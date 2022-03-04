8 мелочей, которые выдадут все наши секретики, стоит только кому-то взглянуть на нашу обувь

Иногда кажется, что мы в своем образе продумали все: и сумочка подходит к платью, и пальто сочетается с шарфом. Однако даже те, кто с головы до ног одет в брендовые вещи, порой забывают о парочке мелочей. Именно эти детали могут выдать всю подноготную человека.

Мы в AdMe.ru попытались понять, как обувь может рассказать о наших привычках и доходах.

Практичный черный цвет на все сезоны

Кто из нас не слышал о том, что черный цвет — это практично? Особенно если речь идет об обуви, ведь не пойдешь же в светлых ботинках бродить по грязи и лужам. В итоге изделия белого цвета и всех его оттенков считаются чуть ли не запрещенкой. На деле же светлая обувь вполне жизнеспособна, если правильно за ней ухаживать и изначально внимательно отнестись к качеству изделия.

Стоптанная подошва и каблук с царапинами

Каблук и подошва первыми принимают удар от ям и колдобин на нашем пути. Конечно, можно замазывать царапины кремом в тон обуви, но все равно будет заметно, что туфлям или сапогам уже много лет. Если наведываться в ремонтные мастерские не хочется, можно попробовать справиться с повреждениями более эффективными способами, чем простой маскировкой дефектов. Например, для царапин на тканевом каблуке есть специальный клей, а для кожаных изделий давно придумали профессиональное масло.

Некачественные застежки и дешевые детали

Даже если сама обувь выглядит прилично, то держащиеся на честном слове пряжки и молнии все равно создадут впечатление недорогого изделия и некоторой неопрятности. Самые шикарные туфли будут выглядеть в разы хуже, если застежка на них будет то и дело расходиться, а дизайнерские веревочки — перекручиваться. Поэтому еще во время покупки обуви стоит обращать внимание на качество фурнитуры и надежность ремешков.

Изменившаяся форма и заломы

Состояние любой, даже самой дорогой обуви может многое рассказать о ее владельце. Ведь со временем на каждой кожаной паре (в том числе и довольно качественной) образуются заломы. И это вполне естественно: обувь постепенно подстраивается под форму нашей стопы. Однако подобную деформацию можно предотвратить или даже повернуть вспять. Хорошей профилактикой заломов станет обработка изделия водоотталкивающим спреем и использование специальных вставок после каждой носки. Кроме того, важно, чтобы обувь подходила по размеру. Если складки и заломы уже образовались, на помощь может прийти утюг. Нужно аккуратно погладить обувь через влажное хлопчатобумажное полотенце.

Одна пара обуви на весь сезон

Порой важнее даже не сами туфли или сапоги, а то, с какой частотой их носят. Причем смена обуви нужна вовсе не для хвастовства: так она просто будет меньше изнашиваться. А вот одна пара на весь многомесячный сезон расскажет о человеке больше, чем он сам хотел бы сказать.

Перебор с искусственным материалом

Не все люди разбираются в брендах, однако все равно на глаз вполне возможно определить, сколько стоят туфли, сапоги или ботфорты. Все дело в том, из чего изготовлена обувь. Безусловно, искусственный материал может быть качественным и вполне подходить для определенных целей. Однако зачастую производители ставят на первое место «модный» вид. В итоге такая пара обуви может даже нанести вред. Да и в целом материал, который на первый взгляд слегка напоминает клеенку, сильно проигрывает обуви из натуральной кожи и в плане красоты, и в плане удобства. Но если выбирать более короткую модель, то это будет уже не так бросаться в глаза.

Следы клея на стыках и швах

Обычно подошву крепят либо на клей, либо с помощью стежков. На самом деле оба способа хороши. Однако если на обуви остались следы клея, то они портят внешний вид и отчетливо говорят окружающим о том, что производитель делал свою работу спустя рукава.

Что-то не то с размером

Всем известное выражение «Главное — чтобы костюмчик сидел» применимо и к обуви. Окружающим многое станет понятно, если туфли настолько велики, будто они не свои, а их одолжили у подруги. Или если из-за неправильно подобранной полноты стопа предательски болтается туда-сюда. Кстати, созданием моделей, которые невозможно нормально усадить на ногу, часто грешат производители именно дешевой обуви.