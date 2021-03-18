8 признаков того, что вам пытаются продать рыбу, которую опасно есть

В рыбе содержится большое количество нутриентов: витамин В12, витамин D, омега-3, йод, железо, никотиновая кислота и другие. Но не вся рыба одинаково полезна. Иногда на прилавках магазинов можно обнаружить экземпляры, которые не только испортят ужин, но и приведут к проблемам со здоровьем.

Мы в AdMe.ru решили разобраться в том, как выбрать правильную рыбу, чтобы съесть ее с наслаждением и пользой.

Рыба с икрой не всегда бывает безопасной

Попытаемся разобраться в том, почему икра в красной рыбе — неприятный бонус. Лососевые — это большое семейство. Одни из них всю жизнь живут в пресной воде, а другие мигрируют. Тихоокеанские лососевые достигают половой зрелости и из морей и океанов отправляются в последний путь, чтобы в пресной воде отложить икру. Как только рыба входит в реку, все системы ее организма начинают деградировать. Гормональная система перестраивается, а пищеварительная отмирает вовсе. Мясо у такой рыбы рыхлое и водянистое. Цвет его становится бледнее. Это происходит потому, что лосось перестает есть. Красный оттенок мышцам придают каротиноиды — вещества красного цвета, которые содержатся в основной пище лососевых: ракообразных и водорослях. Как только рыба перестает их есть, мышцы теряют окрас. Есть все это можно без вреда для здоровья, но качество оставляет желать лучшего. Опасной рыба становится, когда нерестовые изменения проявляются слишком явно. У рыбы вырастают огромные зубы, нос трансформируется в большой клюв, меняется окрас чешуи. У кижуча она становится малиновой, а у кеты — черно-желтой. У горбуши появляется горб. В такой рыбе начинают развиваться бактерии.

Остерегайтесь красной рыбы с пятнами на коже: это признак того, что в ее организме происходят нерестовые изменения. Кожица качественной рыбы должна быть однородного серого цвета без красных, лиловых, желтых пятен. Если таковые имеются, то полезные свойства продукта оставляют желать лучшего. Чтобы не нарваться на рыбу с нерестовыми изменениями, выбирайте тушки со шкурой.

Размороженная рыба под видом охлажденной

Под видом охлажденной рыбы зачастую продают размороженную. Ее можно отличить по дряблой и водянистой структуре. Очень часто замороженные тушки деформируются и при дефростации сохраняют форму, которую приняли во время заморозки. В неправильно размороженной рыбе молниеносно размножаются бактерии. Недобросовестные производители могут продавать повторно замороженную рыбу. У нее толстая неравномерная глазурь, которая может быть покрыта снегом или инеем. Такая рыба становится невкусной и теряет питательную ценность. К тушке могут присоединиться микроорганизмы с поверхности инвентаря, глазури и рук персонала магазина. Если ледяная корка на тушке треснула или под ней видна кровь, это говорит о том, что рыба не хранилась должным образом и явно была повторно заморожена. Об этом также свидетельствует неестественная поза рыбы. Лучше не брать изогнутую тушку со сломанными плавниками и хвостом.

Как не купить филе с полифосфатами

У недобросовестных производителей есть 2 способа продать кусок рыбы в несколько раз дороже: покрыть рыбу толстым слоем льда или накачать полифосфатами. И если с первым вариантом все понятно, то с полифосфатами дела обстоят немного сложнее. Это вещества, которые удерживают влагу в рыбе или мясе. Тушки или филе замачивают в ванне с раствором, они разбухают, и их замораживают. В небольших количествах полифосфаты безвредны для человека, но сильно бьют по кошельку. Выдать их может слишком глянцевый блеск на поверхности филе. После разморозки мясо становится рыхлым, из него выделяется сок молочного цвета. Ну и последний способ определить наличие веществ — пожарить рыбу. Во время жарки масло пенится, рыба скукоживается и становится серой. Есть ее можно.

Рыба из аквариума не всегда показатель качества

Самая свежая рыба — это живая рыба. Купить ее можно в аквариуме супермаркета. Но и тут есть свои тонкости. Приобретают животных обычно в фермерских хозяйствах, где их выращивают на продажу. Присмотритесь к аквариуму. В нем обязательно должен быть компрессор, а вода всегда чистая. Рыбы не должно быть слишком много. Здоровое животное плавает равномерно, без резких движений. Оно не заваливается набок, не стоит подолгу на месте и не плавает кверху брюхом. Любые повреждения на теле рыбы — ссадины, странные пятна, потеря чешуи и так далее — говорят о том, что век ее короток. В аквариуме не должно быть мертвой, снулой рыбы. В ней начинаются гнилостные процессы, которые заражают соседей.

Место рождения имеет значение

Примерно половина рыбы на прилавках магазинов выращена на фермах. Вопреки распространенному мнению, фермерская рыба менее полезна, чем дикая. Живет она скученно в небольших загонах. Чтобы предотвратить молниеносное распространение заболеваний, животных кормят большим количеством антибиотиков и пестицидов. Со временем из-за антибиотиков в пище у рыбы также вырабатывается к ним устойчивость. Это приводит к вспышкам инфекции на фермах. Если есть возможность, старайтесь выбирать рыбу, выросшую естественным путем. На упаковке должна быть информация о том, где выросла рыба. Если ее нет, то вы можете уточнить эту информацию у продавца.

На что следует обратить внимание перед покупкой

Перед покупкой рыбы эксперты советуют ее потрогать и тщательно осмотреть. У качественной охлажденной рыбы выпуклые светлые глаза без кровоподтеков. Она плотная и упругая. Надавите пальцем на тушку. После надавливания не должно оставаться вмятин. Если таковые имеются, то рыба либо несвежая, либо была разморожена. Еще один способ проверить качество свежей и охлажденной рыбы — положить ее на ладонь. Если рыба держится прямо и не провисает, то ее можно брать.

Яркое филе — это не всегда хорошо

Красную рыбу нередко подкрашивают в магазинах, на рыбоперерабатывающих заводах или кормят на фермах специальными кормами с пищевыми красителями. Фермерскую «цветную» рыбу можно определить по неестественно яркой мякоти и короткому хвосту. У особей, выросших на качественных кормах, нормальный цельный хвост и мясо естественного цвета. Цвет натуральной рыбы неоднороден, а на мышцах есть светлые прожилки. Если таковых не имеется, то тушка была окрашена.

Чешуя — показатель свежести

Сухая и отваливающаяся чешуя — признак того, что продукт испорчен или рыба старая. Блестящая и гладкая, словно лакированная, чешуя является еще одним показателем свежести. Морская рыба не должна быть покрыта большим количеством слизи в отличие от речной. Слизь поддерживает иммунитет рыбы. Она заживляет повреждения и защищает от бактерий, паразитов и грибков. Слизь должна быть светлой, прозрачной, без неприятного запаха.