8 домашних средств, которые помогут справиться с перхотью

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Испытание перхотью хоть раз прошел, наверное, каждый человек на Земле. Согласно исследованиям, перхотью страдает почти 50 % населения в мире. Причины — от серьезных (нарушение обмена веществ, проблемы с желудочно-кишечным трактом, стресс, снижение иммунитета) до легкоустранимых (неправильное питание, неподходящий шампунь, частое использование фенов и утюжков для волос). Перхоть может появиться в любом возрасте, но чаще всего беспокоит людей 20-30 лет. Эти белые хлопья, хорошо заметные на волосах и одежде, портят внешний вид и настроение и могут привести к проблеме с самооценкой. Перхоть может быть просто неприятной особенностью, а может оказаться симптомом серьезного заболевания кожи головы, для лечения которого обязательно нужно проконсультироваться с дерматологом.

Мы в AdMe.ru не беремся лечить болезни и рекомендуем обратиться к специалистам, но готовы поделиться простыми и недорогими способами, которые если не избавят от перхоти полностью, то существенно снизят ее проявление.

1. Яблочный уксус

Яблочный уксус можно приобрести в любом магазине. Покупать стоит 9%-й раствор, который перед применением нужно разбавить водой (2 ст. л. уксуса на 1/2 стакана воды). Микроэлементы, витамины и кислоты, содержащиеся в этом средстве, помогают устранить излишки сального секрета, из-за которого часто и появляется перхоть. Эффект можно увидеть уже после 3–4 процедур. Как применять? Можно втирать в кожу головы дважды в неделю или использовать как кондиционер для волос. Но такой способ не подходит людям, у которых чувствительная кожа или на голове есть какие-либо повреждения. Также яблочный уксус можно добавить к своему шампуню или разбавить медом и водой (на 1/3 стакана уксуса понадобится 2 ст. л. меда и 4 ст. л. воды).

2. Аспирин

Обычные обезболивающие и жаропонижающие таблетки аспирина помогут и при лечении перхоти. Ацетилсалициловая кислота борется с грибком, устраняет покраснения и зуд, помогает вылечить волосы. По отзывам, после пяти-шести процедур наблюдается уменьшение перхоти. Однако использовать это средство лучше для жирных и нормальных волос. Как применять? Понадобится от одной до четырех таблеток аспирина (ацетилсалициловой кислоты), в зависимости от длины волос, и шампунь, которым вы пользуетесь регулярно. Нужно размять необходимое количество аспирина и смешать с шампунем. Хорошо помассировать кожу головы и оставить на две минуты. Затем смыть теплой водой. Применять каждый раз во время мытья головы.

3. Дегтярное мыло

Дешевое дегтярное мыло, которое можно купить в хозяйственном магазине или аптеке, считается природным антисептиком и хорошим регенерирующим средством. Оно помогает устранить грибок, вызывающий перхоть, а вместе с ним зуд и шелушение, и восстановить поврежденные кожу головы и волосы. Рекомендуется использовать мыло в течение месяца. После перерыва в два-три месяца повторите курс для профилактики. Обладательницам сухих волос и кожи следует применять это средство с осторожностью, не чаще одного раза в неделю. Как применять? Дегтярное мыло вспенить и нанести на волосы. Держать не дольше одной минуты. После тщательно смыть теплой водой. Чтобы избежать сухости волос и неприятного запаха от дегтя, можно ополоснуть волосы разведенным в воде лимонным соком или яблочным уксусом.

4. Оливковое масло

Оливковое масло хорошо увлажняет кожу и регулирует работу сальных желез, что позволит избавиться от перхоти. Его можно наносить как на сухие, так и на влажные волосы. Как применять? После мытья головы нанести оливковое масло с помощью спонжа или кисточки для окрашивания волос на слегка подсушенные волосы. Оставить на 30-40 минут. Для большего эффекта можно надеть на голову шапочку или обернуть волосы полотенцем. После вымыть обычным способом. Кроме того, можно использовать оливковое масло перед сном: массирующими движениями втереть в кожу головы 8-10 капель масла, обернуть голову бумажным полотенцем или надеть хлопчатобумажную шапочку. Утром хорошо промыть голову обычным шампунем.

5. Йогурт

Для борьбы с перхотью можно использовать йогурт – как в чистом виде, так и с добавлением перца. Йогурт хорошо увлажняет кожу головы и устраняет шелушение, а также является антибактериальным средством. В сочетании с перцем противодействует грибку. Как применять? После мытья головы вотрите обычный йогурт в кожу и оставьте на 10-15 минут. Затем смыть йогурт, при необходимости используя шампунь. Более действенное средство – йогурт с черным перцем. На одну чашку йогурта понадобится 2 ч. л. молотого перца. Смесь нанести на кожу головы и оставить на час (следите за ощущениями). После хорошо вымыть волосы.

6. Пищевая сода

Эффективным и безопасным средством для борьбы с перхотью считается пищевая сода. Ее можно использовать в чистом виде, смешать с шампунем или сделать маску для волос. Сода хорошо отшелушивает омертвевшие частички, очищает кожу от излишнего сала и при этом не пересушивает. Подходит как для жирных, так и для сухих волос. Как применять? Втереть соду или густую пасту (2 ч. л. соды развести с небольшим количеством воды) массирующими движениями в мокрые корни волос после мытья головы. Оставить на 15 минут, затем смыть теплой водой.

Также можно добавить в 200 г воды 25 г соды и 40 г шампуня и вымыть полученным раствором голову.

Наконец, можно приготовить маску для волос, например с натуральным медом. К 40 г растопленного меда добавить 60 г пищевой соды, нанести маску на влажные волосы, через несколько минут смыть.

7. Имбирь

Имбирь является природным антисептиком, поэтому убивает грибок, который вызывает перхоть. Он хорошо увлажняет кожу головы и волосы, предотвращая сухость, шелушение и зуд, а также снимает воспаление. Имбирь можно применять как в свежем виде, так и в сушеном, но нужно иметь в виду, что в сухом виде он более концентрированный. Перед использованием необходимо провести тест на чувствительность. Как применять? Из имбиря делают маски. Смешать одну часть имбирного масла (продают в аптеке) или сока и две части оливкового масла. Втереть в кожу головы и оставить на ночь. Утром вымыть голову. Оливковое масло можно заменить кунжутным. Маску из кунжутного масла и имбирного сока нанести на голову и смыть через час. Не использовать на поврежденной коже.

8. Перечная мята

Эффективно очищает волосы и кожу головы, успокаивает, устраняет зуд и заживляет воспаления. Подойдут масло из мяты, которое можно купить в аптеке, и мятный отвар. Как применять? Несколько капель мятного масла пальцами втереть в кожу головы либо добавить в свой привычный шампунь. Также после каждого мытья волос можно ополаскивать их отваром из листьев мяты. Залить 2 ст. л. листьев мяты 250 мл кипяченой горячей воды, дать настояться 30 минут. Готовый отвар процедить и прополоскать им волосы вместо кондиционера.

А вы пробовали что-нибудь из домашних средств от перхоти?