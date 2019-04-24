8 косметических средств, которые мы используем неправильно

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Наверняка так бывало и с вами: разрекламированное средство для умывания превращало кожу в пустыню Сахара, а маска для лица делала ее еще более сухой, чем раньше. Но не спешите выкидывать содержимое своей косметички в мусор. Возможно, стоит лишь немного изменить способ применения некоторых средств, и новая косметика окажется действительно стоящей.

AdMe.ru узнал о самых распространенных бьюти-ошибках и спешит поделиться своими открытиями с вами.

1. Используем салфетки для удаления макияжа повседневно

Казалось бы, что может быть удобнее? Стер и забыл. Но постоянно пользоваться салфетками нельзя: они недостаточно глубоко очищают кожу. Более того, салфетки часто сделаны из колючего материала, который вызывает раздражение, высушивает и растягивает кожу. Поэтому они хороши тогда, когда под рукой нет воды и очищающего средства, а для повседневного ухода за кожей нужно приобретать специальные гели и пенки.

2. Считаем сыворотку для кожи самостоятельным средством

Сыворотку следует наносить до использования увлажняющего крема, и делать это лучше вечером — особенно если в ее состав входит ретинол. Это позволит коже насытиться необходимыми веществами. Закрепить эффект поможет маска для лица. Летом же средства с ретинолом стоит применять только вместе с солнцезащитным кремом, поскольку они делают кожу слишком чувствительной к свету, что может спровоцировать появление солнечных ожогов.

3. Пользуемся сухими спонжами для нанесения тонального крема

Большинство спонжей, в особенности популярные сегодня бьюти-блендеры, требуют смачивания. В «сухом» состоянии они вбирают в себя слишком много косметического средства и не распределяют его равномерно.

4. Не различаем консилер и корректор

Многие из нас путают эти два средства, поэтому внесем ясность: консилер подходит только для области вокруг глаз, а корректор необходим при маскировке дефектов кожи на лице. В применении обоих средств есть свои нюансы. При использовании консилера необходимо предварительно увлажнить кожу вокруг глаз. Корректор же необходимо наносить в один слой массажными, а не размазывающими движениями — тогда он будет смотреться на лице наиболее естественно.

5. Используем гели и пену для умывания, только чтобы смыть косметику

Очищающие средства принесут куда большую пользу коже, если их использовать не только вечером, для снятия макияжа, но и утром. Так мы смоем себум, ороговевшие частички кожи, пот и загрязнения, которые проникли в кожу с наволочки за ночь. Также лучше полностью отказаться от скрабов в пользу средств для умывания и щадящих средств с кислотами, так как агрессивное очищение наносит коже травмы.

6. Оставляем маску на ночь или снимаем ее после полного высыхания

Каждую разновидность масок нужно использовать согласно инструкции. Не оставляйте средство на ночь, если это не предусмотрено производителем, — это может привести к проблемам с кожей. Тканевые маски нужно снимать до того, как те высохнут: в противном случае маска начинает впитывать влагу из кожи, что приводит к ощущению стянутости кожи. То же касается и глиняных масок: наносить их нужно толстым слоем, чтобы влага медленнее испарялась, и смывать, пока глина еще липкая.

7. Протираем лицо спиртовым лосьоном

Лосьоны для лица различаются своим воздействием на кожу. Соответственно, их составы разнятся в зависимости от функций самого средства. Однако большинство лосьонов создается на спиртовой основе, и, если пользоваться ими постоянно, кожа начинает вырабатывать еще больше сальных желез в ответ на агрессивное вещество. Кроме того, наносить лосьон стоит точечно, а не на все лицо.

8. Не смываем мицеллярную воду

Мицеллярная вода очень похожа на лосьон с той лишь разницей, что в ее состав входит не спирт, а другие поверхностно-активные вещества (мицеллы) и собранные ими загрязнения останутся на коже, если не умыться. При длительном контакте с кожей мицеллярная вода начинает действовать как мыло и может привести к раздражению.

Надеемся, наши советы помогут вам выглядеть обворожительно в любой ситуации и расходовать косметику экономно. А какие ошибки совершали в свое время вы или ваши знакомые? Поделитесь своим опытом в комментариях!