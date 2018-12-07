8 простых способов избавиться от кариеса и дыр в зубах естественным путем

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Все еще верите в зубную фею? Пора уже превратиться в нее самому! Зубы, как и любая другая часть тела, требуют внимания и тщательного ухода. И если вы не любитель походов к стоматологу, вы можете предотвратить появление кариеса самостоятельно. Врачи советуют совмещать эффективные методы зубной гигиены с несколькими простыми изменениями, внесенными в ежедневный рацион.

AdMe.ru составил список простых способов, с помощью которых можно предотвратить образование кариеса и дырок в зубах естественным образом.

1. Измените свои пищевые привычки

Частичное изменение рациона и соблюдение правил здорового питания сами по себе улучшают здоровье, вне зависимости от того, какую цель вы преследуете. Согласно исследованиям, изменение рациона действительно может обратить вспять образование кариеса. Мы уже знаем, что потребление продуктов с высоким содержанием сахара приводит к кариесу, а фитиновая кислота препятствует усвоению кальция. Однако, изменив привычки в еде, вы едва ли столкнетесь с такой проблемой. Ешьте больше кальция: это основной компонент костей и зубов. Употребляйте молочные продукты каждый день (молоко, йогурт, сметана, сыр).

Пейте напитки без сахара, избегайте газировок и соков. Пейте обычную воду, фруктовые смузи и несладкий чай. Вода вообще очень полезна для организма: она питает нас влагой и способствует большему выделению слюны.

2. Жуйте жвачку без сахара

Звучит странно, но жвачка без сахара на самом деле может предотвратить кариес. В большинстве таких жвачек содержится ксилит — естественный подсластитель. В отличие от еды, ксилит не приводит к росту бактерий во рту. К тому же, когда вы жуете, приток слюны естественным образом вымывает остатки еды.

3. Очищайте и регулярно заменяйте свою зубную щетку

Не все знают, как правильно выбирать зубную щетку. Всегда выбирайте маленькую или среднюю щетку, чтобы щетинки могли проникнуть в углубления коренных зубов , где могут скапливаться остатки еды.

, где могут скапливаться остатки еды. Не надевайте на щетку колпачок , так как в нем могут поселиться микроорганизмы и бактерии. Вместо этого тщательно споласкивайте щетку водой после каждого использования и давайте ей высохнуть на воздухе. И не храните щетку в той же комнате, где стоит унитаз: на ней могут осесть фекальные бактерии.

, так как в нем могут поселиться микроорганизмы и бактерии. Вместо этого тщательно споласкивайте щетку водой после каждого использования и давайте ей высохнуть на воздухе. И не храните щетку в той же комнате, где стоит унитаз: на ней могут осесть фекальные бактерии. Регулярно меняйте зубную щетку, ведь щетинки со временем портятся, и в итоге у вас не получится очистить зубы так же качественно, как новой щеткой.

4. Соблюдайте правила базового ухода за зубами

Звучит как суперочевидный совет, но это на самом деле работает. Согласно Международной ассоциации здоровья зубов, почти 42 % взрослых при уходе за полостью рта обходятся исключительно зубной щеткой. Иногда мы не осознаем, насколько неправильно ухаживаем за зубами. Если вы хотите защитить зубы от кариеса, выполняйте следующие действия утром и вечером: Чистите зубы по 2 минуты минимум 2 раза в день. Старайтесь пройтись по всей поверхности зубов, не забывая и о дальних углах.

Используйте зубную нить. Иногда даже чистка зубов щеткой не так эффективна, как она.

Не забывайте про ополаскиватель для рта. Любой из них обладает антибактериальным эффектом. Не споласкивайте после этого рот водой: защита от бактерий продлится дольше.

5. Регулярно ходите на чистку

Да, походы к дантисту — не самая приятная процедура, но всегда лучше предотвратить проблему, чем решать ее. Неважно, насколько хорошо вы чистите зубы: всегда остаются труднодоступные участки. Дантист очистит линию у десен с передней и задней стороны зубов, уберет налет и зубной камень. Регулярная чистка — очень важный шаг в борьбе с образованием дыр. Многим людям нравится ходить на чистку, особенно приятно ощущение гладкости зубов после нее. На процедуру необходимо записываться по меньшей мере 1–2 раза в год.

6. Включите в рацион биодобавки и витамины

Мы уже говорили о том, что количество сладкого в рационе стоит сократить, однако есть еще кое-что, что может помочь слюне бороться с образованием налета. Витамины — это важная составляющая здоровья зубов. Ешьте больше продуктов, богатых клетчаткой : это фрукты, орехи и овощи. Полезнее всего яблоки, бананы, брюссельская капуста и горох.

: это фрукты, орехи и овощи. Полезнее всего яблоки, бананы, брюссельская капуста и горох. Ешьте цельнозерновые продукты. В них содержится много витамина В и железа. В них также есть магний — минерал, способствующий усвоению кальция и укрепляющий зубы.

Чаще ешьте морепродукты, чтобы получать больше витамина D. Лосось, сельдь, консервированный тунец и сардины — отличные источники этого витамина.

7. Полощите рот кокосовым маслом

Кокосовое масло естественным образом защищает ваши зубы от кариеса. Оно залечивает зубы и вытягивает из них бактерии. Просто полощите рот 1 ч. л. кокосового масла в течение 20 минут, пока слюна и масло не превратятся в одну сплошную массу. Не глотайте ее. Способ простой, но действенный. Кокосовое масло бессильно против последствий кариеса, однако может предотвратить образование дыр.

8. Приготовьте собственную минеральную пасту

Для этого простого рецепта пасты потребуется всего несколько натуральных ингредиентов, которые можно купить в любом магазине. Так как вы будете готовить пасту самостоятельно, убедитесь в качестве и безопасности компонентов. Вам понадобится следующее: 4 ст. л. порошка кальция

1 ст. л. стевии

1 ст. л. морской соли

2 ст. л. пищевой соды

1/4 стакана кокосового масла Смешайте все ингредиенты до образования пасты. Не должно быть никаких комочков. Используйте эту смесь вместо обычной зубной пасты. Помните: не стоит использовать смесь дольше 30 дней подряд, так как она обладает абразивной структурой и не содержит фторидов.

Вы всегда соблюдаете правила, указанные выше, или предпочитаете профессиональное лечение? А может, вы знаете другие способы предотвращения кариеса? Расскажите нам о своем опыте.