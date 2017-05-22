8 детских загадок, которые взорвут мозг любому взрослому

Стоит показать детские задачки взрослым, как большинство сразу же впадают в ступор.

AdMe.ru предлагает немного размять мозги и проверить, справитесь ли вы с заданиями из детских книжек.

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