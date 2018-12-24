8 опасных признаков проблем с сердцем

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По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, только в США около 610 тыс. человек ежегодно умирают от болезней сердца. Им в равной степени подвержены и мужчины, и женщины. Большая часть заболеваний развивается из-за неправильного образа жизни. Но болезнь редко наступает внезапно: чаще всего можно заранее понять, что в организме произошел какой-то сбой.

Мы в AdMe.ru считаем, что забота о здоровье — главный приоритет каждого человека и лучше заметить проблему как можно раньше. Мы нашли 8 самых ярких признаков сердечных болезней. Если обнаружите их у себя, не игнорируйте, а обратитесь к врачу. Это может спасти вам жизнь.

1. Боль, переходящая в руку

Многие опрошенные мужчины признались, что испытывали боль в левой руке перед сердечным приступом. Женщины чувствовали боль в обеих руках или локте. Неприятные ощущения в верхних конечностях возникают из-за того, что нервные окончания сердца находятся рядом со спинным мозгом. А в нем сосредоточено множество нервов, расходящихся по всему телу. Эти блуждающие ощущения сбивают с толку мозг: ему кажется, что боль локализуется в руке, хотя на самом деле это не так.

2. Непрекращающийся кашель

Кашель может вызвать множество недугов, и сердечно-сосудистые заболевания — один из них. Особенно нужно насторожиться, если откашливается розоватая жидкость. Мокрота, содержащая кровь, — один из ярких признаков сердечной недостаточности. Сердечный кашель редко бывает единственным симптомом. Чаще всего он сопровождает одышку или внезапную потерю сознания.

3. Опухшие ноги, лодыжки и ступни

Если сердце качает кровь недостаточно хорошо, жидкость из кровеносных сосудов попадает в окружающие их ткани. Проблемы с кровообращением чаще всего заметны на нижних конечностях: перегонять кровь оттуда сердцу сложнее всего. Если на коже остаются следы от одежды, ноги отекают или опухают, это называется периферийным отеком. Он не всегда связан с патологиями сердца, но многие пациенты с сердечно-сосудистыми проблемами отмечают у себя этот симптом. Поэтому, заметив его, особенно в сочетании с другими, следует обратиться к врачу.

4. Тошнота и отсутствие аппетита

У многих людей, страдающих из-за проблем с сердцем, пропадает аппетит, а если они съедят хотя бы немного, появляется тошнота. Причина этого — скопление жидкости вокруг кишечника и печени. Это мешает правильной работе органов и затрудняет пищеварение. Чаще всего эти симптомы сопровождаются болями в животе. Если вы заметили их у себя и они не проходят длительное время, как можно скорее обратитесь к врачу.

5. Повышенный уровень тревожности

Ряд исследований показал, что у людей, склонных к тревожности, чаще развиваются сердечные болезни. Постоянное беспокойство может быть результатом напряженного образа жизни, а иногда причиной такого состояния становятся фобии и панические расстройства. Тревога и стресс негативно влияют на работу сердца: увеличивается кровяное давление, появляется тахикардия или, наоборот, происходит замедление сердечного ритма.

6. Внезапная потеря сознания

Головокружение и потеря сознания — самые яркие симптомы проблем с сердцем. Частая причина этих состояний — закупорка артерий или сужение клапана. Это не дает органу нормально перекачивать кровь. Если вы почувствуете одышку или внезапно потеряете сознание, как можно быстрее после этого обратитесь к врачу и проверьте работу сердца.

7. Бледность и синеватый цвет кожи

Это не самый яркий симптом сердечных проблем: бледность может возникнуть и по другой причине. Однако часто изменение цвета лица и тела связано с ухудшением кровотока и уменьшением количества эритроцитов в крови. Помимо болезней сердца, бледность могут вызывать внутреннее кровотечение, анемия и множество других заболеваний. Если вы заметили, что тон кожи изменился, не паникуйте, а обратитесь к врачу и сдайте кровь на анализ.

8. Сыпь и необычные пятна на коже

Журналы Аллергологии и клинической иммунологии и Американского колледжа кардиологии провели независимые исследования, которые показали одинаковые результаты. Оказалось, что экзема и опоясывающий лишай — факторы риска развития сердечных заболеваний. Люди с экземой на 48 % чаще страдают от повышенного кровяного давления и на 29 % — от высокого холестерина. А наличие опоясывающего лишая на 59 % повышает риск сердечного приступа по сравнению с людьми, у которых нет этой проблемы.

Бонус

Помните, что профилактика и ежегодные осмотры — лучший способ предотвратить развитие болезни. Здоровый образ жизни, занятия спортом, отказ от курения и алкоголя помогут сохранить сердце здоровым и сильным на долгие годы.

Перечисленные симптомы, конечно, не проявляются у каждого человека с болезнями сердца, но именно их можно назвать одними из самых ярких признаков наличия проблем. А вы знали о них? Поделитесь с нами в комментариях.