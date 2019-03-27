8 домашних средств, снимающих зубную боль

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Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с зубной болью. По данным опроса, более 90 % взрослых имели ту или иную форму кариеса.

Именно поэтому мы в AdMe.ru решили познакомить вас с несколькими домашними средствами, которые по сравнению с походом к стоматологу стоят сущие копейки. Однако, если вы беременны, кормите грудью или имеете специфическую реакцию на ряд растительных ингредиентов, мы настоятельно рекомендуем проконсультироваться со стоматологом перед использованием этих средств.

Соленая вода

Соленая вода — это природный дезинфицирующий раствор, а также простое и эффективное средство против зубной боли. Все, что вам нужно сделать, — это растворить 1/2 ч. л. соли в стакане теплой воды и прополоскать этой жидкостью рот. Средство также предотвращает отеки и очищает место очага боли.

Перекись водорода

Перекись водорода является обезболивающим средством и помогает справиться с дискомфортом. Она не только уменьшает зубной налет, но также залечивает кровоточащие десны. Ее, как и соленую воду, можно использовать в качестве ополаскивателя для рта. Для этого смешайте 3%-ную перекись водорода с равной частью воды. Не глотайте.

Гвоздика или гвоздичное масло

Гвоздику веками использовали при лечении зубной боли, так как она содержит эвгенол — природный антисептик. В случае необходимости посыпьте небольшое количество молотой гвоздики на зуб или немного пожуйте целую гвоздику, чтобы на зуб попало ее масло. Помимо этого, можно капнуть чуть-чуть гвоздичного масла (около 2 капель) на пораженный участок и подождать, пока боль не утихнет.

Холодный компресс

Холодный компресс эффективен при любой боли. Используйте пакет со льдом или положите лед в пластиковый пакет, оберните его тонкой тканью и приложите к больному зубу на 15 минут, пока нервы не онемеют. Таким образом вы уменьшите воспаление и отек.

Чеснок

Чеснок широко известен благодаря своим целебным свойствам. Он убивает вредные бактерии и действует как обезболивающее. Лучше всего будет сделать из него пасту и приложить ее к пораженному участку или даже медленно его пожевать. Повторять такое лечение можно в течение нескольких дней, пока боль не пройдет.

Листья гуавы

Листья гуавы обладают противовоспалительными и противомикробными свойствами. Они не только облегчают зубную боль, но и устраняют язвы во рту и снимают припухлость десен. Можно просто пожевать 1–2 листа, пока сок не начнет действовать на пораженный зуб. Или поместить несколько листьев гуавы в кипящую воду, остудить, а затем добавить немного морской соли. Используйте этот раствор для полоскания рта.

Ростки пшеницы

Ростки пшеницы обладают антибактериальными свойствами, предотвращая разрушение зубов и снимая боль. Для достижения наилучших результатов пожуйте ростки пшеницы или используйте их сок для полоскания рта. Он удаляет токсины из десен, а также снижает рост бактерий.

Репчатый лук

Лук содержит фитохимические вещества, воздействующие на инфекционные микробы и избавляющие вас от боли. Лучший способ применения: отрежьте кусочек лука и пожуйте его на болезненной стороне рта. Так луковый сок попадет на ваш зуб. Если боль не позволяет жевать, можно прижать кусочек лука пальцем непосредственно к пораженному зубу.

Даже если ваши зубы сейчас выглядят крепкими, существует вероятность, что однажды вы можете столкнуться с подобной проблемой. Поэтому, пожалуйста, запомните эти домашние средства и поделитесь своим мнением здесь.