8 ошибок в уходе за зубами, которые совершает каждый из нас

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Вряд ли кто-то из нас пренебрегает чисткой зубов. Но оказывается, что просто чистить зубы утром и вечером недостаточно для идеальной улыбки. AdMe.ru перечисляет необходимые правила для того, чтобы сохранить зубы здоровыми и красивыми на долгие годы.

8. Слишком сильно давим на зубную щетку во время чистки

Когда мы слишком надавливаем на зубную щетку, ее щетинки сгибаются и плохо удаляют зубной налет. К тому же это может привести к повреждению десен. Как выбрать зубную щетку и пасту и как правильно чистить зубы, можно посмотреть здесь.

7. Не обращаем внимания на питание

Все мы знаем про связь конфет и кариеса, но мало кто задумывается над тем, что для здоровья зубов необходимо регулярно есть продукты, содержащие кальций, фосфор и фтор. Вот некоторые из них. Продукты, содержащие кальций: молочные

кожура овощей и фруктов

рыба

бобовые Продукты, содержащие фосфор: рыба

злаки

орехи

чечевица Фтор мы получаем в основном из воды, поэтому, если вы живете в регионе, где вода содержит мало фтора, употребляйте фторированные продукты — молоко, соль и т. д.

6. Не используем дополнительные средства по уходу за зубами

Зубная щетка, независимо от ее качества и жесткости, не может удалить весь зубной налет, поэтому перед чисткой необходимо очистить межзубное пространство зубной нитью. Если между зубами достаточные промежутки, можно использовать зубной ершик. Чтобы нейтрализовать действие оставшихся бактерий там, куда не достают зубная щетка и нить, полощите рот зубным эликсиром. Можно также приобрести ирригатор — душ для зубов и десен, которым можно пользоваться каждый день после чистки зубной щеткой. Направленная струя воды с помощью разных насадок очищает язык и пространство между зубами и массирует десны.

5. Не ухаживаем за деснами

Если десны слабые и недостаточно кровоснабжаются, это может привести к пародонтиту: они начинают кровоточить, воспаляются, становятся рыхлыми, приоткрывают шейку зуба, зубы постепенно расшатываются и в конце концов выпадают. Для укрепления десен и улучшения кровоснабжения массируйте их щеткой или легкими круговыми движениями пальца. Ешьте твердую пищу, тщательно пережевывая ее. Также можно полоскать рот на ночь отварами коры дуба, шалфея или соляным раствором. Если десны склонны к кровоточивости, посетите врача-гигиениста — он пропишет специальные препараты для их укрепления.

4. Не удаляем зубной камень

Зубной камень — это твердое шероховатое образование на зубах, которое состоит из минеральных солей и пищевого мусора. Он имеет желтовато-коричневый цвет и не счищается зубной щеткой. Такие отложения могут образоваться и над десной, и под десной. Зубной камень обожают микробы, к тому же он углубляет «карманы» вокруг каждого зуба и ослабляет ткани, которые удерживают зуб в десне. Это может привести к пародонтиту и последующей потере зубов. Удалить зубной камень может только стоматолог. Делайте профессиональную чистку как минимум раз в год. Более точные сроки вам подскажет врач.

3. Считаем, что носить брекеты уже поздно

Многие думают, что выравнивать зубы нужно в подростковом возрасте, а если время упущено, то носить брекеты поздно. Но это не так. Возможно, процесс займет больше времени, но ровный зубной ряд — это не только красиво, это позволяет намного дольше сохранить здоровье зубов, ведь из-за их скученности и слишком плотного прилегания друг к другу вы можете вовремя не заметить кариес. Для тех, кого смущает внешний вид со «скобками», существуют невидимые (лингвальные) брекеты, которые устанавливаются с внутренней стороны зубов. Не сомневайтесь — лучше запишитесь на консультацию к ортодонту.

2. Привыкаем жевать на одной стороне

Жевание на одной стороне челюсти ведет к перегрузке зубов, они раньше начинают стираться и портиться. А зубы с «нерабочей» стороны ослабляются и не подвергаются необходимой механической очистке. К тому же меняется работа челюстных суставов, что со временем может вызывать болезненные ощущения и даже проблемы со слухом. Если у вас есть «любимая» сторона, постарайтесь научиться жевать равномерно на обе стороны. Не забывайте есть твердую пищу — например овощи и фрукты, — это укрепляет зубы.

1. Не учим детей правильному уходу за зубами

Некоторые родители думают, что нет смысла так уж тщательно ухаживать за молочными зубами, ведь они временны. Но учить ребенка этому нужно с самого детства — зубы выпадут, а привычка останется. Чистить зубы нужно не менее 3 минут, движениями вверх-вниз. Эмаль первых коренных зубов у ребенка не такая прочная, как у взрослого, а бороздки (фиссуры) на жевательных зубах более извилистые и глубокие, поэтому частички пищи плохо вычищаются зубной щеткой. Научите ребенка уделять повышенное внимание чистке жевательных зубов и по возможности сделайте герметизацию фиссур (это заполнение бороздок специальным затвердевающим раствором, который бережет зубы от кариеса и со временем стирается сам по себе).

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