8 ошибок, которые многие допускают, составляя образ с джинсами

В современной моде границы практически стерлись и носить можно все со всем. Однако базовые принципы сочетания цветов, текстур и пропорций никто не отменял. Поэтому, если вам хочется выгодно подчеркивать достоинства своей фигуры, их все же стоит учитывать.

AdMe.ru изучил самые распространенные ошибки, которые допускаются при подборе одежды к образу с джинсами и зачастую делают внешний вид не слишком гармоничным.

8. Узкие джинсы с облегающим пуховиком

В целом в этом популярном сочетании нет ничего плохого, но только пока речь не заходит об определенных типах фигуры. Например, при полных бедрах длинный и тесный пуховик-гусеница поверх узких джинсов не только съест талию, но и еще больше подчеркнет полноту ягодиц и бедер. При этом короткая облегающая куртка с теми же джинсами, напротив, сделает невыгодный перевес в области плеч. Гораздо лучше c джинсами, будь это бойфренды, скинни или обычные модели с завышенной талией, дружат куртки оверсайз.

7. Высокие сапоги

Узкие джинсы в паре с облегающими высокими сапогами, пожалуй, одно из самых излюбленных сочетаний. Однако стоит держать в уме несколько нюансов. Во-первых, высота бывает разной: обувь, которая заканчивается в области икр, способна утяжелить бедра и зрительно укоротить любые ноги. Во-вторых, если икры при этом полные, заправленные внутрь таких сапог джинсы сделают их еще полнее. Чтобы избежать этих эффектов, старайтесь отдать предпочтение сапогам по колено. Другой вариант — вовсе заменить этот привычный выбор на ботильоны, особенно с вырезом спереди, если вы хотите визуально удлинить ноги.

6. Ремень с крупной пряжкой

Ремни с крупной пряжкой то входят, то выходят из моды, но одного у них не отнять — в сочетании с джинсами такой аксессуар неизбежно вызывает ассоциации с Диким Западом и вестернами. Если вам претит такой карикатурный вид, лучше отдать предпочтение более минималистичным вариантам, которые деликатно дополнят образ, а не перетянут все внимание на себя.

5. Джинсовые аксессуары

Большое количество денима в образе — это явный перебор. Одно дело — сочетание джинсов и джинсовой куртки, которое дизайнерами вполне допускается (при соблюдении некоторых правил). Совсем другое — джинсовая обувь, шляпы, сумки и ремни. Если вы стремитесь к гармонии в образе, такие аксессуары лучше оставить для образов с другими типами одежды.

4. Ковбойская шляпа

Ковбойская шляпа в сочетании с джинсовой тканью — еще один виновник карикатурного вида а-ля местный шериф или кантри-музыкант (кстати, наряду с ковбойскими сапогами, конечно же). Если вы большой любитель шляп и не хотите совсем отказываться от этого аксессуара в своем гардеробе, попробуйте присмотреться к моделям вроде федоры, трилби или панамы.

3. Джинсы клеш с сандалиями

Несмотря на большой соблазн использовать это сочетание из-за его удобства, делать этого не стоит как минимум потому, что джинсы будут волочиться по земле и достаточно быстро выйдут из строя. Более того, подобная модель призвана удлинять ноги, и, чтобы дополнить этот эффект, а не исключить его, лучше надеть обувь на каблуке для вечернего образа или на танкетке для дневного. К плоским же босоножкам больше подойдут обтягивающие или прямые модели джинсов.

2. Черные джинсы с коричневым ремнем

Черные джинсы, пожалуй, самая популярная альтернатива традиционным синим джинсам, но в их ношении есть свои правила. Так, черные джинсы нежелательно сочетать с коричневым ремнем. Дело не только в том, что сочетание этих цветов не слишком выгодно, но такие правила диктует и современная мода, в которой превалирует монохромность, и ремень должен стать не звездой образа, а замаскированным дополнением.

1. Укороченные джинсы с ботильонами

Проблема укороченных джинсов в сочетании с короткими ботильонами заключается примерно в том же, в чем и проблема сапог до середины икр: нарушение пропорций, из-за которого ноги выглядят короче. Учитывая, что укороченные джинсы — это по своей сути летний элемент одежды, будет правильно упомянуть, что с ними все же лучше сочетаются любые виды именно летней обуви — от кроссовок до босоножек и туфель на танкетке. Если же мы говорим о весенне-осеннем периоде, то будет лучше надеть удлиненные ботильоны или высокие сапоги. А при отсутствии таковых правильнее отдать предпочтение джинсам стандартной длины, которые можно заправить или пустить поверх обуви.