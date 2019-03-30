8 причин, которые, по мнению трихологов, обрекают на провал все попытки отрастить длинные волосы

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О длинных здоровых волосах мечтают многие женщины. Только отрастить их бывает не так-то просто, и на то есть множество причин. В нашей статье мы раскрыли основные из них. А если знаешь причину, то и решить проблему можно гораздо быстрее.

Мы в AdMe.ru всерьез заинтересовались вопросом, что заставляет наши волосы плохо расти и что можно сделать, чтобы они росли быстрее.

1. Вам не хватает железа

Анемия, или нехватка в организме железа, является одной из самых распространенных причин, которые отрицательно сказываются на росте волос. Чтобы подтвердить или исключить эту причину, стоит сдать анализ крови и проверить уровень гемоглобина. Если он окажется ниже нормы, включите в свой рацион либо увеличьте количество темно-зеленых овощей, мяса, морепродуктов и бобовых. Спустя пару недель повторите анализ, и если гемоглобин остался на прежнем уровне, обсудите с врачом прием железосодержащих биодобавок.

2. Вы не высыпаетесь

Гормон мелатонин оказывает большое влияние на рост волос. Вырабатывается этот гормон только когда человек спит и лишь в полной темноте. Спать меньше 8 часов в сутки — проблема для волос, а меньше 6 часов — катастрофа. Но если режим временно не получается привести в нужное русло, стоит использовать следующий прием. Перед сном нанесите на кожу головы раствор мелатонина в концентрации 0,0033 %. Исследования показали, что такое лечение увеличивает плотность волос на 1 кв. см на 54,8 % через 3 месяца и 58,1 % через 6 месяцев.

3. Часто подстригаете кончики волос

В нашем сознании укоренилось представление, что сухие кончики необходимо подстригать каждый месяц. Однако, проведя простые расчеты, мы поймем, что такая привычка никогда не даст нам отрастить длинные волосы: в среднем волосы отрастают на 1–1,5 см в месяц, а при стрижке как минимум эта длина и убирается. Если ваши волосы не измучены окрашиваниями и термоукладкой, вполне достаточно подстригать их 1 раз в 3 месяца.

4. Вы прошли курс антибиотиков

Антибиотики ухудшают микрофлору кишечника, а это напрямую влияет на скорость роста волос. Микрофлора кишечника — защитный барьер нашего организма, которому антибиотики наносят повреждения. В результате в организм начинают попадать токсины. С кровотоком они достигают волосяных фолликулов и разрушают их. Решить данную проблему можно с помощью приема качественных пробиотиков или подождать, пока микрофлора восстановится естественным путем. В среднем на это требуется около месяца.

5. Ваша максимальная длина волос заложена генетически

Максимальная длина волос передается генетически. У большинства женщин этот показатель варьируется от 40 до 70 см. Вполне возможно, что ваш максимум — это длина волос до лопаток, поэтому все ваши попытки отрастить волосы длиннее заканчиваются неудачей. Кстати, данные статистических исследований о привлекательности той или иной длины волос утверждают, что самой привлекательной была названа длина 30–40 см, то есть чуть ниже плеч.

6. У вас есть проблемы с эндокринной системой

На состояние и длину волос также влияют проблемы с эндокринной системой: заболевания щитовидной железы и проблемы с половыми гормонами. Например, преобладание мужских половых гормонов у женщины может провоцировать проблемы в передних зонах роста волос и на макушке вплоть до облысения: именно там расположены рецепторы, чувствительные к половым гормонам.

7. У вас наступила менопауза

Основная причина выпадения волос в период климакса — гормональный дисбаланс. В организме женщины резко увеличивается количество женских половых гормонов и одновременно начинают выделяться мужские. Кроме того, возникают возрастные сбои в работе щитовидной железы и других жизненно важных органов либо систем организма. Все это нарушает нормальный рост волос.

8. Вы неправильно питаетесь

Плохое питание мешает восстановлению клеток и приводит к ослаблению волос. Важно придерживаться режима питания, не пропускать основных приемов пищи, исключать вредные продукты и не увлекаться диетами. Не рекомендуется исключать из рациона мясо на длительное время. Употребляйте белок (молоко, рыба, орехи, яйца) и пополняйте запасы своего организма незаменимыми жирными кислотами (из оливкового масла, грецких орехов).