8 трюков с волосами, которые помогут утром не думать об укладке и выглядеть роскошно

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Наверняка всем девушкам знакома извечная дилемма: встать утром пораньше, чтобы сделать укладку, или подольше поспать, сделав скромный хвостик? Мы предлагаем вам не лишать себя этих двух удовольствий, ведь одно другому совершенно не мешает: можно выспаться и при этом иметь идеальные локоны. Убедиться в этом вам помогут наши советы, которые подойдут как обладательницам шикарных длинных волос, так и изящных коротких стрижек.

Мы в AdMe.ru в восторге от вещей и приемов, которые упрощают нашу жизнь. Поэтому специально для вас собрали порцию советов, которые помогут выглядеть с утра великолепно без лишних хлопот.

1. Спите на шелковой наволочке

Если вам хочется, чтобы волосы с утра выглядели великолепно, не прикладывая к этому особых усилий, замените хлопковые наволочки на шелковые или сатиновые. Они не так быстро впитывают влагу, а гладкая поверхность избавит от трения и поможет сохранить укладку. Не верите? Убедитесь сами — вот здесь.

2. Сделайте высокий пучок

Чтобы получить красивую и простую укладку, закрутите влажные волосы на макушке в пучок, но не слишком туго, чтобы он не доставлял неудобств. Сделать это лучше при помощи мягкой резинки. В таком виде волосы все равно высохнут, и вы получите легкие и объемные локоны разного диаметра. Подробнее.

3. Используйте шпильки

Мелкие кудри-пружинки легко можно сделать, не прибегая к химической завивке. Перед сном нанесите на волосы лосьон для укладки. Затем разделите волосы на тонкие пряди и каждую аккуратно накрутите на шпильку восьмеркой. Если у вас длинные волосы, с помощью невидимки закрепите шпильку с накрученными волосами. Все нюансы рассказали здесь.

4. Наденьте платок

Если ваши волосы пушатся и вас это раздражает, вечером сделайте термоукладку с помощью плойки или брашинга, а перед сном оберните волосы шелковым платком. Это предотвратит трение, и с утра вы проснетесь с гладкой и блестящей укладкой. Наглядный пример тут.

5. Сделайте два пучка

Нанесите немного масла или несмываемого кондиционера на слегка влажные волосы, затем сделайте центральный пробор. Неплотно накручивая пряди на указательный палец от лица, высушите их феном. Скрутите два неплотных пучка за ушами и закрепите шпильками или мягкими резинками. Утром распустите пучки и сбрызните укладку текстурирующим спреем.

6. Замените жесткие аксессуары на мягкие

Попробуйте вместо жестких бигуди использовать обычные кусочки ткани. Разделите волосы на пряди шириной 5 см. Намотайте каждую на кусочек ткани и аккуратно завяжите концы. Проснувшись, развяжите узелки и зафиксируйте результат лаком. Больше информации об этой укладке вот тут.

7. Соберите волосы в жгутики

Чтобы получить более плотные «растрепанные» локоны, сделайте жгутики. Разделите волосы на пряди разной ширины и нанесите немного геля на каждую, затем плотно скрутите в разных направлениях и соберите в узелок, скрепив резинкой или невидимкой. Подсмотрели вот здесь.

8. Пользуйтесь правильной расческой

Чтобы не разрушить локоны, сделанные накануне, и легко привести укладку в порядок, используйте расческу со смешанным ворсом. Еще больше аргументов в пользу такого инструмента здесь.

Какой способ вы взяли на заметку? Поделитесь своими секретами, как вам удается с утра выглядеть великолепно.