8 продуктов, которые мы напрасно запасаем впрок

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Некоторые продукты, встречающиеся в нашем ежедневном рационе, ошибочно считаются долговечными. Производители побуждают покупателей приобретать их большими упаковками, уверяют, что так выгоднее. Однако у любой еды есть срок годности, который может заметно уменьшаться в связи с нарушением правил хранения. Многим из этих продуктов мы просто не можем создать должные условия на своих кухнях. В итоге вместо экономии нам грозят двойные траты и выброшенная еда.

Редакция AdMe.ru составила перечень ингредиентов, которые чаще всего вы ошибочно набираете впрок. Рекомендуем срочно проверить свои продовольственные запасы и впредь не закупать в больших количествах продукты из списка, приведенного ниже.

1. Мука

Считается, что пшеничная хлебопекарная мука, как и любая другая, — продукт длительного хранения. Однако создать для него должные условия в обычной квартире непросто. Из-за перепадов температуры и высокой влажности воздуха на кухне срок хранения муки с нескольких лет сокращается до пары месяцев. Кроме того, что продукт впитывает в себя всю влагу из воздуха, при неправильном хранении он становится благоприятной средой для обитания различных микроорганизмов. Поэтому не стоит хранить дома больше 1–2 кг муки. Чтобы мука не испортилась, следует соблюдать следующие правила: температура в помещении для хранения не выше 20 °С

влажность воздуха — до 60 %

продукт нужно держать в герметичной емкости

2. Растительные масла

В зависимости от вида масла и способа его приготовления сроки его хранения могут быть весьма долгими. Так, подсолнечное сохраняет свои полезные свойства от 1,5 до 6 месяцев, а оливковое — 1–2 года. Это сроки, имеющие свою силу лишь при соблюдении всех правил хранения, но, главное, до момента вскрытия продукта. Как только происходит первый контакт масла с кислородом, срок его годности сокращается многократно и составляет не более 1 месяца. Так что лучше брать одну небольшую бутылку за раз и обязательно хранить ее в темном и прохладном месте.

3. Специи

Цельные приправы могут храниться до нескольких лет. Но большинство хозяек предпочитает покупать молотые специи, их срок годности значительно короче. Любые приправы должны храниться при температуре не выше 20 °С, а влажность воздуха не должна превышать 75 %. Не всегда есть возможность соблюсти эти условия на кухне. Даже если специи хранятся в герметичных сосудах, в момент их применения они могут вбирать в себя влагу из воздуха. К тому же молотые приправы быстро теряют свои вкусовые качества. Выход — покупать понемногу и только цельные специи: сушеные листья и травы, ягоды, цельные корешки и семена. Измельчать продукт стоит непосредственно во время приготовления блюд.

4. Бурый рис

Шлифованный, то есть обычный белый, рис может храниться от 10 до 18 месяцев в зависимости от условий его содержания и способов обработки производителем. Но бурый рис — крупа особая. Срок ее годности очень короткий, поскольку продукт насыщен биологически активными веществами. Стоит также отметить, что при комнатной температуре неочищенный рис нельзя хранить — после вскрытия упаковки ее стоит держать в холодильнике. Лучше всего покупать такую крупу небольшими упаковками. Если сразу приготовить и съесть продукт свежим, он принесет максимум пользы.

5. Орехи

У каждого вида орехов свой срок годности. Но все они хранятся гораздо меньше, чем мы привыкли думать. Например, грецкий орех в скорлупе пригоден для пищи в течение 12 месяцев, а очищенный — всего 2–4 недели при хранении в комнатной температуре и до одного года, если держать его в морозилке. Стоит помнить, что чем дольше вы собираетесь хранить орехи, тем чаще их надо перебирать и проверять, не завелись ли в них жучки или черви. Гораздо проще и надежнее приобретать орехи в небольших количествах и не хранить дольше одного месяца.

6. Кофе

Разновидностей кофе существуют десятки, и для каждого вида назначаются свои сроки годности и правила хранения. В среднем натуральный жареный продукт, будь он молотым или зерновым, должен храниться от 6 месяцев до 1,5 лет. Разумеется, для домашнего употребления бодрящего напитка такие большие запасы делать бессмысленно. Каждый кофеман знает, что молоть зерна лучше перед самым приготовлением, поэтому покупать сразу молотый продукт в больших количествах не стоит. После вскрытия упаковки такой кофе должен быть выпит за неделю. Потом его вкусовые качества и польза улетучиваются. С зерновым сырьем немного проще. Если вы все же решили купить большую упаковку, кофе можно расфасовать, и часть хранить в герметичной емкости небольшого объема при комнатной температуре, а остальное — в вакуумных пакетах в морозилке.

7. Картофель

Для длительного хранения картофеля тоже нужно создать оптимальные условия: температурный режим 13–18 °С

хорошо проветриваемое помещение

отсутствие прямых солнечных лучей Так овощ хранится 6–8 месяцев. Многие хранят картофель в подвале, но уровень влажности там регулировать сложно. В условиях обычной квартиры культура хранится не дольше 3 месяцев: как правило, к этому времени на клубнях появляются зеленые пятна, ростки, кожура становится шершавой или сами клубни — мягкими. Это значит, что его уже нельзя употреблять в пищу, поскольку он стал вредным для здоровья.

8. Мед

Этот целебный продукт может храниться до 2 лет при условии, что он находится в герметичной упаковке. С момента вскрытия срок годности сокращается вдвое. Однако в результате воздействия высоких температур, влажности и солнечного света он быстро теряет свои полезные свойства. Более того, при нарушении норм хранения натуральный мед может забродить. Надежнее всего покупать его небольшими порциями.

А у вас есть свои секреты организации хранения продуктов на кухне? Поделитесь, как вы продлеваете их срок годности.