8 привычек, от которых стоит отказаться, чтобы сохранить спину здоровой

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Около 80 % людей на протяжении жизни страдают от болей в спине. По словам специалистов, не всегда это является симптомом серьезного недуга или травмы. Часто виной всему факторы риска, с которыми человек сталкивается каждый день. Именно о них мы и расскажем в этой статье.

С детства мы привыкли слышать: «Держи спину прямо». Однако в суете дней мы постоянно нарушаем это «правило», а вспоминаем лишь когда почувствуем боль. AdMe.ru собрал повседневные ситуации — те самые факторы риска, которые мешают нашей спине оставаться здоровой и могут стать причиной возникновения болей.

1. Профессиональный фактор

Боли в спине беспокоят не только офисных работников и представителей сфер, где подразумевается тяжелый физический труд и подъем тяжестей. Косметологи, мастера маникюра, архитекторы, водители, инженеры, швеи — вот неполный список профессий, представители которых ежедневно подвергают свою спину серьезной нагрузке.

Важно хотя бы раз в час делать небольшой перерыв в работе. Если есть возможность, делать стоя короткую разминку, которая позволит снять напряжение с мышц спины, или хотя бы ненадолго вставать с рабочего места.

2. Рабочее пространство дома

Казалось бы, что дома-то угрозы спине уже не будет. Мы расслаблены и можем не беспокоиться об осанке. Но ежедневные домашние заботы в виде мытья посуды, приготовления обеда или глажки белья тоже беспощадны к нашей спине. Важно, чтобы окружающая обстановка дома была максимально подстроена под вас. Высота мойки, стола, гладильной доски должна соответствовать вашему росту, позвоночник во время домашних занятий должен оставаться прямым, а мышцы спины — расслабленными.

3. Неудобная обувь

Красота требует от нашей спины порой неоправданных жертв. Покоренные красивыми туфлями на высокой шпильке в магазине, женщины порой забывают о прямой связи обуви и осанки. Высокие шпильки не рекомендуется носить более 2 часов в день. Абсолютно плоская подошва дает нагрузку на позвоночник не меньше, чем каблуки. Вес неправильно распределяется, в итоге ненужная нагрузка переходит на спинные мышцы. На роль повседневной такая обувь не годится. На каждый день выбирайте обувь на невысоком каблуке. Босоножки и другую летнюю обувь — с ремешками, которые плотно удерживают носок и пятку.

4. Большие сумки

Мода на огромные сумки несет в себе серьезную угрозу здоровью нашей спины. Велик соблазн все свое носить с собой, неважно, пригодится оно нам или останется только тяжелой ношей в прямом смысле. Проведите честную ревизию в своей сумке. Оставьте только то, чем действительно пользуетесь в течение дня. Идеальным выбором на каждый день будет рюкзак. Если носить его правильно — на двух плечах, а не на одном. Ремешки отрегулируйте так, чтобы он плотно прилегал к лопаткам, а не болтался на пояснице.

5. Узкая одежда

Еще одна жертва, которую требует от нас мода, — красивая, но такая неудобная одежда. Юбка-карандаш, зауженное книзу платье, джинсы-скинни, которые носят и мужчины, заметно ограничивают свободу движений и нарушают кровообращение. Скованные мышцы спины в течение дня могут спровоцировать боли. Для женщин важен еще и подбор белья. Коррекционное белье сильно сжимает мышцы, нарушая кровообращение в них.‎ При выборе повседневного бюстгальтера стоит учитывать комфорт, а не только красоту. Отдавайте предпочтение широким лямкам лифа.

6. Стресс и депрессивные состояния

Проведенные исследования говорят о том, что угнетенные психические состояния могут вызывать чрезмерное напряжение мышц спины в повседневной жизни. Когда мы расстроены, нам не до осанки — плечи опускаются, спина округляется. Впоследствии болей в спине или пояснице не избежать. Физическая активность помогает справиться со стрессом. Важно выбрать занятие по душе: танцы, плавание или бег — то, чем вы будете заниматься с удовольствием. В случае депрессии для скорейшего разрешения проблемы рекомендуется обратиться к специалистам.

7. Неправильное положение во сне

Неудобная поза для сна вкупе с неправильным матрасом не только мешает нам выспаться, но может вдобавок спровоцировать боли в спине. Жесткость матраса в этой ситуации играет большую роль. Он не должен быть слишком мягким, выбирайте умеренно жесткий. Линия позвоночника во время сна должна оставаться прямой. Если вы спите на боку, ‎голова не должна ни западать, ни быть высоко поднятой на пышной подушке. Сон на спине поможет обезопасить подушка под коленями, которая снимет нагрузку с поясницы.

8. Неправильный подъем тяжестей

Для здоровья спины подъем тяжелых предметов, конечно, противопоказан. Но ситуации в нашей повседневности не всегда позволяют его избежать. Чтобы не травмировать спину, необходимо придерживаться несложных правил при подъеме увесистых вещей. Колени обязательно должны быть согнуты, а спина прямой вровень с головой.

Чтобы бы вы добавили к этому списку из своего опыта? Расскажите в комментариях.