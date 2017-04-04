8 примеров, когда бесполезный мусор обернулся миллионным состоянием

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Как часто вы находили ничем не примечательные вещицы в своем доме, а может, и попросту на улице? Возможно, в ваших руках побывала драгоценность, о стоимости которой можно только мечтать. AdMe.ru собрал истории о находках, которые обеспечили некоторым счастливчикам безбедное будущее. Кто знает, может, и в вашем серванте под видом обычного камня завалялась пара миллионов долларов.

Золотой кубок

Джон Вебер, простой парень из Англии, в 1945 году получил от своего деда в подарок непонятную металлическую кружку. В детстве он использовал ее в качестве мишени для стрельбы из пневматической винтовки, а затем на многие десятилетия забросил в коробку под кроватью. На самом же деле это оказалась вовсе не кружка, а чаша из чистого золота, изготовленная в Персии более 2 300 лет назад. В итоге Джон узнал сначала об истинном происхождении этой вещи, а затем выяснил и ее стоимость. Источник: bulletin.accurateshooter

Журнал Action Comics #1

При разборе стены только что купленного им дома строитель Дэвид Гонсалез из Миннесоты в ворохе бумаг и газет обнаружил комикс 1938 года. Этот выпуск ценится тем, что именно в нем первый раз появляется Супермен. Так как комикс был в потрепанном состоянии, то продать его удалось за $ 175 тыс. А самая дорогая копия этого комикса была продана за $ 3,2 млн в 2014 году. Источник: cnet, cbr

Картина Джона Констебла

Как-то раз Робин Дарвел за $ 46 приобрел на аукционе коробку со всяким хламом, как-то относившимся к искусству. Среди прочего в той коробке была небольшая картина размером с открытку с тривиальным сельским пейзажем. Вскоре он убрал открытку в ящик стола, где она благополучно пылилась в течение 10 лет. И только его сын Роберт Дарвел спустя много лет увидел странную подпись на обороте открыточки. Он начал расследование и выяснил, что эта картина принадлежит кисти одного из самых дорогих художников Британии — Джона Констебла. Вскоре картина была продана за $ 390 тыс. Источник: edition.cnn

Амбра кита

Три рыбака из Омана выловили неприятно пахнущую субстанцию, которая после проверки оказалась куском амбры весом в 80 кг. Амбра представляет собой отход жизнедеятельности китов и используется в парфюмерии для фиксации запаха. Не зря ее называют плавучим золотом, ведь в зависимости от ее качества цена за 1 грамм может доходить до $ 35. Так что после продажи такой находки всех троих рыбаков ждет безбедная жизнь. Источник: sciencealer

Черный опал Royal One, 306 карат

Черный опал весом 306 карат, названный Royal One, был найден в Австралии в 1999 году. Шахтер Бобби (фамилию свою он скрывает) в свой последний день перед выходом на пенсию взял домой ведро булыжников, в надежде обнаружить что-нибудь ценное. В одном из камней он увидел проблески синего, и следующие 2 года занимался шлифовкой и чисткой, а когда понял, что перед ним, то спрятал свою находку подальше от воров. Спустя 14 лет камень был выставлен на продажу и сейчас оценивается в $ 3 млн. Источник: gem.agency

Копия Декларации независимости

В 1989 году в Пенсильвании один мужчина на блошином рынке приобрел небольшую рамку с картиной. Картина ему не особо нравилась, все, что его интересовало, — это рамка. Поэтому придя домой, он тут же принялся снимать раму и обнаружил за картиной документ, которым оказалась копия Декларации независимости 1776 года. Мужчина продал копию за $ 2,4 млн в 1991 году, а в 2000 году она была перепродана за $ 8,1 млн. Источник: goodnewsnetwork

Китайская ваза

Вазу обнаружили во время генеральной уборки дома, грязную и пыльную, и отнесли оценщику в надежде выручить за нее пару долларов. Ваза оказалась китайским раритетом, изготовленным в XVIII веке. В ноябре 2010 года она была продана за $ 83 млн, однако спустя 2 года вся сумма так и не была уплачена, поэтому вазу продали повторно, на этот раз дешевле. Точная цена продажи, а также покупатель остались неизвестны. Источник: bloomberg

Сапфир Black Star Queensland, 733 карата

В 1938 году 12-летний мальчик Рой Спенсер обнаружил на склоне холма темно-серый камень и принес его своему отцу, шахтеру. Находку мистер Спенсер определил как черный кристалл. 9 лет камень использовали как подпорку для двери, пока известные ювелиры из Лос-Анджелеса, братья Казанджян, не купили камень за $ 18 тыс. (что в настоящее время эквивалентно $ 196 тыс.), разглядев в нем звездчатый сапфир. После этого камень несколько раз перепродавался — анонимно и с нераскрытой продажной ценой. Сейчас сапфир оценивается в $ 88 млн. Источник: gems-world