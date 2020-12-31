8 привычных вещей, которые не стоит делать после занятий спортом

Заняться спортом и делать это регулярно уже само по себе подвиг. Вы ждете отдачи от занятий, но что-то идет не так и организм отвечает неожиданными реакциями. Возможно, он еще не привык к тренировкам, но, может быть, дело в чем-то другом?

Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие действия, которым мы не придаем значения, считаются вредными для здоровья. Они портят нам удовольствие от занятий и отодвигают результат, к которому мы стремимся.

1. Остаетесь в одежде, в которой вы тренировались, и принимаете душ дома

Сменить спортивную одежду сразу после тренировки, казалось бы, обычное дело, но выполняют его не все. Многим кажется, что в форме можно спуститься в спортбар перекусить, прыгнуть в машину и доехать до дома или быстро сделать какие-то дела после спортзала. Но даже если одежда не выглядит потной и грязной (а многие современные синтетические ткани так не выглядят даже после нескольких использований), это не значит, что там не развиваются бактерии. Наоборот, именно на влажных синтетических тканях они начинают размножаться очень быстро. Поэтому такая незначительная деталь, как вовремя не смененная одежда, может стать причиной сыпи, грибковых инфекций, сильного раздражения кожи. Поэтому, если есть возможность, принимать душ и переодеваться лучше в спортивном клубе, а не дома.

2. Спешите и не даете телу правильно выйти из тренировки

О разминке до тренировки и растяжке после известно и новичку в спортзале. Но еще существует такое понятие, как охлаждение, заминка после занятий спортом. Должно прийти в норму сердцебиение, циркулирование крови и лимфы. Если вы слишком быстро вышли из тренировки и побежали по своим делам, сосуды и мышцы не успевают среагировать, что может привести к проблемам. Возникают головокружения, болезненность в мышцах, так называемая крепатура будет проходить тяжелее, становится легче получить травму, например подвернуть ногу. Поэтому позвольте себе задержаться в зале дольше и посвятить хотя бы несколько минут расслабляющим движениям и дыхательной гимнастике.

3. Посещаете сауну

Во время занятий мы теряем много воды, а организм устроен так, что старается быстрее восстановить водный баланс. Если сразу после интенсивной тренировки мы отправимся в сауну, то потери жидкости станут еще больше, метаболизм замедлится, а жировые отложения останутся на месте. К тому же в этом случае гораздо медленнее нарастает мышечная масса. Кроме того, после тренировки сауна становится стрессом для организма, сильнее страдают сердце и почки. Поэтому в сауну лучше идти на следующий день. Если же очень нужно посетить ее в день тренировки, то лучше выдержать как минимум полтора часа и поддерживать среднюю температуру.

4. Спите после тренировки

Сон, безусловно, важнейший аспект восстановления организма, но вот спать сразу после тренировки нежелательно. Причина проста: во время занятий обмен веществ разгоняется и процесс сжигания калорий ускоряется, а сон лишь замедлит его. К тому же если вы ляжете спать сразу после занятий, то подвергнете риску сердечно-сосудистую систему. Чтобы сон не спровоцировал нарушения сердечного ритма, организму необходим постепенный переход в состояние покоя — на это и потребуется пара часов. Чтобы постепенно замедлить процессы, лучше прогуляться.

5. Решаете голодать

Тренеры сходятся во мнении: даже если вы хотите похудеть, голодать после тренировки не нужно. В течение получаса после занятий, в так называемое углеводное окно, съешьте что-то полезное, чтобы не допустить истощения мышц. Это особенно актуально после тяжелой тренировки, когда затраты энергии велики. Перекус должен содержать белок и быстро усваиваемые углеводы, которые будут пополнять запасы гликогена и как можно быстрее перемещать аминокислоты по кровотоку. Но речь идет именно об углеводах (например, вы можете съесть банан или овсянку), а не о сочетании углеводов и жиров — пирожных, шоколаде и пр. Жиры замедляют переваривание пищи, и как раз такая еда после тренировки быстро приведет к набору веса.

6. Не моете руки и прикасаетесь к лицу

Прикасаться к лицу после выхода из спортзала — последнее, что нужно делать. Спортивное оборудование может стать рассадником нежелательных микробов и бактерий, поэтому после посещения тренажерного зала лучше сразу вымыть руки, умыться либо протереть лицо чистым полотенцем. Особенно если вы не планируете сразу принимать душ. Чувствительная кожа лица быстрее реагирует на довольно агрессивную бактериальную среду спортзала. Поэтому можно столкнуться с сыпью и шелушением, даже если до этого вы не знали, что это такое.

7. Слушаете быструю музыку

С ритмичной музыкой тренировки проходят веселее, однако после окончания занятий ее лучше выключить или заменить более спокойной. Тогда тело переключится в состояние спокойствия, расслабления и организм гораздо быстрее восстановится. Медленная музыка сразу после интенсивных упражнений помогает возвращению пульса в норму и понижает уровень кортизола. Это важно, так как повышенный уровень этого гормона мешает нам худеть, оставаться в форме и влияет на психологические ощущения после тренировки.

8. Принимаете очень горячий душ

Ваша кожа и мышцы будут вам благодарны, если сразу после тренировки вы примете более прохладный душ, чем обычно. Прохладная вода поможет уменьшить проявления крепатуры, а также помогает наращивать мышцы и быстрее восстанавливаться после силовой тренировки. Но не стоит сразу «нырять» в холодную воду, начинайте с теплой и снижайте температуру. Кроме того, более низкая температура воды успокоит кожу, которая только что подвергалась агрессивному воздействию пота. Прохладная вода не расширяет поры и не позволяет бактериям проникнуть глубже, а значит, уменьшит риск возникновения раздражений и сыпи.

А что вы обязательно делаете после тренировки, чтобы чувствовать себя комфортнее и достигать поставленных результатов?