8 хитрых уловок выгодного онлайн-шопинга, чтобы тратить меньше, а покупать больше

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Любители совершать покупки онлайн иногда даже не подозревают, какую выгоду упускают из-за простого незнания о полезных сайтах или некоторых других нюансах «умного» шопинга. Если вы периодически задумываетесь о том, чтобы сэкономить без ущерба для настроения, или покупать больше без удара по кошельку, — эта статья специально для вас.

AdMe.ru узнал сразу 8 хитрых манипуляций, которые позволят не растрачивать свои средства впустую, а также признаки добросовестных магазинов и некоторые принципы безопасности онлайн-шопинга. Сохраните себе, чтобы ничего не забыть.

Для начала обратите внимание на параметры, по которым можно определить достойный интернет-магазин

Существуют миллионы сайтов, и найти среди них лучшие подчас бывает не так просто. Однако, чтобы все-таки определиться точнее и не покупать что-то в первом попавшемся месте, важно держать в голове несколько важных параметров: Важно, чтобы магазин предоставлял международную доставку.

Признаком надежного магазина является широкий ассортимент и сотрудничество с большим количеством брендов.

Четко прописанные гарантии и правила возврата , минимизирующие риски клиента и не оставляющие вопросов и сомнений.

, минимизирующие риски клиента и не оставляющие вопросов и сомнений. Сотрудничество с официальными платежными системами: это уже подразумевает, что магазин уже прошел несколько уровней проверок. Одним из наиболее популярных онлайн-магазинов, отвечающих всем перечисленным требованиям, и даже больше, является, например, Asos.

1. Очистите историю просмотров и файлы cookie в своем браузере, чтобы видеть адекватные цены

Мы живем в мире активно развивающихся цифровых технологий, и вы уже наверняка поняли, на примере контекстной рекламы, как много знает и запоминает о нас интернет. Поэтому неудивительно, что продавцы так же пользуются всевозможными преимуществами, чтобы предложить каждому покупателю соответствующую цену, в зависимости от его местоположения, интересов, поведения в сети и даже ранее совершенных покупок. Чаще всего эта хитрость проявляется при покупке билетов на самолет или поиске жилья. Помимо очистки браузера мы также советуем выйти из всех социальных сетей и даже, возможно, перейти в режим инкогнито на время шопинга.

2. Выбирайте компании, у которых есть программы поощрений

Подобные дополнительные удобства можно рассмотреть на примере тех же авиакомпаний или других учреждений, которые предоставляют услуги по транспортировке и проживанию. Как правило, они предлагают специальные бонусы или скидки во время поездок, которые распространяются на отели, рестораны, магазины, тематические парки и так далее. Разобравшись в этом вопросе подробнее, вы можете удивиться, как много возможностей упускали раньше, когда не присоединялись к таким программам.

3. Лучше всего заниматься шопингом со среды по пятницу

Подписка на тематические группы, которые предоставляют информацию о скидках на авиаперелеты, или попытки подгадать и купить билет на рейс в определенный день — это не все секреты успешной сделки. Эксперты также рассказывают о том, что есть определенные дни недели, когда покупки совершать выгоднее всего. Самые популярные дни, в которые торговцами предоставляются специальные льготы и скидки, — это среда, четверг и пятница. В этот период вполне можно воспользоваться преимуществами спецпредложений и бесплатной доставки.

4. Извлеките выгоду из подарочной карты со скидкой

Существуют такие сайты, например как Cardpool, которые перекупают у людей их подарочные карты, если они им по каким-то причинам не подошли, и перепродают со скидкой. Допустим, у кого-то есть карта на $ 50, он продает ее сайту за 30 или 40 (все лучше, чем совсем ничего, правда?), а сайт затем перепродает за $ 35–45. В итоге вы имеете выгоду в $ 15 или $ 5. Да, на это потребуется чуть больше времени и стараний, и все же, если вы отъявленный шопоголик, это вполне хороший вклад.

5. Попробуйте закинуть товар в корзину и выйти с сайта, чтобы получить более выгодное предложение

Если вы не уверены в каком-то товаре, поместите его в корзину и покиньте сайт, не завершив покупку. Иногда магазин может обратиться к вам со специальной скидкой. Просто убедитесь, что у вас есть учетная запись и вы залогинены, чтобы специалисты смогли написать вам. Кроме того, при регистрации нужно поставить галочку напротив пункта, где говорится о возможности связаться с вами по поводу распродаж и специальных предложений.

6. Не забывайте пользоваться специальными сайтами для сравнения цен

Секрет успеха прост: найдя необходимые вещи, не торопитесь покупать их на том же сайте. Прежде лучше воспользоваться данными онлайн-ритейлеров вроде Urstyle или Shop Style: на этих сайтах вы можете поискать те же предметы нужных размеров и цветов и дополнительно увидеть сравнение цен. На другом сайте та же самая вещь может оказаться в 2 раза дешевле. Так зачем переплачивать?

7. Зарегистрируйтесь дважды, чтобы получить дополнительную скидку

Вы наверняка заметили, что на многих сайтах при первом заказе и регистрации пользователю предлагается специальная скидка. Очевидная фишка кроется в том, что воспользоваться такой скидкой можно и пару раз, если зарегистрироваться на сайте повторно, но уже с другой электронной почты. Конечно, в каком-то смысле это не очень честно. Но, если ситуация такова, что купить что-то очень хочется, но колется и даже небольшая скидка немного облегчит удар по финансам — можно пойти на подобную хитрость.

8. Используйте расширения для браузеров, которые могут показать все доступные купоны для разных сайтов

Чтобы часами не искать купоны и распродажи в интернете, проще всего установить одно из браузерных расширений, которое найдет их автоматически, когда вы посетите какой-нибудь онлайн-магазин. Например приложение Honey: оно хорошо тем, что одновременно с поиском промокодов также отслеживает цены и уведомляет о скидках на вещи, если добавить их в DropList.

И напоследок небольшой совет по безопасности