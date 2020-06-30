8 популярных упражнений, которые выполняют неправильно даже фитнес-инструкторы
Специалисты по фитнесу уверены, что привести себя в хорошую форму можно и без похода в зал. Подойдут для этого упражнения, выполненные дома: планка, скручивания, приседания. Но лишь на первый взгляд они выглядят просто; на деле многие выполняют их неправильно. А это может не только повлиять на эффективность, но и вызвать проблемы со здоровьем.
Мы в AdMe.ru узнали о распространенных ошибках в базовых упражнениях, изучили советы специалистов и теперь знаем, как их исправить.
1. Планка
Планка — это одно из самых эффективных базовых упражнений, которое задействует все части тела. Но неправильное выполнение обнуляет всю эффективность и может привести к проблемам с позвоночником.
Ошибки
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Подъем таза приводит к неправильному распределению нагрузки, отчего чрезмерно напрягается плечевой отдел, что может привести к боли в шее.
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Прогиб в пояснице снижает нагрузку на пресс, вредит коленям и может вызвать боли в поясничном отделе.
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Неправильное положение головы: взгляд вверх или в стороны может привести к шейному остеохондрозу.
Правильная техника
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Локти расположить точно под плечевыми суставами, шею расслабить, взгляд направить вниз.
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Ноги обязательно выпрямить, а ягодичные мышцы — напрячь.
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Спина должна быть ровной, живот — подтянут, а бедра — формировать прямую линию с плечами и пятками.
2. Обратные отжимания
Базовое упражнение для проработки трицепса и верхней части тела, которое отлично подходит новичкам из-за простоты выполнения. Как правило, выполняется от лавки или табурета, но при определенной сноровке можно отжиматься и от пола.
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Если разводить локти в стороны, то вместо трицепсов нагрузятся плечевые суставы.
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Округление спины также чрезмерно нагружает плечи и может привести к травме.
Правильная техника
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Положить ладони на край устойчивого стула на ширине плеч, бедра расположить рядом, а ноги вытянуть вперед, упершись пятками в пол.
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Медленно опустить тело за счет силы рук. В финальной точке локти должны находиться под углом 90 градусов. Затем оттолкнуться от скамьи и занять исходное положение.
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Спина прямая и расположена как можно ближе к стулу, локти сгибаются назад, а не в стороны.
3. Скручивания
Чтобы сделать правильное скручивание, нужно лечь на пол и согнуть колени под прямым углом. А затем с помощью мышц пресса плавно оторвать плечи от пола. Казалось бы, нет ничего проще, но многие допускают целый ряд ошибок.
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Большая амплитуда движения. Если поднимать корпус слишком высоко, то основная нагрузка придется на тазобедренные мышцы, а не на пресс.
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Изогнутая шея. В таком случае часть нагрузки переносится на шею или на руки, если они заложены за голову и давят на затылок.
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Закрепление ног снижает нагрузку на пресс, так как задействуются мышцы бедер.
Правильная техника
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Согнуть колени под прямым углом, поясницу прижать к полу. Руки можно скрестить на груди или завести за голову.
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За счет мышц пресса плавно оторвать плечи от пола на 15–20 см, а затем медленно опуститься, не расслабляясь.
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Стопы плотно прижаты к полу на протяжении всего упражнения, а взгляд направлен перед собой.
4. Отжимания (облегченные)
Исследования показывают, что облегченный вариант отжиманий задействует те же целевые мышцы, но без лишней нагрузки. Это могут быть отжимания с колен или на носках, но от стены, лавки, дивана.
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Прогиб в пояснице даст нагрузку на позвоночник.
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Локти расставлены по сторонам и сверху напоминают букву «Т». В таком положении плечи перенапрягаются, а трицепсы и грудь работают меньше.
Правильная техника
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Упереться руками в пол, диван или стену. Корпус выровнять в струну и опускать как можно ниже. Затем плавно подняться.
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Руки расставить чуть больше, чем на ширину плеч. Пальцы расположить по направлению вперед.
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Идеально, когда локти находятся под углом примерно 45 градусов по отношению к торсу.
5. Приседания
То, что при приседаниях нельзя отрывать пятки от пола и горбить спину, знает каждый, но есть и менее очевидные ошибки.
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Колени сгибаются не по направлению носков, что увеличивает нагрузку на суставы и меньше задействует отводящие мышцы бедра.
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Колени заваливаются вперед, за линию пальцев. Это снижает нагрузку на ягодицы и может привести к боли.
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Некоторые задирают голову во время приседаний. Так делать не нужно: это нарушает равновесие и технику, а также может вызвать боли в пояснице и шее.
Правильная техника
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Спина прямая, взгляд перед собой, стопы прижаты к полу на протяжении всего упражнения.
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Колени не должны выступать за линию носков. Чтобы улучшить технику, думайте о том, что опускаете ягодицы, а не сгибаете ноги.
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Коленные чашечки должны направлены в ту же сторону, что и пальцы ног.
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Приседание выполняется плавно, без рывков.
От глубины приседа и ширины ног также многое зависит.
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Правильно приседать до параллели бедер с полом. При неполных приседаниях плохо прорабатываются мышцы бедра, а при слишком глубоких — перегружаются колени.
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Чем сильнее расставлены ноги, тем больше нагружаются мышцы внутренней поверхности бедер и ягодиц.
6. Выпад
При правильном выполнении выпады нагружают ягодичные мышцы и переднюю поверхность бедра не хуже приседаний и становой тяги.
Ошибки
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Колено стоящей впереди ноги выходит за линию пальцев. Это приводит к тому, что нагрузка распределяется неравномерно и уходит на переднюю поверхность бедра, отключая ягодицы от работы.
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Корпус заваливается вперед, что излишне нагружает колено опорной ноги и выводит из равновесия.
Правильная техника
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Сделать большой шаг вперед, перенося вес тела на стоящую впереди ногу. Корпус держать ровно.
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Опуститься до точки, в которой бедро опорной ноги параллельно полу. Обе ноги должны образовывать угол 90 градусов между бедром и голенью.
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Важно, чтобы колено не выходило за условную линию пальцев ног.
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Вернуться в исходное положение, оттолкнувшись пяткой опорной ноги от пола.
7. Боковой выпад
Упражнение отлично задействует мышцы внутренней поверхности бедра. Оно довольно простое, но неправильное выполнение может негативно повлиять на позвоночник и колени, а также снизить эффективность.
Ошибки
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Ступня вытянутой ноги отрывается от пола, а пальцы опорной направлены наружу.
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Колено опорной ноги смещается в сторону.
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Спина наклоняется вперед.
Правильная техника
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Сделать шаг в сторону и отвести таз назад, чтобы бедро опорной ноги было практически параллельным полу.
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Обе ступни полностью касаются пола и направлены носками вперед; спина прямая.
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Колено опорной ноги находится над ступней, а голень перпендикулярна полу.
8. «Лодочка»
Регулярное выполнение «лодочки» — идеальный способ укрепить поясничный отдел, улучшить кровообращение в органах таза и снять болевые ощущения в спине.
Ошибки
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Колени прижаты к полу в начальном положении, из-за чего нагружаются мышцы ног вместо спины.
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Согнуты конечности во время выполнения упражнения — из-за этого нагрузка на мышцы спины становится меньше.
Правильная техника
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Начальная позиция: лечь лицом вниз, руки и ноги вытянуть как можно сильнее. Бедра напрячь так, чтобы колени не касались пола.
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Оторвать руки, грудь и ноги от пола. Медленно поднять их вверх, задержавшись на 2–4 секунды.
Как часто вы занимаетесь дома? И какие упражнения включаете в свою тренировку?