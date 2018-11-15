8 неочевидных признаков того, что организму позарез нужны жиры

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Как вы воспринимаете жирную пищу? Многие из нас отказываются от нее, считая вредной, способствующей набору лишнего веса. Однако недостаток полезных жиров чреват немалыми проблемами для нашего организма. Самые безобидные из них — проблемы с кожей, слизистыми, неправильный теплообмен и раздражительность. Если низкожировая диета продолжается долго, возможны проблемы с сердцем, печенью, желчным пузырем.

Мы в AdMe.ru собрали неочевидные симптомы, которые выдает нам организм, когда ему хочется жирненького, а мы не разрешаем.

Какие жиры считать полезными

Стоит избегать насыщенных жирных кислот, то есть тех, которые легко соединяются между собой (перенасыщены углеродом) и откладываются в жировую прослойку. Это жирное мясо, фастфуд, кондитерские изделия, маргарин, пальмовое и кокосовое масло. А вот ненасыщенные жирные кислоты (омега-3, омега-6, омега-9) положительно влияют на нашу эндокринную систему и обмен веществ. Норма для здорового человека — 50–80 г жиров в день. Продукты с их высоким содержанием нужно включать в рацион ежедневно. К таким продуктам относятся: Рыба

Морепродукты

Орехи

Растительные масла

Бобовые

Семена (подсолнечник, кунжут, лен)

Овощи (тыква, кукуруза, брокколи,цветная капуста)

Фрукты (авокадо)

Ягоды (облепиха, шиповник, черная смородина)

Яйца

Сыры

Сухофрукты

Зелень (петрушка, шпинат, кинза)

Давайте разберемся, как самостоятельно понять, что жиров в организме явно не хватает.

1. У вас сухая кожа и проблемы с волосами

Шелушения и раздражения кожи, перхоть, выпадение волос — все эти признаки могут говорить о том, что организму не хватает жирных кислот. Их не зря называют элементами красоты, ведь их присутствие в организме — залог блестящих волос, крепких ногтей и здоровой кожи. Клетки кожи защищены мембранами, которые состоят из жирных кислот омега-3 и омега-6. Именно они придают коже эластичность, удерживают влагу. При их дефиците защитные свойства кожи сильно снижаются, наступает преждевременное старение. Использование косметики не спасет ситуацию, ведь она действует только в верхних слоях кожи и устраняет следствие, а не причину. Идеальные продукты для кожи: рыба, брокколи, растительные масла, орехи.

2. Вы часто мерзнете

Вам холодно даже тогда, когда объективно температура в помещении или на улице комфортная? Это говорит о неправильном теплообмене, который может быть следствием недостатка жиров, ведь между уровнем жиров и способностью организма удерживать тепло существует прямая связь. Чтобы исправить ситуацию, добавьте в рацион авокадо, запеченную тыкву, оливковое масло, орехи.

3. Вы быстро устаете

Полезные жиры замедляют усвоение углеводов и предотвращают резкие скачки сахара в крови, позволяя организму функционировать так, как нужно. Кроме того, для выработки энергии организму нужны именно жиры. Если же их в рационе недостаточно, то после употребления быстрых углеводов может наступить резкий упадок сил и сонливость. Идеальные продукты для бодрости: орехи, сыры, яйца.

4. Вы склонны к перепадам настроения

Полиненасыщенные жирные кислоты помогают бороться со стрессом, так как повышают уровень серотонина, гормона счастья и удовольствия. Для нервной системы первыми лекарствами считаются жирные кислоты омега-3, поэтому для хорошего настроения включайте в рацион орехи, жирную рыбу, семена льна.

5. Вы никак не можете похудеть

Есть жирное и худеть — звучит не слишком правдоподобно, как вы считаете? Но на самом деле диетологи давно выяснили, что самое эффективное снижение веса происходит, когда мы уменьшаем количество простых углеводов в рационе, а долю полезных жиров увеличиваем. Попробуйте этот способ, особенно если вы столкнулись с так называемым эффектом плато — вес стоит на месте, хотя до этого активно уходил

6. И постоянно хотите есть

Если вы все время голодны, значит, проблема нехватки жиров уже существует. Когда недостаток жиров переходит в хроническую форму, человек может испытывать чувство голода даже после очень сытного приема пищи. Интересно, что полезные жиры по-разному влияют на процесс насыщения. Чтобы быстро и надолго подавить чувство голода, отдавайте предпочтение красной рыбе, тофу, козьему сыру, грецким орехам. Авокадо, овощи и растительные масла в этом случае менее эффективны.

7. Вам сложно сосредоточиться

Малое количество жиров постепенно приводит к нарушению работы мозга: ухудшаются память и мышление, человеку трудно сконцентрироваться. Достаточное количество ненасыщенных кислот позволяет наладить работу нервной системы, нервные окончания начинают быстрее передавать сигналы и, как следствие, информацию в мозг. Лучше всего умственную деятельность стимулируют жирные кислоты омега-3, поэтому в данном случае ваши главные помощники — это лосось, тунец, семена льна, фасоль, морепродукты.

8. У вас синдром сухого глаза

Неприятные ощущения, сухость и покраснение глаз — эти признаки окулисты относят к синдрому сухого глаза. Но проблема возникает не только из-за долгой работы за компьютером и сухого воздуха, но и из-за нехватки жиров в рационе. Дело в том, что жирные кислоты влияют на выработку слезной пленки, которая защищает и увлажняет глаз. При их недостатке снижается уровень естественного увлажнения. Это особенно остро ощущают на себе люди, носящие контактные линзы. Лучшие продукты для здоровья глаз — черная смородина, жирные сорта рыбы, морепродукты, тыква, брокколи, шпинат.

А как у вас обстоят дела с «жирным» рационом? Прислушайтесь к себе и будьте здоровы!