктор»

Как делать. По центру веревки делаем петлю. Затем одну из сторон переворачиваем так, чтобы веревка была в форме восьмерки. Теперь берем за центр этой восьмерки (место пересечения) и просто складываем петли в готовый узел. Где применить. Особенность этого узла в том, что после затяжки в обратную сторону он сам не развяжется. «Констриктор» подходит, чтобы затягивать мешки, пережать протекающий резиновый шланг, затянуть свернутый ковер, можно даже пользоваться им как жгутом.

Узел «Лестница»

Как делать. В левую руку берем конец веревки. Правой рукой обратным хватом переворачиваем петлю и фиксируем веревку в левой руке. То же повторяем с оставшейся веревкой. Затем конец веревки (который болтается снизу) продеваем в петлю, хватаем за него, бросая остальное. Теперь вся веревка в узлах, промежуток которых равен величине петли. Где применить. Такую веревку можно использовать при спуске, подъеме на высоту или чтобы вытянуть машину из ямы.

«Бочечный» узел

Как делать. Кладем предмет на веревку и обвязываем его самым обычным узлом, которым завязываем шнурки. Затем петлю узла растягиваем на стенки предмета и затягиваем. Где применить. Такой узел часто используется для поднятия тяжелых круглых предметов. Кроме того, им удобно поднимать несколько предметов сразу. Или использовать вместо ручки для ведер, банок, бочек.

Узел «Прусика»

Как делать. Берем край петли из тонкой веревки и делаем 3–4 витка вокруг основной веревки, при этом пропуская конец через петлю. Без нагрузки этот узел отлично скользит по веревке и его можно легко передвигать рукой. Но если на узел подается нагрузка, то он затягивается намертво и не сдвинется с места. Где применить. С помощью таких узлов можно легко подниматься по веревке на любую высоту или подвесить какой-либо предмет.

Узел «Ручка»

Как делать. Отмерьте веревку такой длины, чтобы она полностью огибала большой плоский предмет. Концы веревки свяжите обычным узлом, а остальную часть перекиньте на другую сторону, чтобы веревка была на 1/3 высоты предмета. Возьмите за середину веревки с двух сторон и используйте как ручку для переноса. Где применить. Удобен для переноски больших плоских предметов, которые сложно охватить рукой. Хват в районе центра тяжести позволяет без усилий наклонять предмет при подъеме и спуске по лестнице.

Прямой узел

Как делать. Возьмите две веревки и перекрестите их (красную поверх синей), чтобы образовался полуузел. Перекрестите их еще раз (красную поверх синей) и затяните оба конца, чтобы образовался прямой узел. Где применить. Один из самых простых узлов для связывания двух веревок. Можно использовать, если нужно что-то временно подвязать при небольших нагрузках. При больших нагрузках на связанные тросы и при их намокании прямой узел сильно затягивается. Но развязать его очень просто.