8 досадных ошибок в выборе платьев, из-за которых мы считаем, что они нам не идут

Джинсы и брюки, конечно, удобны и универсальны, но многие женщины порой хотят вылезти из них и побыть принцессой. Однако часто выбрать хорошо сидящее платье оказывается сложной задачей.

Редакция AdMe.ru решила разобрать типичные ошибки, которые мы совершаем при выборе платья.

Надевать красное платье неподходящего оттенка

Оттенок красного важно выбирать так, чтобы он подходил под тон кожи. Девушкам со светлой кожей идет вишневый цвет. С кожей теплых оттенков хорошо смотрятся платья насыщенных тонов. Смуглым и загорелым женщинам эксперты советуют обратить внимание на оранжевые и кирпичные оттенки красного.

Прятать формы

Девушкам с пышными бедрами и грудью и хорошо выраженной талией стилисты советуют не носить бесформенные платья и модели оверсайз. Обладательницам фигуры «песочные часы» (соразмерные бюст и бедра) лучше выбирать облегающие модели: платье бодикон, платье с запахом, с силуэтом типа «русалка» (или годе). Акцентировать внимание на изгибах фигуры поможет пояс. Дамам с фигурой типа «груша» (широкие бедра и узкие плечи) помимо мешковатых моделей стилисты не советуют носить платья прямого кроя, так как они будут обтягивать бедра и провисать в груди. Придать плечам объема и уравновесить фигуру можно с помощью оборок и пышных рукавов. Подходящие фигуре «груша» модели — платье макси и платье А-силуэта.

Перебарщивать с декором и узорами

Это особенно касается женщин с фигурой типа «яблоко». Ее особенности — стройные ноги и средние или узкие бедра, при этом большой бюст и склонность к образованию животика. При таком телосложении эксперты советуют избегать платьев с баской, многослойных моделей и моделей с узорами в виде горизонтальных линий. Уравновесить фигуру помогут пышные или струящиеся юбки. Они позволят скрыть складки на животе, если они есть. Также подойдут платья-туники, платья миди и модели А-силуэта. Ремней и поясов бояться не нужно. Если талия выражена слабо, то ее можно сделать более четкой как раз с помощью таких аксессуаров.

Носить платье оверсайз без верхней одежды или пояса

Бесформенные платья не подходят ни одному типу фигуры. Они скрывают формы и изгибы тела. У девушек спортивного телосложения и с типом фигуры «прямоугольник» (соразмерные грудь и бедра и слабо выраженная талия) подобный наряд еще и подчеркнет излишнюю худобу. Однако оверсайз можно обыграть другими предметами гардероба, визуально устраняющими мешковатость. Например, блейзером, кожаной или замшевой курткой, ремнем. Кроме того, стоит выбирать те модели платья, которые открывают колено или хотя бы лодыжку.

Носить слишком откровенное мини

Короткое платье можно подобрать под для фигуры любого типа. Но, чтобы смотреться выигрышно, модель не должна сильно обтягивать тело. Во-первых, есть риск подчеркнуть недостатки фигуры. Во-вторых, юбка будет задираться, что не очень удобно и привлекает ненужное внимание. Главный акцент в таком образе — ноги, другие части тела лучше закрыть. Длина наряда тоже имеет значение. Если опустить руки по швам, платье должно заканчиваться хотя бы чуть ниже кончиков пальцев.

Не придавать значения форме выреза

Дамам с шикарным бюстом лучше избегать высокой горловины и глубоких декольте. Им подходят V-образные и сердцевидные вырезы или платья с открытыми плечами. V-образный вырез, кстати, визуально делает человека выше и стройнее.

Дамам с широкими плечами лучше воздержаться от глубоких декольте и платьев с бретелями. Девушкам с небольшой грудью стоит обратить внимание на модели с неглубокими круглыми вырезами. Еще они будут круто смотреться на тех, у кого длинная шея. Второй вариант — вырез лодочкой, который уравновешивает широкие бедра.

Носить платье в горошек в стиле Минни-Маус

Такое платье имеет право быть в гардеробе, но носить его нужно аккуратно. И лучше не сочетать его с другими принтами. А еще в одном ансамбле должно быть не более 3 предметов в горошек. Лучше отдавать предпочтение деконструированным силуэтам (асимметрия, необработанный край, диагональные разрезы и пр.) и нейтральной цветовой гамме.

Облачаться в обтягивающий и яркий трикотаж

Трикотажное платье, плотно облегающее тело, будет собираться в складки. Поэтому лучше выбирать слегка приталенные, струящиеся по телу модели. В идеале между тканью и кожей должно оставаться хотя бы 2,5 см свободного пространства. Такое платье может быть выше колена, но не более чем на ширину 2 ладоней. Что касается цветовой гаммы, то стилисты советуют выбирать однотонные темные модели. А чтобы визуально выглядеть стройнее, есть смысл выбрать узор в вертикальный рубчик.