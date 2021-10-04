8 полезных вещей, которые стоит иметь в сумочке на случай экстренной ситуации

Мы не предлагаем вам готовиться к чему-то плохому, просто не хотим, чтобы вы теряли бдительность. Мы всегда за то, чтобы свести к минимуму риск попадания в экстренную ситуацию, но советуем всем носить с собой простые повседневные предметы, которые при необходимости могут помочь вам спасти свою жизнь. Например, обычный зиплок-пакет в чрезвычайных обстоятельствах можно использовать различными способами.

Мы в AdMe.ru рекомендуем вам держать при себе эти 8 предметов, которые однажды смогут вас выручить. А также надеемся, что они никогда вам не понадобятся.

1. Пакетик с солью

Помимо того, что соль улучшает вкус еды, она может пригодиться в качестве средства самозащиты. В случае нападения на вас животного швырните соль ему в морду, прицелившись в глаза. Это поможет выиграть время, чтобы убежать. Если вы окажетесь на льду или другой скользкой поверхности, на которой сложно удержать равновесие, посыпьте ее солью. Она обеспечит сцепление подошвы обуви с поверхностью, и вы сможете отойти в безопасное место.

2. Ненужный кошелек

Его можно использовать как отвлекающий маневр, если вас захотят ограбить. Убегая от злоумышленника, бросьте на землю «поддельный» кошелек. Вор остановится, чтобы его поднять. Так вы сохраните деньги и важные документы и на какое-то время задержите преступника.

3. Многоразовая бутылка

Прозрачная многоразовая бутылка — это намного больше, чем просто экологичная тара. С ее помощью вы сможете продезинфицировать воду. Исследование показало, что в воде, помещенной под прямые ультрафиолетовые лучи на 6 часов, погибают почти все микробы, включая Escherichia coli. Хотя химикаты никуда не исчезнут, воду можно будет пить. И это лучше, чем мучиться от жажды. Также многоразовую бутылку можно использовать как средство самозащиты. Привяжите ее к своему ремню и начните быстро раскручивать. Мы надеемся, что вы никогда не окажетесь в ситуации, когда вам придется активно себя защищать. Но все же помните, что бутылка может вам в этом помочь.

4. Наручные часы

Наручные часы, зажатые в кулаке, могут быстро превратиться в кастет, который можно использовать для самозащиты или для разбивания стекла. Кроме того, всегда полезно знать время, особенно если вы заблудились. Информация о том, сколько времени осталось до захода солнца, когда нужно начинать заботиться о ночлеге или как долго вы пробыли в воде, может оказаться очень ценной.

5. Расческа

Скорее всего, расческа есть в вашей сумочке. Она тоже может вам помочь защитить себя. Используйте ее, чтобы дать отпор нападающему. Цельтесь в лицо. Некоторые расчески имеют съемные части, и в них можно спрятать деньги и документы. Это однажды может вас выручить. Если злоумышленник получит доступ к вашим вещам, вряд ли его заинтересует расческа. И ваши ценности останутся целы.

6. Зубная нить

Носите с собой зубную нить. Ваша сумка не станет тяжелее, а стоматолог вас только похвалит, если вы будете чаще использовать ее после еды. Но кроме этого она может пригодиться в непредвиденных ситуациях. Например, чтобы закрепить повязку, разрезать еду, зашнуровать обувь, поймать рыбу или даже связать кого-нибудь. Так что эта маленькая полезная в повседневной жизни вещь имеет все основания постоянно присутствовать в вашей сумке.

7. Зиплок-пакет

Пакеты с герметичной застежкой не занимают много места и могут защитить ценные вещи от воды. Бывали случаи, когда телефон, который смогли уберечь от влаги, спасал людям жизнь. Также зиплок-пакет можно использовать для дезинфекции воды, если у вас нет прозрачной многоразовой бутылки. Кроме того, в нем можно хранить лист бумаги с информацией, которая понадобится в экстренной ситуации. Например, список медикаментов, на которые у вас аллергия, контакты родственников и т. д.

8. Многоразовый флакон из-под духов

Вы можете налить в маленький флакон мыльную воду или раствор с красным перцем, тогда его можно будет использовать как перцовый баллончик. Цельтесь в глаза нападающему, чтобы временно его ослепить, и сразу бегите в безопасное место. Так же можно использовать свой парфюм или дезодорант.