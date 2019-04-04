8 необычных способов использования муки, которые пригодятся каждой хозяйке

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Раньше популярным было выражение: «МукА — не мУка, а без мукИ мУка». А ведь и правда, в хозяйстве без этого продукта не обойтись. Однако случается, что мука испортилась, к примеру, истек срок годности. А выкинуть-то жалко.

AdMe.ru заинтересовался вопросом, можно ли найти применение такой муке. Готовить из такого продукта нежелательно, но не стоит заранее отправлять его в мусорное ведро. Муку можно использовать для лепки, полировки, борьбы с вредителями растений и даже как косметическое средство.

Отрава от муравьев

Если у вас дома появились насекомые, в том числе муравьи, чтобы их отпугнуть, нужно насыпать дорожку из муки в тех местах, где они были замечены. Насекомые не любят ни вкус, ни пудровую текстуру продукта. Скорее всего, такую границу они не будут пересекать. Однако при этом все-таки рекомендуется пользоваться специальными средствами.

Против вредителей растений

Если комнатное или грунтовое растение поразили тля или мелкие букашки, которые поедают именно листья, мука поможет. Рассыпчатая текстура муки делает ее столь полезной в борьбе с вредителями. Достаточно ежедневно посыпать растение тонким слоем до полного исчезновения насекомых. Этот способ применения муки считается среди садоводов и огородников достаточно популярным.

Засалились игральные карты

Ваша любимая колода игральных карт износилась, а новые оказались не такими удачными? Можно очистить покрытие проверенных карт обычной мукой. Чтобы обновить колоду любимых, но потрепанных игральных карт, поместите их в целлофановый пакет с мукой и хорошенько встряхните. Затем при необходимости протрите тряпочкой. Мука поглотит влагу, сальные остатки и грязь.

Проблемная кожа

Проблемы кожи могут возникать из-за множества факторов, в том числе в связи с употреблением определенных продуктов питания или некорректным уходом. В современной косметологии главной причиной принято считать нарушение функции сальных желез. Однако никто не говорит о том, что методы народной медицины окажутся неэффективными. Если вы обнаружили новый прыщик, чтобы он не развивался дальше, его можно подсушить пастой из муки и меда. Нанесите пасту точечно на проблемный участок, закройте пластырем и оставьте на некоторое время.

Полировка металлов

Чтобы придать изделию из стали блеск на долгое время, после того как вы его только почистили, натрите поверхность мукой. Только сначала обязательно вытереть насухо. Пригодится этот продукт и для обработки изделий из меди. Возьмите в равном количестве муку, соль, немного уксуса. Получится прекрасное чистящее средство. Нанесите полученную пасту на медную поверхность и оставьте на какое-то время. После чего смойте теплой водой и вытрите насухо.

Для детских поделок

Детское тесто, глина и даже пластилин — все это можно сделать в домашних условиях на основе муки. Например, чтоб приготовить тесто для детских игр, понадобятся мука и детское масло. На 4 стакана муки нужно полстакана масла. Вымесите хорошенько тесто — оно готово. Благодаря лепке из теста, у детей развивается мелкая моторика. Чтоб сделать глину для лепки, понадобятся 3 стакана муки, 1 стакан воды, четверть стакана соли и пара столовых ложек растительного масла. Для яркости можно добавить пищевой краситель. Далее массу нужно сделать однородной. Если вы хотите сохранить изделие, его можно запечь в духовке около часа. А для консистенции пластилина нужно взять немного больше муки и меньше воды.

Сделать клей

А ведь и правда, из муки можно сделать клей или клейстер. Он отлично подойдет для детских поделок. Смешайте в кастрюле в одинаковой пропорции муку и воду, на среднем огне, помешивая, доведите до кипения. После чего остудите и пользуйтесь. Такой клей можно применять в технике папье-маше.

Недозрелый фрукт