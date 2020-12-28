8 приемов макияжа, которые хороши для селфи, а в жизни способны испортить любой образ

Мода на макияж меняется стремительно: порой достаточно одного поста блогера или выхода сериала, чтобы девушки по всему миру захотели попробовать новый прием или косметику. Однако не все тренды действительно украшают тех, кто их на себя примеряет. Некоторые из них притягивают взгляды, только когда мы смотрим на них издалека или на фото, а для повседневной жизни непригодны.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие приемы макияжа лучше оставить для звезд на красной дорожке.

1. Макияж для селфи

Тренды из социальных сетей перекочевали в реальный мир, где выглядят неуместно и слишком броско. Накладные ресницы, темный нерастушеванный контуринг и нарочито сияющий хайлайтер хорошо смотрятся на фото, но при дневном освещении похожи на грим. Техника селфи-макияжа лишает индивидуальности, лицо как бы «отрисовывается» с нуля с помощью огромного количества косметики. В итоге все выглядят одинаково: идеальные брови, тонкий нос, кошачьи глаза с накладными ресницами.

2. Помада, выходящая за контур губ

Трюк с помадой, которая выходит за контур рта, должен был бы делать губы визуально пухлее. Это работает на подиуме или на фото, но в жизни выглядит так, будто губы нарисовали поверх собственных. Визажисты советуют отказаться от такого приема. Зрительно увеличить губы можно при помощи хорошего увлажнения и цвета помады — в этом поможет холодный красный. Еще важную роль играет хороший уход (скрабы для губ) и потребление необходимого количества жидкости.

3. Брови по трафарету

Точеные брови, выполненные по трафарету, никого не красят при естественном освещении, ведь они выглядят так, словно их нарисовали фломастером. Лучше предпочесть «пушистую» и естественную форму: такой макияж делает лицо не таким угловатым и не требует много усилий. Эффекта пушистых бровей можно достичь с помощью тонирующего геля и специальной пудры.

4. Глиттер на губах

Хоть блестки и покорили женские сердца после выхода сериала «Эйфория», все же глиттер на губах — решение не самое удачное. Когда мы видим такой макияж на фотографиях, то теряем дар речи от красоты, но, увы, в реальной жизни ему не место. Уж очень это непрактично. Ведь единственный способ удержать блестяшки — это нанести специальный клей, иначе они вскоре будут повсюду: на зубах, щеках и одежде.

5. Искусственные веснушки

На фотографиях в социальных сетях это может выглядеть мило, но визажисты считают, что нет ничего хуже неправильно нанесенных искусственных веснушек, и рекомендуют оставить их для тех счастливиц, которым они достались от природы. Ведь вряд ли в домашних условиях получится накраситься так, чтобы это выглядело натурально, а не походило на клоунский грим.

6. Румяна на глаза

Румяна на веках и под глазами визажисты используют для создания романтических образов. Под светом софитов и на большом расстоянии это выглядит как облако сахарной ваты. Но при дневном освещении красноватые оттенки не стоит наносить вокруг глаз — они лишь подчеркнут усталость. Кроме того, весьма редко в обычной жизни мы примеряем на себя образы в стиле Марии Антуанетты, когда такой макияж был бы действительно к месту.

7. Волнистые брови

Этот тренд заставил многих визажистов схватиться за голову. Брови — это первое, на что мы обращаем внимание, когда видим человека. Они должны обрамлять лицо и иметь правильную форму. Волнистая же форма подойдет разве что как способ выделиться на праздновании Хеллоуина или в качестве творческого эксперимента.

8. Белый консилер под глазами

Зона под глазами только выигрывает, когда мы накладываем на нее светлый тон. Но прием с нанесением консилера ярко-белого цвета смотрится слишком неестественно, и даже на красной дорожке это видно. Лучше предпочесть средство лишь на пару тонов светлее оттенка кожи. А чтобы скрыть синяки под глазами, стоит выбирать консилер желтого цвета.