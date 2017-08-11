8 неожиданных симптомов, которые появляются за месяц до сердечного приступа

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Лучшее лечение — это профилактика. Это правило действует безотказно для любых болезней и особенно актуально при возникновении симптомов, которым мы часто не придаем значения. AdMe.ru расскажет о 8 признаках сердечного приступа, которые появляются за месяц до него или даже раньше. Становиться ипохондриком не нужно, но и внимательность к своему здоровью — штука не лишняя. Особенно если вы или близкие люди входите в группу повышенного риска, о неочевидных факторах которого мы расскажем в конце статьи.

8. Усталость

Упадок сил — ранний признак, который врачи относят к одному из основных неочевидных предвестников сердечного приступа у женщин. У мужского пола этот симптом проявляется редко. Особенности: Усталость не связана с увеличением физических или умственных нагрузок и усиливается к концу дня. Симптом проявляется достаточно выраженно, так что иногда возникают сложности с тем, чтобы заправить постель или принять душ.

7. Расстройство пищеварения

Боли в верхней части живота, тошнота на голодный желудок и / или после принятия пищи, чувство вздутия — один или несколько этих симптомов появляются в равной степени как среди мужчин, так и среди женщин. Особенности: Расстройство пищеварения перед сердечным приступом носит волнообразный характер, то есть затихает, а затем появляется вновь. Конкретно для боли в желудке характерно усиление при напряжении и исчезновение во время отдыха.

6. Нарушение сна

Также относится к ранним признакам приступа, которые больше характерны для женщин. Часто сопровождается тревожностью, рассеянностью. Особенности: Нарушения сна могут носить разный характер, но при проблемах с сердцем, как правило, расстройство проявляется сложностями с засыпанием и внезапными пробуждениями ночью.

5. Одышка

Учащенное дыхание — симптом, который беспокоит людей вне зависимости от пола в течение одного или нескольких месяцев до сердечного приступа. Особенности: Часто сопровождается головокружением, чувством нехватки воздуха, из-за которого сбивается дыхание.

4. Редеющие волосы

Усиленное выпадение волос ученые также относят к симптомам сердечного приступа. Признак характерен для мужчин, но встречается и среди представительниц прекрасного пола. Еще одним предвестником является повышенный уровень гормона кортизола в волосах. Особенности: В большей степени волосы выпадают в зоне макушки.

3. Нарушенное сердцебиение

Симптом характерен больше для мужчин, а у женщин часто сопровождается чувством паники, тревоги. Возникает внезапно и проявляется по-разному: как аритмией (нерегулярным сердцебиением), так и тахикардией (усиленным сердцебиением). При атеросклерозе или других заболеваниях сердца тахикардия может возникнуть также после физических нагрузок. Особенности: Длится, как правило, не больше 1–2 минут. Если же продолжается больше 2 минут, может возникнуть головокружение, сильная слабость.

2. Повышенная потливость

Увеличенное потоотделение как днем, так и ночью также относится к ранним признакам сердечного приступа. Симптом более характерен для женщин (часто путают с приливами, которыми сопровождается климакс), но встречается и среди мужчин. Особенности: Холодный липкий пот (схож с тем, который возникает при простуде) появляется вне зависимости от температуры воздуха или физической активности человека. По ночам потоотделение настолько обильное, что к утру простыни становятся влажными.

1. Боль в груди, теле

Боль в груди по характеру и интенсивности сильно отличается у мужчин и женщин. Так, среди представителей мужского пола этот симптом встречается часто и относится к основным ранним признакам сердечного приступа. У женщин боль в груди выявляется только в 30 % случаев. Особенности: Боль в груди может иррадиировать в руки (чаще в левую, но не всегда), нижнюю челюсть, горло, плечи, шею, желудок. Может носить как постоянный, так и временный характер.

Факторы риска

Все мы знаем о таких факторах риска, как лишний вес, малоподвижный образ жизни или курение. Но существуют и другие, весьма неспецифичные признаки предрасположенности к сердечным заболеваниям: складка на мочке уха (особенно если она проходит под углом по диагонали от канала в ухе к нижней кромке мочки);

жировики на веках, чаще желтого цвета;

боль в икроножных мышцах во время ходьбы;

усиленный рост волос в ушах (у мужчин);

ранняя седина (у мужчин).