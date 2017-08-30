8 действенных упражнений, чтобы похудело лицо

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Все знают, что старость в первую очередь проявляется в морщинах и в провисании кожи. Но эластичность самой кожи и контур нашего лица зависят от того, насколько хорош тонус мышц лица. Чтобы держать мышцы лица в тонусе, так же, как в фитнесе, необходимы правильные и действенные упражнения. Поэтому AdMe.ru публикует комплекс лучших упражнений, которые, по мнению врачей, помогут вашему лицу оставаться подтянутым и молодым долгие годы.

Разогреваем мышцы

Чтобы ваши старания не пропали зря, перед началом любой «тренировки» мышцы нужно как следует размять и разогреть. Сядьте или встаньте, держа спину ровно. Теперь постарайтесь максимально четко и протяжно проговаривать гласные звуки («а», «о», «и», «э»). Не торопитесь и продолжайте упражнение до тех пор, пока не почувствуете тепло по всему лицу.

№ 1

Сядьте на стул и запрокиньте голову назад. Теперь представьте, что вам нужно дотянуться нижней губой до лампочки. Как можно сильнее оттопырьте нижнюю губу и задержитесь в таком положении на 5–10 секунд. Затем расслабьтесь и повторите еще 2–3 раза.

№ 2

В этом упражнении вам нужно как следует обхватить себя руками. Затем медленно начинайте тянуть шею вверх. Важно при этом держать спину ровно. Как только почувствуете, что достигли предела, сделайте глубокий вдох и про себя сосчитайте до 10–15. Затем медленно вернитесь в исходную позицию.

№ 3

Простое, но действенное упражнение против обвислых щек и брылей. При выполнении держите голову прямо. Опускайте уголки губ и тяните их вниз как можно сильнее на протяжении 5 секунд. Затем возвращайте в нормальное положение. Повторите упражнение 5 раз или больше, пока не почувствуете усталость в мышцах.

№ 4

Сидя на стуле с ровной спиной, возьмите карандаш и крепко сожмите его губами. Теперь, не двигая головой, начинайте выписывать карандашом в воздухе свое имя или отдельные буквы. Выполняйте упражнение не менее 3 минут, затем сделайте перерыв и повторите еще пару раз.

№ 5

Это упражнение воздействует на мышцы шеи и помогает подтянуть контур лица. Наклоните голову вправо, стараясь достать ухом до плеча. В то же время ладонью правой руки давите на левый висок, стараясь воспрепятствовать движениям головы. Держите 10 секунд, а затем повторите для другой стороны.

№ 6

Глубоко вдохните, плотно сомкните губы и надуйте щеки. Положите ладони на щеки так, чтобы пальцы легли на уши. Теперь начинайте давить на щеки, создавая сопротивление и напрягая мышцы. Прилагая максимум усилий, держите так 5–6 секунд, после чего расслабьтесь и отдохните. Повторите упражнение 5–6 раз.

№ 7

Откройте рот и зацепитесь нижней и верхней губой за зубы. Теперь слегка выдвиньте нижнюю челюсть вперед и положите указательный палец на подбородок. Преодолевая сопротивление пальца, при помощи мышц лица давите на подбородок, расслабляя и напрягая мышцы. Повторите 10 раз.

№ 8

Последнее и самое сложное упражнение на укрепление подъязычной и челюстной мышц. Расположите два кулака под подбородком, языком упритесь в подъязычную область возле зубов. Оказывайте кулаками давление вверх, а языком создавайте сопротивление движению. Держите напряжение 30 секунд, затем расслабьтесь на 5 секунд и повторите 10 раз.