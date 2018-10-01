8 признаков того, что настало время обновить гардероб

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Большинство женщин обожают ходить по магазинам и обновлять гардероб. Но иногда приходится сдерживать себя, аргументируя тем, что одежды и так очень много. Если ваш шкаф забит вещами до отказа, а ощущения счастья это все равно не приносит, возможно, вам следует кардинально пересмотреть подход к своему стилю.

Сегодня AdMe.ru делится несколькими пунктами, которые могут стать веской причиной отправиться на шопинг. Если вы узнаете себя хотя бы в одном из них, не откладывайте в долгий ящик и порадуйте себя обновками поскорее.

Вы застряли в одном образе и никогда не экспериментировали

Если вы до сих пор не можете расстаться со стрижкой и одеждой, к которым привыкли еще в институте / до замужества / в прошлой жизни, возможно, пришло время для нового образа. Посмотрите на фотографии звезд или модный журнал, выберите то, что нравится, — и смелее навстречу переменам. Помните, что мы живем один раз и тот самый день — это сегодня.

Вы путаетесь, когда почти одинаковые вещи имеют разные названия

Вы приходите в магазин за чем-то конкретным, например за низкой повседневной обувью. И голова начинает идти кругом от обилия наименований. Чтобы не растеряться на месте, полезно заранее продумать, чего именно вы хотите от обуви. Например, нужен ли вам каблук и насколько гибкой должна быть подошва. Сегодня представлен широчайший ассортимент обуви, и каждый может найти что-то свое. Например, топсайдеры изначально были обувью для яхтенного спорта, в классическом варианте у них белая подошва (чтобы не пачкать яхту) и круговая шнуровка. Мокасины пришли к нам от индейцев, их отличает гибкая подошва. Лоферы похожи на мокасины, но им свойственна более жесткая подошва и небольшой каблук.

Вы не любите фотографироваться в полный рост

Несмотря на модное течение бодипозитива, многие женщины все еще стесняются своего тела, если оно далеко от «стандартов». На самом деле женщина любых форм может выглядеть хорошо, если правильно подобрать гардероб. Многие голливудские звезды и певицы отнюдь не отличаются худобой, но при этом выглядят сногсшибательно. И уже давным-давно доказали всем, что дело отнюдь не в формах, а в умении себя подать и верно подобрать образ (ну и в утягивающем белье иногда).

Вы носите или храните «бабушкину» одежду

Конечно, модные тренды имеют особенность возвращаться, но с некоторыми вещами ждать этого просто глупо. Возьмите за правило избавляться от старых вещей (своих и доставшихся по наследству) и заниматься расхламлением хотя бы раз в полгода.



Когда убираете зимнюю одежду в шкаф, заодно посмотрите, нет ли там чего лишнего. Безжалостно избавляйтесь от вещей, которые вышли из строя, стали вам не по размеру. Но самый главный совет от японского консультанта по наведению порядка Мари Кондо: выбрасывайте все, что не приносит вам радости. Так вы освободите место и избавитесь от мысли, что у вас и так много вещей, которая зачастую мешает женщинам отправиться за покупками. Но помните, что к выбору новых предметов одежды нужно подходить особенно тщательно, чтобы снова не накупить ненужного. Минимализм сегодня в моде, и это помогает освобождать пространство для жизни.

Вы никогда не задумывались, что подбор стиля — это целая наука

Есть разные подходы к выбору гардероба. Некоторые считают, что любой человек может носить абсолютно все, если это ему идет. Другие подходят к вопросу более серьезно и определяют цветотип и даже психотип человека, чтобы помочь ему составить образ. Поэтому для профессионального стилиста важна как мода, так и вы. Ваша фигура, возраст, род занятий, стрижка и даже голос. Именно в соответствии с этим он и будет предлагать вам одежду. Однако когда вы обходитесь без помощи стилиста, то можете руководствоваться теми же принципами. Оцените себя объективно: не нужно покупать мини-юбку, если вам за 30 и у вас двое детей. Купите себе отличный тренч и туфли на каблуке средней высоты.

Одежда больше не подходит вам по статусу

Одна из наиболее частых проблем при обращении к стилисту связана с изменением социальной роли. К примеру, женщина всю жизнь работала и училась, а вечерами ходила развлекаться. Потом она стала мамой, а гардероб остался прежним. В такой ситуации стилист помогает грамотно подобрать образ, опираясь на то, где и как вы проводите больше всего времени. Так, для офисного работника базовый гардероб будут составлять офисные вещи, а для молодой мамы это будет одежда в стиле casual, в которой удобно гулять с детьми.

Вам сложно сочетать различные предметы из своего гардероба

Проблема с «нечего надеть» чаще всего кроется в беспорядочной покупке вещей вне единого стиля. Позже их будет сложно сочетать друг с другом. Если это про вас, то стоит определиться со стилем и покупать предметы гардероба, заранее продумывая весь образ. Также не стоит забывать, что мода сегодня предоставляет вам гораздо больше свободы. Вы можете миксовать различные принты и текстуры, поэтому экспериментируйте. Горошек с клеткой, цветы с полосками, вертикальные и горизонтальные принты вместе — вас ничто не ограничивает.

Вам все время кажется, что стильная одежда вам не по возрасту

Возраст никогда не был и не может быть помехой стилю. Гораздо более значимо умение подбирать и сочетать вещи, расставлять акценты. Если у вас был вкус в 20, он совершенно точно останется с вами и в 70. Не бойтесь выбирать модные вещи, если они действительно нравятся и идут вам. Сегодня можно найти множество блогов и сайтов, посвященных подбору стиля для взрослых женщин. Они точно помогут не растеряться в мире современных трендов.

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