8 лайфхаков, которые помогут избавиться от проблем, с которыми мы сталкиваемся ежедневно

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Когда вы в следующий раз сломаете ноготь, возьмите на вооружение наш ценный совет и почините его с помощью чайного пакетика и лака. Также один из наших лайфхаков пригодится вам, когда ничего не помогает избавиться от икоты, как бы вы ни старались. Эти маленькие повседневные неприятности могут коснуться любого, но, к счастью, мы знаем, как с ними бороться.

Чтобы избавиться от некоторых будничных сложностей, мы в AdMe.ru подготовили целый список полезных советов, которые подскажут гениальные решения раздражающих проблем во всех областях вашей жизни: от красоты и здоровья до ведения домашнего хозяйства.

1. Избавьтесь от статического электричества

Время от времени все мы ощущаем разряды статического электричества, когда тянемся к дверной ручке или, например, пожимаем кому-то руку. Ударить током нас может и одежда, ведь статическое электричество возникает в том числе и при трении ткани. Избежать разрядов статического электричества можно, сменив обувь: ботинки, которые соприкасаются с краями одежды, могут накапливать электростатический заряд в течение дня, и в итоге вы получите удар током. Кроме того, старайтесь носить одежду из натуральных материалов, не синтетики, и избегать многослойности.

2. Остановите икоту, высунув язык

Икота раздражает и порой ставит нас в неловкое положение, особенно если начинается в самое неподходящее время. Она вызывается сокращением мышц диафрагмы в соответствии с ритмом, который отвечает за контроль частоты вдохов и выдохов. Чтобы остановить икоту, рекомендуется высунуть наружу язык до упора. Таким образом растягивается нерв между языком и диафрагмой. Это поможет ослабить спазмы диафрагмы, вызывающие икоту.

3. Почините сломанный ноготь, используя чайный пакетик

Если у вас сломался ноготь, вы можете все исправить. Для этого не нужно идти в салон, просто воспользуйтесь нашим лайфхаком. Вам понадобится лишь бумага от чайного пакетика, с помощью которой вы закроете трещину и укрепите свой ноготь. Удалите с пострадавшего ногтя лак и нанесите основу для маникюра. Вырежьте прямоугольный кусочек из чайного пакета, чтобы он закрывал половину ногтя. Нанесите один за другим, давая высохнуть, два слоя основы, а затем накрасьте ноготь лаком. Ваш маникюр будет как новенький!

4. После нанесения лака опустите ногти в воду, чтобы закрепить покрытие

Если вы смазывали свеженанесенный лак с ногтя, полагая, что он уже высох, то знаете, как это неприятно! Простой и удобный лайфхак поможет вам без проблем высушить ногти, а также очистить пальцы от лишнего лака. Погрузите пальцы в холодную воду на 3 минуты после нанесения лака. Так вы получите красивый и ровный маникюр, который будет вас радовать весь день.

5. Избавьтесь от мух-дрозофил с помощью яблочного уксуса

Этот практический совет поможет избавить ваш дом от мух-дрозофил, которых привлекают спелые и гниющие фрукты, а также любые ферментированные продукты. Поскольку самки способны отложить до 500 яиц, которые выводятся в течение 24 часов, избавиться от мух бывает сложно. Налейте в стакан яблочный уксус, затяните его сверху пленкой и проделайте в ней несколько отверстий. Проникнув внутрь, мухи не смогут выбраться обратно.

6. Предотвратите запотевание стеклянных поверхностей в ванной после душа

Для профилактики запотевания зеркала в ванной после принятия горячего душа попробуйте этот простой лайфхак. Вам нужно всего лишь нанести небольшое количество автомобильной полировочный пасты на зеркало и дать ей высохнуть. Затем сухой тканью отполируйте зеркало до блеска. Когда вы заметите, что зеркало снова начинает запотевать, можно повторить процедуру.

7. Сделайте натуральный освежитель воздуха для дома, используя ваниль и духовку

Вы можете воспользоваться этим советом перед приходом гостей или если в доме ощущается неприятный запах. Найдите термостойкую емкость (керамическую, глиняную или стеклянную), поместите в нее 2 столовые ложки ванильного экстракта. Поставьте емкость на средний уровень в духовке и нагревайте в течение 20 минут при температуре 150 ºC. Ваш дом наполнится сладким ароматом. Если он окажется слишком концентрированным, проветрите помещение, открыв окна.

8. Избавьтесь от черных точек с помощью натурального скраба

Угри и черные точки — распространенная кожная проблема. Часто она бывает вызвана попаданием грязи в открытые поры. Для глубокой очистки лица попробуйте использовать натуральный скраб для лица. Сделать его несложно: понадобятся пюре из 1 банана, 2 столовые ложки овсянки и 1 столовая ложка меда. Смешайте ингредиенты в миске, а затем начинайте наносить смесь на лицо круговыми движениями. Оставьте скраб на 5–7 минут, чтобы он впитался, затем смойте теплой водой. В завершение процедуры используйте нежный увлажняющий крем для лица, чтобы закрыть поры, которые открылись в процессе очищения.

А какие лайфхаки и полезные советы для борьбы с повседневными сложностями есть у вас? Может быть, у вас есть проверенный прием, которым вы пользуетесь постоянно, а другие о нем не знают, или вы как-то иначе решаете описанные в статье проблемы? Расскажите об этом нам.